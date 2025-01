Brad Pitt reacciona a la estafa de una mujer que creyó tener una relación con él: “Es terrible”

El reconocido actor de Hollywood, Brad Pitt, ha expresado su consternación tras enterarse del caso de Anne, una diseñadora de interiores francesa de 53 años, quien fue víctima de una sofisticada estafa.

Utilizando tecnología de inteligencia artificial, un impostor hizo creer a Anne que sostenía un romance con la estrella de cine, logrando despojarla de 850 mil dólares, es decir casi 17 millones de pesos mexicanos.

¿Cuál fue el modus operandi de la estafa que le hizo creer que salía con Brad Pitt?

El engaño comenzó en febrero de 2023, cuando Anne recibió un mensaje en Instagram de alguien que afirmaba ser Jane, la madre de Brad Pitt. En el mensaje, se le solicitaba ayuda financiera para cubrir los costos de un tratamiento renal para el actor, alegando que su prolongado divorcio con Angelina Jolie había congelado sus cuentas bancarias.

Días después, Anne comenzó a recibir mensajes directamente de una cuenta que pretendía ser el protagonista de ‘El club de la pelea’. Al principio, la diseñadora dudó de la autenticidad de los mensajes. “Al principio me dije a mí misma que era falso, que era ridículo”, relató en una entrevista para el programa francés Seven to Eight TF1 quien cubrió todo. Sin embargo, la falta de experiencia en redes sociales y el uso de tecnologías avanzadas por parte de los estafadores la llevaron a creer en la autenticidad del intercambio.

“Brad Pitt” enviaba fotos para que la mujer le creyera

Para reforzar la estafa, los impostores enviaron imágenes generadas por IA que mostraban al supuesto Pitt en una cama de hospital. Estas fotos, junto con mensajes personalizados, lograron que Anne creyera estar en una relación romántica con el actor.

“Estaba enamorada del hombre con el que estaba chateando”, confesó Anne al medio. “Sabía cómo hablarle a una mujer”.

A lo largo de más de un año, Anne envió un total de 850 mil dólares a los estafadores, creyendo que estaba ayudando a su pareja ficticia. Incluso llegó a divorciarse de su esposo para “poder estar con Pitt”. El engaño fue descubierto en el verano de 2024, cuando Anne vio fotografías del verdadero Pitt con su pareja, Ines de Ramon, lo que desmoronó la narrativa fabricada por los estafadores.

Anne sufrió al saber la verdad y denunció

Tras el impacto emocional, Anne denunció el fraude a las autoridades y brindó su testimonio en la televisión francesa, aunque ello desencadenó una ola de burlas y ciberacoso hacia su persona. Debido a esto, TF1 retiró la entrevista de su programa. La estafa no solo dejó a Anne con una pérdida económica considerable, sino que también afectó gravemente su salud mental. Tras descubrir la verdad, la mujer fue hospitalizada con una severa depresión.

“Como una tonta, pagué... Cada vez que dudaba, él lograba disipar mis dudas” Anne

Localizaron al estafador que se hizo pasar por Brad Pitt

El caso de Anne llegó a manos de Marwan Ouarab, fundador del sitio Find My Scammer, quien se especializa en rastrear este tipo de delitos. Ouarab utilizó un “enlace trampa explosiva” enviado al estafador a través de un mensaje. Al hacer clic en él, el enlace permitió acceder al dispositivo del delincuente y recopilar información clave. “Fue un éxito”, declaró Ouarab al medio francés 20 Minutes, confirmando que su equipo logró identificar tanto la identidad del estafador como la ubicación desde donde opera, ¡en Nigeria!

Según Ouarab, el hombre es parte de un grupo de tres o cuatro personas que han utilizado el perfil falso de Brad Pitt para engañar a al menos 34 víctimas. Actualmente, el estafador utiliza la identidad de otra celebridad: el actor Keanu Reeves.

Es una cinta de acción protagonizada por Keanu Reeves, sobre un exasesino que se ve obligado a regresar a este mundo criminal. / Facebook: @John Wick MX

Brad Pitt reaccionó al caso de la mujer estafada con 850 mil dólares “Es horrible”

Brad Pitt ha expresado su profunda preocupación ante la estafa de la que fue víctima una fan, calificando el incidente como “terrible”. A través de su representante, el actor advirtió sobre los peligros de interactuar con mensajes no solicitados en línea. “Es horrible que los estafadores se aprovechen del fuerte vínculo entre los fanáticos y las celebridades”, declaró el portavoz de Pitt a Entertainment Weekly.

Además, exhortaron a tener cuidado y no aceptar cuentas sobre todo por qué Brad Pitt no tiene perfiles verificados en redes sociales, por lo que cualquier contacto que parezca provenir de él es falso.

“Este es un recordatorio importante para no responder a comunicaciones en línea no solicitadas, especialmente de actores que no tienen presencia en las redes sociales” finalizó el representante.