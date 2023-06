Medio Metro niega haber realizado el chiste sobre Debanhi Escobar; internautas lo tachan de mentiroso

El influencer, Medio Metro dijo que está tratando de localizar a los familiares de Debanhi Escobar para aclarar el malentendido.

Hace poco, José Eduardo Rodríguez, mejor conocido en internet como Medio Metro, causó controversia al publicar el “paso de Debanhi Escobar,” una chica que fue víctima de feminicidio a finales de abril del 2022.

Tras una ola de críticas, el influencer asegura que jamás realizó el “chiste” sobre la joven fallecida y que la cuenta desde donde se publicó, no le pertenece.

“Ese comentario no lo hice. Hay un Twitter que está pasando por detrás de mí. No es mío, al contrario, ya lo reporté en mi página para que vayan a reportarlo. Yo no me meto con gente, al contrario, yo trato de apoyar”, sostuvo en un encuentro con la prensa.

Bajo este panorama, el mánager de la celebridad aprovechó para desmentir el comentario que la supuesta cuenta falsa emitió en contra de Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca: “fue algo desafortunado que dijeran comentarios que no son”, indicó.

Medio Metro explica la foto del supuesto chiste

Esta fue la broma que, presuntamente, habría hecho Metro sobre Debanhi Escobar / Twitter: @mediometro_ofi

Por su parte, el creador de contenido reafirmó que no es partidario de faltarle al respeto a los demás y precisó que la fotografía mostrada en la publicación sobre Debanhi Escobar pertenece a un video que subió hace tiempo de unas vacaciones en Tabasco.

Asimismo, destacó que, a raíz de este suceso, sus seguidores en redes sociales han bajado y hasta ha sido víctima de insultos por parte de diversos medios de comunicación.

“Me están discriminando, me están diciendo enano. Primero que investiguen quién fue porque, la verdad, yo no hago malos comentarios. Yo nada más tengo página de Facebook, TikTok e Instagram. Me lo acaban de tumbar (Instagram) y me acaban de tumbar WhatsApp”, señaló.

Medio Metro quiere aclarar el malentendido con los familiares de Debanhi Escobar

En tanto, Medio Metro externó su intención de buscar a los familiares de Debanhi Escobar para aclararles que él no fue el autor de ese “chiste”.

“Quiero dejar las cosas claras para platicar con la familia de Debanhi. Yo no soy esa persona que hice ese mal comentario, al contrario, quiero conocerlo (al padre de Debanhi) para hablar con él. Lo estoy buscando para pedirle disculpas”, manifestó.

Así fue como Medio Metro aclaró su polémica con Debanhi Escobar

Medio Metro quiere aclarar las cosas con el padre de Debanhi Escobar / Facebook: Medio Metro

Internautas aseguran que Medio Metro miente

Pese a que aclaro no ser el autor de la broma sobre Debanhi Escobar, los internautas no le creyeron y argumentaron que Medio Metro solo está “mintiendo” con tal de no afrontar la “responsabilidad” de sus palabras.

Cabe mencionar que, desde hace tiempo, el famoso compartió que una cuenta en Twitter se estaba haciendo pasar por él y pidió a sus seguidores que lo ayudaran a reportarla.

En su momento, Medio Metro denunció que una cuenta en Twitter se estaba haciendo pasar por el y pidió ayuda para reportarla / Facebook: Medio Metro

