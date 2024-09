La academia: este fue el alumno expulsado, el domingo 15 de septiembre, en el noveno concierto

Este domingo 15 de septiembre el concierto de los académicos fue una gran fiesta mexicana. Inició con la participación de Dulce, Lety, Adrián y Colette de las segunda, cuarta y quinta generaciones de La academia, quienes interpretaron “El viajero” y “Viva México”, junto con los académicos de la décimo cuarta generación. Ellos y ocho alumnos finalistas participarán en un concierto Generaciones en la Arena Ciudad de México dentro de unas cuantas semanas.

Jaime Camil vistió un elegantísimo traje de charro azul con detalles en blanco y sus iniciales bordadas en el moño. Indicó que esta noche no pudo estar Chiquis en el panel de críticos, por temas de salud, por lo que Lola Cortés, vestida de china poblana, Espinoza Paz, con una chaqueta con vivos tricolores, y Arturo López Gavito, con su tradicional traje gris, dieron sus opiniones. También estuvieron el director Héctor Martínez y los profesores. Los alumnos compiten por un millón de pesos y coronarse como el gran triunfador o la gran triunfadora.

Cortesía JAIR RAMIREZ / TV Azteca

La participación de los 10 alumnos brilló por todo lo alto con temas clásicos mexicanos. No faltaron las discusiones entre el director y los críticos, la emotividad del apoyo de la familia de los alumnos y hasta un problema de vestuario que desconcertó a todos.

Caro, 26 años, Hermosillo, Sonora, cantó “No volveré"

Caro estuvo acompañada del cuerpo de baile que hizo una coreografía al estilo flamenco.

Arturo López Gavito inició las críticas de la noche. Le dijo a Caro que hubo un error del estilo de cómo estuvo montada la canción. Le gustó el principio, pero las elevaciones de voz fueron innecesarias. No le gustó el arreglo de la canción. Pudo haber sido susurrado, más sutil, pero la voz estuvo. Lola Cortés también le dijo que no le pareció una de las mejores noches de Caro. Tampoco le gustaron los arreglos vocales. Le sugirió que cuando escuche música mexicana vaya a los primeros que lo cantaron como Pedro Infante, Lola Beltrán o Aída Cuevas. Caro dijo que había escuchado a Alicia Villarreal durante la semana. Espinoza Paz comentó que le había gustado mucho el montaje visual de la canción. No le gustó mucho que no fuera tan bravía. Sintió que el tempo de la canción fue lento. Podía haber sido más alegre, pero eso fue el montaje y no su culpa.

El director Héctor Martínez les dijo a los críticos que no se trata de un concurso de karaoke y esto es una generación (en cuanto a las edades) más adelantada que la de los críticos. No se estaba imitando al intérprete original. Los montajes fueron vanguardistas y a la altura de la generación de estos jóvenes. Les pidió a los críticos que no fueran por ahí, porque se estancarían. Con esto quedó claro, que la noche empezó con el pie izquierdo entre los críticos, los maestros y los alumnos en cuanto a los estilos de montajes y arreglos vocales.

Cristian, 22 años, Guatemala, interpetó “El rey”

Cristian inició la canción montado en un enorme caballo de utilería. Luego desmontó y caminó al lado de un mariachi en vivo.

Espinoza Paz le dijo que le había transmitido gran alegría al interpretar la canción. Hubo un “gritito” que le hubiera quitado. Lola Cortés le preguntó con quién había escuchado la canción, a lo que Cristian dijo que Vicente Fernández. Le hizo notar que no hubo interpretación, que claro que la cantó y tiene agudos, pero la música mexicana se tiene que cantar de cierta forma y no sucedió. Arturo López Gavito tampoco encontró muy bien esta interpretación. Los arreglos y los montajes no tienen por qué ser “poperos”. El grito en medio de la canción no era necesario. En su opinión, los jóvenes están siendo “conejillos de Indias” en las canciones: “Lástima que lo hiciste tan mal, pero no fue tu culpa sino de quién te montó la canción”.

Lola Cortés y el director Héctor Martínez discuten

Héctor Martínez y Lola Cortés se pusieron a discutir sin parar porque los críticos no estaban de acuerdo con el montaje en tanto que Martínez defendió que los arreglos fueron más contemporáneos. El director insistió en que él puso las reglas hace más de 20 años. Jaime Camil quiso mediar y explicar que para los críticos les hubiera gustado algo más auténtico y tradicional, y los maestros y alumnos pusieron arreglos más contemporáneos.

