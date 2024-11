La reacción de Brad Pitt al incómodo beso que recibió en el GP de México

La llegada de Brad Pitt a México desató furor en redes sociales, no solo porque es uno de los actores más codiciados de Hollywood, sino también por su participación en la próxima película sobre la Fórmula 1, misma que lo hizo llegar al país.

Durante su visita al Autódromo Hermanos Rodríguez para el Gran Premio de México, el galán de 60 años captó la atención de los fans, pero también vivió un momento incómodo que ha generado un amplio debate en redes sociales.

Mientras el actor se encontraba filmando escenas de su nueva película, ondeando con entusiasmo la bandera mexicana y acercándose a sus admiradores, una fan decidió aprovechar la oportunidad para tomarse una selfie y, de manera inesperada, plantarle un beso. El gesto, que en un principio podría haber parecido inofensivo, provocó una reacción visible en el actor, quien rápidamente se apartó y continuó caminando, evitando mirar a la mujer.

Brad Pitt viajó a México para estar en el GP y filmar escenas de su película / Instagram/ Twitter

Reacciones al video viral de Brad Pitt y la mujer que lo besó en el GP de México

Los videos del incidente se han vuelto virales, y las reacciones por supuesto que no se han hecho esperar. Muchos usuarios de redes sociales han criticado a la fan por invadir el espacio personal del galán de Hollywood, señalando que el ex de Angelina no le dio el consentimiento para el beso. Comentarios como “Qué feo besar a alguien sin su consentimiento” y “Si Brad Pitt fuera una mujer y el fan un hombre, no habría aplausos, sino críticas”, han sido algunos que han resonado en las redes.

#SoyUnViral | ¡Fan besó a Brad Pitt durante su visita por México! 🤯🇲🇽



😎 La presencia #BradPitt en el Gran Premio de México causó revuelo en redes sociales. 🔥



🏁 El actor fue visto recorriendo la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez para grabar escenas de su próxima… pic.twitter.com/g1WQcQNPMQ — ABC FM 98.5 (@ABCFM985) October 28, 2024

Por otro lado, hay quienes han defendido a la fan, expresando en tono de broma que “más de una quiere ser ella” y que, a pesar de lo controvertido de la situación y el momento, algunos no lo ven tan mal.

El actor, conocido por su trabajo en películas como ‘Once upon a time in Hollywood’, saludó al público después del incidente, aunque su entusiasmo pareció disminuir, dejando a muchos cuestionando cómo este incómodo momento pudo haber influido en su experiencia en México. Sin embargo, otros siguieron con la euforia de su visita saludándolo sin importar lo que pasó con la mujer.

