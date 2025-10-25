Actor mexicano de telenovelas fue blanco de terrible atraco en donde fue asesinado Fede Dorcaz

Hace unas semanas, el asesinato de Fede Dorcaz, colaborador de Hoy, llenaba de luto el mundo del entretenimiento. Su vida llegaba a su fin tras ser atacado en una zona de la Ciudad de México.

Ahora, un famoso actor mexicano conocido por su participación en diversas telenovelas, fue víctima de un robo la noche del pasado jueves, cerca de donde días antes fue asesinado el modelo argentino Fede Dorcaz. El incidente ocurrió fue reportado por él y señaló los daños que sufrió. ¿Quién es y qué pasó exactamente?

Pixabay

¿En dónde fue el asesinato de Fede Dorcaz, colaborador del programa Hoy?

El pasado 9 de octubre fue asesinado el modelo Fede Dorcaz, quien estaba por participar junto a su novia Mariana Ávila en la séptima temporada del reality Las estrellas bailan en Hoy.

De acuerdo con información del periodista Carlos Jiménez, Dorcaz viajaba en una camioneta cuando un hombre armado abrió fuego en su contra y luego escapó sin llevarse ninguna de sus pertenencias.

Dicho ataque aconteció sobre el Periférico.

Ahora, un actor mexicano reconocido por su papel en telenovelas nacionales, señaló que sufrió un accidente, y según sus palabras, sería en la misma zona donde Fede Dorcaz fue asesinado. ¿Quién era?

¿Qué famoso actor mexicano fue asaltado en el mismo lugar donde mataron a Fede Dorcaz?

Hace unos días mediante TikTok, el actor Patricio José Campos, conocido por su participación en telenovelas mexicanas, reportó que fue víctima de un robo.

De acuerdo con el testimonio del propio actor, los hechos ocurrieron cuando su auto que se encontraba estacionado fue “cristaleado” en Polanco , una de las zonas más transitadas y exclusivas de la capital mexicana.

Patricio José Campos, actor de Televisa, reporta ser víctima de robo en Polanco / TikTok: patriciojosec, redes sociales y canva

Según reporta Campos, las cámaras muestran que fue aproximadamente a las 7:30 de la noche, cuando un sujeto se acercó a su automóvil y rompió la ventana para sustraer una mochila que se encontraba en el asiento.

Señor ladrón, me destrozaste el coche por mi mochila del gimnasio y te robaste 500 pesos, mis AirPods, las chanclas y mi ropa sudada de ejercicio. Disfrútalo, disfrútala güey, huele mi sudor, huélela, lávala y úsala. Patricio José Campos

El robo, además de causar daños materiales considerables, generó indignación entre los seguidores del artista, quienes expresaron su preocupación. El hecho cobra mayor relevancia al haber ocurrido en el mismo lugar donde semanas antes fue asesinado Fede Dorcaz.

El actor afortunadamente está ileso.

¿Quién es Patricio José Campos, actor que sufrió robo donde Fede Dorcaz fue asesinado?

Patricio José Campos es un actor mexicano que ha conseguido posicionarse en la televisión nacional. Originario de Aguascalientes e hijo de padres españoles, desde temprana edad mostró un marcado interés por el arte y el mundo del espectáculo.

Con la meta de convertirse en actor profesional, se mudó a la Ciudad de México para ingresar al Centro de Educación Artística (CEA).

Su debut en la pantalla chica se dio a través de pequeños papeles en distintas telenovelas, hasta que en 2019 logró mayor reconocimiento con su participación en dos producciones del horario estelar:



Doña Flor y sus dos maridos (2019), donde interpretó a un personaje secundario que llamó la atención por su naturalidad y carisma.

(2019), donde interpretó a un personaje secundario que llamó la atención por su naturalidad y carisma. Cita a ciegas (2019), comedia romántica en la que formó parte del elenco juvenil, lo que le permitió conectar con un público más joven y ampliar su popularidad.

Con el paso del tiempo, Patricio José continuó consolidando su carrera y sumó nuevos proyectos a su trayectoria, como:



Eternamente amándonos (2023), un melodrama familiar en el que mostró un lado más maduro como actor, y

(2023), un melodrama familiar en el que mostró un lado más maduro como actor, y Vivir de amor (2024), producción que reafirmó su versatilidad y su habilidad para encarnar personajes profundos y emotivos.

