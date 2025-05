Medio metro sufre grave accidente automovilístico ¿Cuál es su estado de salud? ¡Su camioneta quedó destrozada!

Este viernes 2 de mayo, las redes sociales se llenaron de angustia al recordar al popular personaje que se volvió viral hace algún tiempo. El sonidero Medio metro, a través de Facebook, dio a conocer que sufrió un grave accidente automovilístico luego de chocar con un trailer. ¿Cómo se encuentra?

El joven ganó popularidad gracias a sus bailes de cumbia. / Facebook.

¿Cuál es el estado de salud del Medio metro tras grave accidente automovilístico al chocar con un trailer?

A través de su cuenta oficial de Facebook el sonidero compartió con sus 322 mil seguidores que sufrió un grave accidente automovilístico, tras quedarse sin frenos. “Chocamos. Ayer me quedé sin frenos y chocamos la camioneta. Ahorita está en hojalatería. La están componiendo”, dijo a través de una transmisión en vivo realizada en su cuenta.

Ante las palabras del joven de 26 años, sus seguidores se mostraron incrédulos y por un momento pensaron que se trataba de una broma, por lo que Medio Metro les dijo que mostraría una imagen de los daños que tuvo su camioneta para que constataran los hechos.

“Ahorita subiré una foto a la página. Quedó toda destrozada del frente. Iba con mi señora, con mi bebé. No les pasó nada. El chofer, el camionero se frenó de put... (abruptamente). Yo iba atrasito y me amarré (frenó a fondo). No me agarraron los frenos”, fueron las palabras que brindó a su público.

Minutos después, Medio Metro mostró una foto de su camioneta, completamente destrozada por el frente. Sus seguidores le mandaron mensajes positivos y se alegraron de que ni él ni su familia resultaran lesionados en el grave percance.

Algunos de los comentarios que se pueden leer en sus redes son:

“Bendito Dios no te paso nada”,



“Lo lamento mucho Medio Metro”,



“Lo importante es que tú y tu familia no salieron lastimados”,



"Ánimo, lo material va y viene”.



El joven de 26 años es originario de León, Guanajuato. / Facebook.

¿Quién es el sonidero Medio metro?

Medio metro es un personaje popular en la cultura del entretenimiento en México, originario de León, Guanajuato, conocido principalmente por su participación en shows de baile y programas de comedia. Su fama creció a través de redes sociales y plataformas como TikTok y YouTube, donde aparecía bailando cumbia y otros ritmos con un estilo muy carismático y distintivo.

Su sobrenombre hace referencia a que es una persona de talla baja, y él mismo utiliza ese apodo como parte de su identidad escénica. Se hizo viral bailando con el grupo “Sonido pirata”, pero meses después la sociedad entre ellos se disolvió y él siguió su carrera de forma independiente.

La examiga de Medio metro quiere ayudar a Acapulco / Instagram

¿A qué se dedica actualmente Medio metro?

Medio metro ha aparecido en diversos programas de televisión, eventos públicos y hasta se ha convertido en un personaje recurrente en memes. Desde que se separó de Sonido pirata, han surgido algunos otros personajes con el mismo seudónimo. Sin embargo, él se ha proclamado como el ‘original’ y viaja por diversos estados de México para ofrecer un show de sonidero y baile.

También se dedica activamente a las transmisiones de redes sociales como Facebook y Tiktok, vía mediante la cual sus seguidores le realizan donaciones y regalos.