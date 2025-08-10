Muere Juan Carlos Ramírez: Esta fue la última publicación del actor que perdió la vida a los 38 años

Hoy domingo 10 de agosto, en la madrugada, se reportó la inesperada muerte de Juan Carlos Ramírez, actor reconocido por su participación en exitosas producciones como La rosa de Guadalupe, Rosario Tijeras y Como dice el dicho. La noticia fue confirmada por su agencia de representación, I am this, que informó que el intérprete perdió la vida en días recientes.

“Juan Carlos hace unos días falleció de un aneurisma cerebral, pedimos sus oraciones por toda la familia Ramírez Ayala”, anunció la agencia.

El actor Juan Carlos Ramírez compartió hace cuatro semanas su última publicación en redes. / Instagram: @juancarlosramirezmx

¿Cuándo murió el actor Juan Carlos Ramírez?

De acuerdo con la agencia I am this, Juan Carlos Ramírez murió en días recientes víctima de un aneurisma cerebral, una afección grave que ocurre cuando una arteria del cerebro se dilata o se debilita, provocando una hemorragia interna. Sin embargo se desconoce la fecha exacta de muerte del joven, hasta el momento la familia no ha dado ninguna declaración.

Tras conocerse la noticia, compañeros del medio artístico expresaron sus condolencias en redes sociales. Irene Mercado, reconocida directora de casting, le dedicó un emotivo mensaje: “Que Dios te reciba con los brazos abiertos y que le dé paz y consuelo a tu familia”.

Muere Juan Carlos Ramírez, así lo despidió su agencia de representación. / Instagram: I am this

¿Quién fue Juan Carlos Ramírez?

Antes de dedicarse de lleno a la actuación, Juan Carlos Ramírez estudió Arquitectura en la Universidad Iberoamericana. Sin embargo, su verdadera pasión estaba frente a las cámaras. Se tituló como actor y cursó la Especialidad en Actuación Cinematográfica, lo que marcó el inicio de una carrera prometedora.

Amante de la naturaleza, el deporte, la lectura y la escritura, se describía como un fanático de contar y crear historias. Su carisma y entrega le permitieron abrirse paso rápidamente en la industria televisiva y publicitaria.

Debutó en 2018 con la serie Puño Limpio y posteriormente apareció en producciones como El Último Rey: El Hijo del Pueblo (biografía de Vicente Fernández), Rosario Tijeras, Preso No. 1, Archivo muerto, Marea de pasiones, etc.

En el formato de programas unitarios, su rostro se volvió habitual en títulos como:



¿Cuál fue su última publicación del actor Juan Carlos Ramírez en redes?

En sus redes, Juan Carlos solía compartir escenas de sus proyectos, rutinas de ejercicio y momentos especiales con su madre y amigos . Su última publicación, hecha hace cuatro semanas, fue un set de fotografías para la agencia de modelos a la que pertenecía.

En las imágenes, aparece con camisa negra, sonriendo con la vitalidad que lo caracterizaba. Tras la noticia de su muerte, la sección de comentarios se llenó de mensajes de despedida:



“Están noticias dan tristeza leer, eras de los pocos actores jóvenes con una presencia escénica que podías llevar”

“Hermano te quiero DEP no no lo puedo creer que fuerte saber que te fuiste tan joven. Siempre te recordaré con cariño. Abrazo hasta donde estés”

“Manitoooo te nos fuiste muy rápido paps! … me quedo con los buenos recuerdos”

“Vengo de la nota, díganme que no es cierto”, “Vuela alto”, “Mi más sentido pésame a toda su familia”.

