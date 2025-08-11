Dos boxeadores mueren por lesiones cerebrales en un mismo torneo en Tokio, ¡otro queda en coma!

La industria del boxeo está de luto por la muerte de Shigetoshi Kotari, un prometedor pugilista japonés de 28 años, quien murió el 8 de agosto a causa de una lesión cerebral sufrida durante un combate celebrado el pasado 2 de agosto en Tokio.

La noticia ha conmocionado tanto a los aficionados como a las figuras del boxeo internacional, que han expresado su pesar en redes sociales. Kotari era considerado uno de los talentos más destacados de su generación y su partida deja un hueco difícil de llenar en el deporte.

¿Cómo murió Shigetoshi Kotari?

Kotari disputó un intenso combate contra Yamato Hata, campeón superpluma de la Federación Oriental y del Pacífico (OPBF), en el legendario Korakuen Hall de Tokio. La pelea, que se prolongó durante 12 asaltos, terminó en empate, y aunque el boxeador se retiró del cuadrilátero y parecía estar normal, poco después presentó síntomas alarmantes. Algo similar ocurrió con Yamato Hata, quien actualmente permanece en coma.

Fue trasladado de urgencia a un hospital, donde los médicos detectaron un hematoma subdural, una peligrosa acumulación de sangre entre el cráneo y el cerebro. Pese a ser sometido a una craneotomía de emergencia, las secuelas fueron irreversibles y Kotari murió seis días después.

Su caso ha reavivado el debate sobre la seguridad en el boxeo y las medidas de prevención ante golpes repetidos en la cabeza, especialmente en combates de alta intensidad.

Dos boxeadores japoneses murieron tras participart en el mismo torneo. / Redes sociales

¿Qué otro boxeador murió dentro del mismo torneo en Tokio?

Lo ocurrido con Kotari no fue un hecho aislado. En el mismo torneo se produjo otra tragedia: la muerte de Hiromasa Urakawa, también de 28 años.

Urakawa se enfrentó a Yoji Saito en un combate del mismo cartel el 2 de agosto. Durante la pelea, recibió un golpe que lo dejó inconsciente. Fue trasladado de inmediato al hospital y, al igual que Kotari, se le practicó una craneotomía. Sin embargo, no logró recuperarse y murió el mismo día.

La coincidencia de dos muertes en un solo evento ha estremecido a la comunidad boxística de Japón y del mundo, despertando llamados a reforzar protocolos médicos y de seguridad antes, durante y después de cada combate.

Este evento ha conmocionado al mundo del boxeo y ha generado un llamado urgente para revisar las medidas de seguridad en los combates / X

La Organización Mundial de Boxeo emitió un comunicado en redes sociales

La Organización Mundial de Boxeo (OMB) se pronunció tras conocerse la noticia del muerte de Kotari. A través de un mensaje en redes sociales, el organismo expresó su solidaridad y dolor por la partida del joven atleta.

“El mundo del boxeo lamenta profundamente la pérdida del boxeador japonés Shigetoshi Kotari, quien no sobrevivió a las lesiones sufridas durante su combate por el título el pasado 2 de agosto. Fue un guerrero sobre el ring y un luchador de espíritu que partió demasiado pronto. Enviamos nuestras condolencias y oraciones a su familia, su equipo y a toda la comunidad boxística de Japón”.