Brandon, 22 años, Bamoa, Sinaloa, “Por qué me haces llorar”

Brandon se presentó en el foro frente a un enorme corazón y acompañado de bailarines vestidos de negro, con pantalones cortos y una blusa con la virgen de Guadalupe.

Lola Cortés le dijo que a pesar del número musical que le pareció extraño, con bailarines vestidos de “Looney Tunes”, hubo veracidad en el cantar e interpretación. Le gustó. Espinoza Paz le dijo que hizo un trabajo muy especial. Le dijo que sus compañeros también quieren ganar por lo que le tiene que echar muchas ganas. Arturo López Gavito le dijo que le creyó, que su cara demostraba lo que decía, logró matizar. Si bien hubo desafinaciones, su interpretación fue impecable. A diferencia de la semana anterior en que Arturo regañó a Brandon por no ponerle atención. En esta ocasión el alumno estuvo muy serio escuchando todo el tiempo muy atentamente a Arturo. Por eso, al final de las críticas, Jaime le pidió que les regalara una sonrisa a los críticos, a lo cual Brandon correspondió muy alegremente.

Brisa, 25 años, Acapulco, Guerrero, participó esta noche con “Amorcito corazón”

Omar Chaparro le envió un mensaje en video a Brisa, pues interpretó esta canción de Pedro Infante hace tiempo. Le deseó toda la suerte del mundo.

Brisa tuvo un montaje de la canción como una representación por el cuerpo de baile de un cuadro de Diego Rivera de un paisaje campesino.

Lola Cortés le dijo que estuvo muy bonito el montaje, pero más hermosa estuvo su voz: “Cómo nos llevaste de la mano, cómo nos enamoraste, porque está en el corazón y no en la garganta, ¡muchas gracias"". Espinoza Paz le dijo que los artistas como José José y Camilo Sesto conocen su color de voz y tonalidades. Le recomendó que no suelte esa tonalidad porque le enchinó la piel, que fue una coqueta forma de cantar y fue una noche muy especial. Arturo López Gavito le pareció que la concepción artística de la canción fue hermosa, de clase mundial. Le hizo recordar la interpretación de Pedro Infante con mucho amor y este revire que ella tuvo con intenciones muy lindas lo consideró espléndido. Le reconoció que la evolución y crecimiento de Brisa cada semana en este proyecto de La academia y terminó con: “Hoy fue perfecto, muchas felicidades”.

Mario, 17 años, Monterrey, Nuevo León, “Cielo rojo”

Mario se presentó vestido de charro y tuvo todo el tiempo bailarinas que le acompañaron en el escenario.

Espinoza Paz le dijo que siempre canta bien y que se aventó un gran falsete. Lola lo sintió un poco inseguro o un tanto asustado. Le pareció que la canción estuvo linda. Fue una gran noche. Arturo López Gavito consideró que la labor de un crítico no es solo decir que todo estuvo lindo. Recordó que ya sabemos que su voz es muy buena. Sin embargo, hizo referencia a que habían sido varias noches escuchando interpretaciones estilo Luis Miguel. Le pareció una imitación de este cantante en cuanto a la voz, pero no hubo interpretación: “El personaje sigue igual de gris y de blando. Te recomiendo que te lleves al límite porque tienes el potencial”.

Héctor Martínez le quiso dar la palabra al profesor que hizo el montaje, Menny. Explicó que el arreglo fue el de Luis Miguel, aunque, a diferencia del alumno, no usa falsete. Le pidió al alumno que considere los comentario de los críticos y del público, pues todo será para mejorar.

Edith, 24 años, Apatzingan, Michoacán, presentó “La media vuelta”

En la semana, la alumna de Michoacán hizo enojar a la maestra Erika durante los ensayos, quien le dijo: “Cántala como quieras”, porque Edith no le hacía caso en sus recomendaciones.

El montaje de la canción en el escenario fue Edith con un vestido blanco de falda larguísima de varios metros de alto y con luces que la decoraban con flores. Ella no se movió de ese lugar, por lo que la interpretación con sus gestos y voz fueron los únicos recursos que tuvo.

