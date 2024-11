Murió Arturo García Tenorio, querido actor de telenovelas como “Rubí" y “Amor real”

La comunidad artística mexicana se encuentra de luto tras el sensible fallecimiento del actor Arturo García Tenorio a los 70 años de edad. La noticia fue confirmada por su amigo y colega, el productor Jorge Ortiz de Pinedo, a través de sus redes sociales.

Fallece, a los 70 años, el histrión Arturo Garcia Tenorio, conocido por ser el papá de Jaime Palillo en 'Carrusel'; el 'Bebé Jupiteriano’ en un capítulo del Chaoulin Colorado; en la obra de teatro 11 y 12, aunado a una gran trayectoria en diferentes rubros…DEP pic.twitter.com/bZoQRnv4gM — Adrián Ruiz V (@adrianruizv) November 14, 2024

Lee: ¿Una familia de diez llegará a su fin tras 17 años? Jorge Ortiz de Pinedo aclara rumores

Arturo García Tenorio: ¿De qué falleció?

Se espera que en las próximas horas se brinde más información sobre las causas de la muerte de García Tenorio. Aún no se sabe dónde serán los servicios funerarios.

El gran actor Arturo García Tenorio fallece a los 70 años… actor y director de telenovelas y cine … información de @JORGEODEPINEDO pic.twitter.com/KBCWOjYIzf — Maria Luisa Valdes D (@MaguichaDoria) November 14, 2024

Mira: Jorge Ortiz de Pinedo es forzado a dejar los escenarios, sus médicos le exigen retirarse

¿Quién fue Arturo García Tenorio?

García Tenorio fue un actor reconocido de teatro, televisión y cine. Reconocido por su versatilidad y carisma, su trayectoria artística abarcó más de cuatro décadas, durante las cuales interpretó una amplia gama de personajes. Arturo también participó como director de proyectos en televisión.

Como actor hizo papeles de reparto:



El teatro fue una de las grandes pasiones de García Tenorio. Su destacada participación en obras como “La dama de negro” dejó una profunda impresión en el público, gracias a su habilidad para transmitir emociones y crear atmósferas únicas en el escenario.



gracias a su habilidad para transmitir emociones y crear atmósferas únicas en el escenario. En la pantalla chica, el actor mexicano participó en numerosas telenovelas y series de televisión, donde demostró su talento para interpretar personajes complejos y llenos de matices.



donde demostró su talento para interpretar personajes complejos y llenos de matices. Su trabajo en producciones como “Rubí" y “Amor real” lo consolidó como uno de los actores más queridos y respetados de la televisión mexicana. Aunque también se dejó ver en “Rosa Salvaje”, “Carrusel”, “La fuerza del amor”, “María Mercedes”y “Vivan los niños”.



lo consolidó como uno de los actores más queridos y respetados de la televisión mexicana. Aunque también se dejó ver en El último proyecto fue “Más vale sola”, al aire actualmente por Las estrellas.

En su faceta de dirección estos fueron algunos de sus proyectos, en los que también participó en la dirección de cámaras:



“Amar sin límites”



“De pocas, pocas pulgas”



“María Belén”

El actor también fue conocido por su estatura de 1.98 metros.

Alex Isunza / TVNotas

Te puede interesar: ¿Indirecta a Adrián Marcelo? Jorge Ortiz de Pinedo ¿arremete contra comediantes que usan el “humor negro”?

Recordamos la actuación de Arturo García Tenorio en Enemigo Íntimo como Roberto Díaz.

Seguimos la historia de un hermano y una hermana que, tras una separación trágica en su infancia, se encuentran años después en lados opuestos de la ley.#EnemigoÍntimo #ArturoGarcíaTenorio pic.twitter.com/xFWOc24XuZ — Zumatalent (@MoranVidal) October 25, 2024

¿Arturo García Tenorio sentía la muerte cerca?

Tras la muerte del actor, en redes sociales destacaron algunas publicaciones que causaron incertidumbre. Y es que hace tan solo días habló de la muerte y la finitud de la vida, lo cual ha generado inquietud entre sus seguidores.

“No es por no agendar el día que voy a morir. Sólo que cuando suceda, ustedes disculpen, no voy a poder estar ahí"

Facebook: Arturo Garcia Tenorio

“La muerte es algo a lo que no debemos temer. Porque mientras somos la muerte no es; y cuando la muerte es, nosotros ya no somos”, escribió García Tenorio en sus últimas publicaciones.