Exnovio de Briggitte la desmiente y asegura que él la mantenía a ella y a toda su familia

En la primera semana de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México 2024', la actriz venezolana Briggitte Bozzo sorprendió a muchos al hacer reveladoras acusaciones sobre su tormentosa relación de tres años con el modelo e influencer argentino Conrado Villagra. Durante una conversación con Adrián Marcelo, Sian Chiong y Shanik Berman, Bozzo relató episodios de violencia psicológica que sufrió durante su noviazgo, reveló el dolor que aún carga por esa relación.

“No me ama. Es un narcisista. Me hizo mucho daño”, confesó Bozzo. Explicó que, aunque al inicio de la relación Villagra parecía atento y pagaba por todo, pronto comenzaron los comportamientos controladores.

“No quería que viera a mi mamá ni a mis amigas. Súper tóxico”, señaló. La actriz también reveló que, cuando su carrera en redes sociales despegó, su exnovio comenzó a aprovecharse de su éxito: “Le pagué todo hasta que me harté, porque ya había mucha violencia verbal, me hacía sentir muy mal”.

Conrado Villagra, ex de Briggitte asegura que la mantenía a ella y a toda su familia. / Conrado Villagra

Además, Bozzo relató cómo Villagra la acusó injustamente de serle infiel, llegando incluso a realizar un live para desprestigiarla. “Jamás le fui infiel. A mí no me gusta dañar a los demás, y yo me quedé callada por mucho tiempo”, comentó en la casa.

Aunque Bozzo evitó mencionar explícitamente el nombre de su ex, los usuarios en redes sociales rápidamente identificaron a Conrado Villagra, recordando que él la había acusado públicamente de engañarlo con una mujer.

A pesar de que inicialmente Villagra no respondió, recientemente rompió su silencio a través de TikTok, publicando un video que no abordaba directamente las acusaciones, pero donde respondió a un comentario de un internauta que le preguntó: "¿A quién apoya en La casa de los famosos?”. Su respuesta fue evasiva: “No miro la TV, pero sí he visto en todo lo que me han etiquetado”.

Exnovio de Briggitte la desmiente y asegura que la mantenía

Lo que más llamó la atención fue su comentario en el que aseguró que Briggitte mintió sobre él:

“Dijo cosas que no son ciertas cuando se refirió a mí. Es un reality y está jugando su juego es muy buena actriz. Aunque me haya intentado difamar, le mando mis mejores deseos”. Conrado Villagra

Conrado Villagra desmiente a Briggitte / Tiktok

Sin embargo, lo que desató una verdadera ola de comentarios fue una respuesta más directa a una acusación hecha por otra internauta, que comentó: “Lo mantenía”.

Villagra reaccionó de manera contundente: “Hermosa, yo mantenía a ella, a su hermano y a su mamá. Deja de hablar babosadas”. Aunque al principio se dudaba si la cuenta era realmente de Villagra, la tiktoker de espectáculos, Dayane Chrissel confirmó que efectivamente pertenecía a él, compartiendo detalles que lo verificaban.

El comentario se viralizó, y varios usuarios acudieron al perfil de Villagra para confirmar la autenticidad de sus palabras, pero la cuenta fue eliminada poco después. Hasta el momento, ni la madre ni el hermano de Bozzo se han pronunciado sobre las declaraciones de Villagra.