Arturo López Gavito le dijo que hubo áreas de oportunidad en los graves, pero la forma como utilizó las manos, gesticuló y le dio intensidad a la canción le gustó. La innovación con el grito a media canción le pareció que no venía al caso, pero en general, fue una buena interpretación. Lola Cortés estuvo en total desacuerdo. La interpretación le pareció equivocada, pues no checó ni sintió la letra de la canción. Espinoza Paz le hizo notar que se vio muy bonito. Le gustó mucho. Espinoza imitó cantando a capella un pedacito de la canción como José Alfredo Jiménez y recordó cómo la cantaba el compositor con gran sentimiento.

Los académicos y los maestros se fueron “de pinta” a jugar gotcha

En la semana alumnos y maestros desfogaron la tensión en un juego divertido de gotcha. Se la pasaron muy contentos.

Julio, 20 años, Hermosillo, Sonora, “Si nos dejan”

La semana pasada, en el concierto, Julio se sintió mal y tuvo una crisis de ansiedad al término de su interpretación, esta noche se presentó vestido de charro, frente al mariachi, con mucho ánimo.

A Espinoza Paz le recordó a Luis Miguel y le fascinó cómo la cantó: “Te ves con madre. ¡Cómo interpretaste la canción!”. Le dijo que siempre puede contar con él. Lola Cortés le dijo que su voz no le gusta en la música mexicana, pero al ir avanzando la canción respetó la letra y le dio la ternura que implica, por lo que fue una gran presentación. Arturo le dijo que espera que lo recuerde para bien. Le dijo que espera que anímicamente se sintiera bien. No obstante, la elección de la canción le pareció un craso error, porque su voz no soporta una canción de esa magnitud. Lo vio como un fantasma, interpretación nula, muy poca fuerza y carácter. Le debieron poner algo más ad hoc, como a Brandon.

Héctor Martínez hizo gestos de que no estaba de acuerdo. Le pasaron el micrófono y le dijo a Arturo que aquí no venían a imitar. Le reclamó y le exigió que no dijera más barbaridades. Espinoza Paz se acercó al escenario a abrazar a Julio, con calidez.

Jaime Camil le recordó a Julio que la familia es un lazo muy especial. Le dio un listón rojo y le pidió que tirara de él. Al final del listón estaba Jesús, el hermano de Julio quien subió al escenario. Julio no pudo más y rompió en llanto. Jesús no paraba de decirle “Te amo”. Jesús le recordó a Julio: “En cada letra y en cada interpretación te siento conmigo. Tú sabes que la fuerza y la voz es la que viene del corazón. Tu madre, tu hermana y tu abuela se ponen felices de verte cumplir tu sueño. Yo siempre voy a estar contigo. Yo creo que tú y yo podemos ver un amanecer cada día y Tú y yo podeos ser felices cada día. A quemar los barcos. La música te ama a ti, papi”.

Tras el emotivo momento, el hermano de Julio bajó del escenario sin dejar de decirle que lo apoya y está siempre para él.

Mar, 18 años, Guadalajara, Jalisco, interpretó “Me gustas mucho”

Mar se presentó con una flor de cempasúchil en la espalda y un top halter brillante sostenido con una delgada tira en el cuello que cubría el frente del torso. Los bailarines estuvieron vestidos de mezclilla con flores en la parte de abajo de los pantalones y al fondo había marcos que recordaban trajineras. En medio de la interpretación se le desabrochó el top y Mar tuvo que sostenerlo con una mano para poder seguir cantando. Al final del número, Jaime se acercó y le prestó la chamarra para que se cubriera y pudiera recibir la crítica.

Arturo López Gavito consideró que la canción no representó un gran reto para ella. Sin embargo, se le fue el aire. Le pareció espantoso. Consideró que los que van a “asesinar artísticamente a los alumnos son los que montan las canciones”. Lola Cortés también pensó que la canción estuvo gris. A la pregunta de Lola, Mar contestó que sí le gustó la canción, pero hubo un problema de vestuario y eso la desconcentró. Lola le recomendó que hiciera ensayos con el vestuario para que estuviera segura. Ella tendría que crear magia en el escenario y el público no debería de saber cómo se montó la canción. Espinoza Paz le dijo que él sabe que Mar tiene una voz muy especial. Al principio la sintió insegura. Se notó que este ritmo no lo canta muy seguido: “Hay que bailarlo como nos toque. Seguramente la próxima semana lo harás increíble.

