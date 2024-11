Platanito gana demanda por ‘chiste’ relacionado con la muerte de una víctima de feminicidio: “Es comedia”

El comediante Sergio Verduzco, mejor conocido como ‘Platanito’, ganó la demanda interpuesta en su contra por el padre de una víctima de feminicidio, tras un polémico chiste relacionado con la muerte de la joven. El fallo favorable para el comediante llegó después de un proceso legal que duró dos años, en el que se evaluó si el comediante había incurrido en discriminación o burlas hacia la víctima.

¿Qué dijo ‘Platanito’ sobre la demanda?

Durante una conferencia de prensa, ‘Platanito’ comentó que la denuncia presentada por Mario Escobar, el padre de la joven, había sido desestimada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED). El comediante aclaró nuevamente que en ningún momento se burló de la joven ni de su trágica muerte.

Platanito ganó la demanda / Instagram

“No me burlé de ella. Mi comentario fue sobre el veredicto, que afirmaba que... había muerto ahogada en un lugar sin agua. Mi chiste fue: '¿Cómo muere? Ahogada. ¿Dónde? En Monterrey, donde no hay agua’. Solo me referí a la contradicción del informe oficial, no a la joven ni a su muerte”, explicó Verduzco.

‘Platanito’ también recordó que este incidente fue uno de los más polémicos de su carrera, junto con la broma que hizo sobre la tragedia de la guardería ABC en donde a pesar de las críticas en redes sociales, el comediante defendió su derecho a hacer comedia, asegurando que su humor no se basa en la burla hacia tragedias o personas, sino en la crítica social.

¿Qué le pasó a Debanhi, la joven que murió en Monterrey?

El caso de Debanhi conmocionó a México. En abril de 2022, la joven de 18 años fue encontrada sin vida en una cisterna del motel Nueva Castilla, en Monterrey, Nuevo León. La joven había salido de una fiesta y, según testimonios, esperaba un taxi en la calle cuando desapareció. La noticia de su muerte desató una fuerte indignación y fue un tema muy discutido en los medios y redes sociales.

“No estoy atacando a nadie. Simplemente conté un chiste. Es comedia. Los comediantes no tenemos la intención de ofender a nadie; lo que hacemos es reflejar la realidad a través del humor”, añadió el comediante.

El caso de Debahni Escobar o la Guardería ABC han sido parte de sus shows. / Instagram: @platanitoshow

La controversia por el chiste de ‘Platanito’ sobre Debanhi

La demanda contra ‘Platanito’ surgió después de que hiciera el chiste, precisamente poco después de la tragedia, lo que provocó una ola de críticas en redes sociales, donde muchos consideraron que se trataba de un comentario insensible.

Entonces, Mario Escobar, padre de la joven, expresó su indignación y anunció que tomaría acciones legales en contra del comediante, acusándolo de burlarse de su hija en un momento tan doloroso. El caso fue llevado ante el CONAPRED, que finalmente falló a favor de ‘Platanito’, declarando que no hubo discriminación ni burlas hacia la joven.

