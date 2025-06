Robaron a famoso actor en su casa mientras estaba de viaje para promover su nueva película: ¿Qué se llevaron?

Un afamado actor de Hollywood pasó de las pistas de carrera al robo de su propia casa. Brad Pitt sonreía ante fans mexicanos y recorría el país para promocionar F1: The Movie, mientras tanto su lujosa mansión en Los Ángeles era saqueada por tres intrusos que no desaprovecharon la oportunidad de entrar cuando él no estaba.

La propiedad, ubicada en el exclusivo vecindario de Los Feliz, fue blanco de los delincuentes la noche del miércoles. Según confirmó el Departamento de Policía de Los Ángeles, los sospechosos habrían trepado la cerca de seguridad y roto una de las ventanas principales para lograr su acceso.

Brad Pitt se desmaya en La Vegas / IG: @bradpittofflcial

¿Cómo ocurrió el robo a la mansión de Brad Pitt?

De acuerdo con las autoridades, la alerta llegó alrededor de las 10:30 p.m., cuando se reportó movimiento sospechoso en la propiedad del actor. Elementos del LAPD se movilizaron de inmediato y descubrieron que al menos tres sujetos ya habían ingresado y saqueado la casa de Brad Pitt.

Aunque aún no se ha revelado qué objetos fueron robados ni el valor total de las pérdidas, se sabe que los ladrones rompieron una ventana delantera para entrar y dejaron un verdadero desastre tras su huida. Las cámaras de seguridad internas y externas serán clave para dar con los responsables.

Este robo se suma a una serie de atracos recientes a casas de famosos en Los Ángeles, muchos de ellos atribuidos a bandas organizadas. Según informes anteriores, estas células delictivas están operan en zonas de alto poder adquisitivo.

¿Dónde estaba Brad Pitt mientras saqueaban su casa?

Mientras su hogar era invadido, Brad se encontraba en plena gira de promoción de F1: The Movie, una cinta adrenalínica ambientada en el mundo de la Fórmula 1. El actor estuvo en México durante las últimas semanas, donde fue visto en una conocida plaza comercial conviviendo con fans y presentando la cinta antes de su estreno oficial.

El filme, dirigido por Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick) y producido por Jerry Bruckheimer, cuenta también con la participación del piloto británico Lewis Hamilton como asesor técnico. Brad Pitt interpreta a Sonny Hayes, un piloto veterano que regresa a las pistas para formar equipo con una joven promesa del automovilismo.

La cinta llega con un presupuesto estimado de 300 millones de dólares y fue grabada en circuitos reales de la F1. En México y América Latina se estrenó el 26 de junio, mientras que en Estados Unidos lo hará el 27.

El actor lanzó un comunicado refiriéndose a la estafa de la Inteligencia Artificial. / IG: @bradpittofflcial

¿La casa de Brad Pitt fue un objetivo planeado?

Aunque el caso sigue bajo investigación, las autoridades no han confirmado si los ladrones sabían que era la residencia de Brad Pitt o si fue una víctima más dentro de una ola de robos en casas de celebridades. Lo cierto es que este tipo de asaltos se ha vuelto cada vez más frecuente cuando los famosos están fuera de sus hogares por trabajo.

Cabe destacar que en febrero pasado, una banda de ciudadanos chilenos fue señalada por cometer robos similares a casas de estrellas de la NFL como Patrick Mahomes y Travis Kelce, llevándose más de dos millones de dólares en joyas y efectivo.

Brad compró esta propiedad en abril de 2023 por 5.5 millones de dólares, según el sitio especializado Traded. Por ahora, el actor no ha dado declaraciones sobre lo ocurrido, pero sus fans esperan que pronto haya justicia.

