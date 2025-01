Encuentran muerto a galán de telenovelas, el actor tenía 39 años

El actor de telenovelas, Francisco San Martín falleció a los 39 años. Era conocido por su papel de Darío Hernández en ‘Days of our lives’.

Según los primeros reportes, el actor de telenovelas falleció el jueves 16 de enero en su casa de Los Ángeles, California.

Los fans de ‘Jane the virgin’ producción en la que el actor trabajó junto a Gina Rodríguez están llorando su partida.

Participó en Jane the virgin / Redes sociales

¿De qué murió Francisco San Martín, actor de telenovelas?

Al parecer el fallecimiento del actor no tiene que ver con los incendios que azotaron California hace unos días donde murieron muchas personas, incluida una querida actriz a los 96 años.

Forbes comunicó que el cuerpo sin vida de Francisco San Martín fue encontrado por las autoridades y luego la oficina del forense del condado de Los Ángeles dio a conocer su probable causa de fallecimiento.

Todo indica que el actor de 39 años habría terminado con su vida, ahorcándose cuando estaba solo en su casa. Sin embargo, las autoridades no dieron a conocer más detalles de lo ocurrido.

Francisco San Martín, galán de telenovelas / Redes sociales

Las investigaciones para determinar lo que ocurrió continúan y hasta el momento la familia no se ha pronunciado al respecto.

Quien sí se despidió con un sentido mensaje de su excompañero fue la actriz Camila Banús con quien trabajó en ‘Days of our lives’.

¿Quién era Francisco San Martín y en cuáles telenovelas participó?

Francisco San Martín nació en Mallorca, España en 1985 y fue un actor y modelo que inició su carrera en producciones de teatro infantil, mudándose a Madrid para realizar su sueño. Allí estudió actuación y trabajó como modelo.

San Martín siguió trabajando en teatro y participando en películas españolas, pero más tarde se fue a Montana.

Ganó popularidad cuando se mudó a Los Ángeles en Estados Unidos en 2010 para seguir su carrera con papeles más desafiantes. Debutó en la televisión estadounidense en 2011 en ‘Days of our lives’, pero luego fue reemplazado por Jordi Vilasuso.

De esta manera llegó a Hollywood a los 25 años. ‘The bold and the beautiful’ y ‘Jane the virgin’ fueron otras producciones de la televisión estadounidense en las que participó.

Francisco San Martín falleció a los 39 años / Redes sociales

Descanse en paz, Francisco San Martín.