Jessy, 28 años, Guamúchil, Sinaloa, cantó “Cien años”

Jessy se presentó con un sombrero “tejana” negro con chamarra tipo abrigo negro y acompañado por el cuerpo de baile que representó una estación de trenes en los años 40.

Espinoza Paz le dijo que cuando empezó la canción se preguntaba cómo iba a sonar y le pareció muy bonito cómo matizó y llevó la canción a su estilo: “Se escuchó muy dulce y especial”. Lola dijo que tenía las mismas preguntas y qué manera de llevarnos y meternos en ese cuento. Puso alma, vida y corazón, “Esa es la música mexicana, qué bonita noche, gracias Jessy”. Arturo le pidió que se quitara el sombrero para dar su crítica. Estuvo analizando lo que ha dicho el director y no es que quiera escuchar las versiones originales porque no es así. Cuando alguien quiere transportar una canción que tiene 70 años a la actualida tan bien, sin estar vestido de charro, sin estar vestido típicamente porque se integró todo en una postal perfecta de la década de los cuarenta con una interpretación perfecta que salió de tu corazón. Es lo mejor que ha escuchado de Jessy y lo mejor que ha escuchado en toda la noche.

Fue a visitarlo al escenario una persona muy especial para él. Llegó en silla de ruedas, el abuelito de Jessy, Gerardo Benitez. Jessy corrió a abrazarlo. Se puso de rodillas, lleno de lágrimas y le dijo que lo ama mucho. El señor Benítez lo abrazó fuerte y lo felicitó porque logró entrar a La academia. Jaime Le preguntó al abuelito de Jessy cómo ve a su muchacho. El señor dijo que muy contento porque logró entrar a La academia que era su sueño. Le recomendó al joven que le eche ganas: “Mijo, no le eche pa’atrás, mucho ánimo”.

Isaveli, 22 años, Tetitlán Guerrero, interpretó “Cucurrucucú paloma”

Isaveli llegó al escenario con una falda estilo chiapaneco, además de un tocado de grandes flores color rosa mexicano y mangas abullonadas del mismo color.

Espinoza Paz le dijo que la canción permitió ver la gran cantante que es y lo hizo muy bien. Arturo López Gavito se dirigió a las alumnas que estaban sentadas viendo la actuación y les recomendó que vieran qué bien lo hizo su compañera y que la feliciten cuando estén en la casa. No importó si hubo desafinación, pues en su voz se escuchó el dolor de la interpretación y fue impecable. Le pareció la mejor actuación de Isaveli hasta ahora y de la noche. Lola Cortés le dijo que resolvió bien el falsete, porque la canción es difícil. Para Lola, Isaveli le recordó a Lola Beltrán de joven. Su interpretación y la voz fueron magnificas: “Estuviste divina, mamacita”.

Héctor Martínez se dirigió al público para hacer notar que estos jóvenes han superado muchos miedos y barreras. “Representan a nuestros hijos. No importa el estilo y las tendencias musicales, pues aman a México”. Por ello, no importa cómo se interprete, y habría que dejar a un lado posiciones “feudales y arcaicas”, en referencia a los comentarios del panel de expertos, con los que esta noche hubo sobre todo desacuerdos, fricciones y polémica.

Este fue el alumno expulsado del noveno concierto de La academia, este domingo 15 de septiembre

Jaime Camil invitó al público a votar por los alumnos porque a estas alturas del proyecto cada académico que se vaya es una gran pérdida y ninguno debería irse. Los alumnos se presentaron en el escenario con sus maletas color naranja y sus nombres frente a ellos.

Los primeros cinco alumnos salvados por los votos del público, el llamado ‘quinto crítico’, fueron:

Brandon

Isaveli

Mario

Caro

Edith

Los siguientes tres alumnos fueron los menos votados por el público, entre quienes se encontrará el expulsado:

Cristian

Brisa

Jessy

Mar y Julio regresaron con sus compañeros porque quedaron salvados. Jaime Camil les dijo que quedaron salvados también Brisa y Jessy.

El alumno expulsado irremediablemente esta noche del 15 de septiembre fue Cristian Salguero de Guatemala.

Pese a sus actuaciones con una bella voz y dejando todo el escenario Cristian se despidió en este concierto.

Sus compañeros se fundieron en un abrazo con él y lo alentaron con gritos, saltos y porras para que siga adelante.