¡Maldición Cachún! Otro actor de la serie en desgracia, ¡se quedó sin casa y pide ayuda!

Por medio de su cuenta de Facebook, Giorgio Palacios, quien se dio a conocer en los 80 en el programa ¡Cachún cachún rara!, además de actuar en varias telenovelas y destacar como locutor de radio, contó la difícil situación que atraviesa. Se quedó sin casa y pide ayuda. Nos dimos a la tarea de buscarlo y esto nos dijo:

¿Qué le pasó a Giorgio Palacios de "¡Cachún cachún ra ra!”?

“Estoy en momentos difíciles. Mi carrera siempre fue muy bendecida, pero después de la pandemia por Covid a todos nos fue mal. Desde ahí empezó mi problema económico y vinieron las operaciones de mi hermano. Tenía mi colchoncito, pero estuve a cargo de mi familia. Mi papá estuvo 20 años con cáncer y mi madre murió de esa misma enfermedad”.

“Vivía en Acapulco. Me quitaron 2 carcinomas (cáncer en la piel) de la nariz. Me operaron en un hospital privado. Leticia Perdigón me ayudó mucho. En esa época vino el huracán ‘Otis’ (2023) y perdí todo: Mi carro, ropa, computadora, dinero, cadenas, celular y colección de lentes de marca”.

“Todo, menos mi perro Dogar. Lo agarré y nos metimos al baño. Estaba a 1 kilómetro de la playa, en media montañita. Ahí se acabó la felicidad. Solo me quedé con las llaves de mi carro (ríe). Lo perdí todo, menos la vida, bendito Dios. Mis amigos me apoyaron y me rescataron. Yo rentaba y me vine a la CDMX”.

“Tuvimos muchas propiedades, pero no hay dinero que alcance con enfermedades como el cáncer. Mis papás lo padecieron y me quedé con mi nana, que me la desahuciaron a los 90 años. Era diabética. Se me fue a los 101. Esos 10 años la cuidé y vi por ella, como vio por nosotros 70 años”.

¡La maldición Cachún continúa! Giorgio Palacios perdió su casa, fue asaltado por vándalos y necesita operarse de una hernia. El actor clama por ayuda y trabajo: / Francisco Mancera

Giorgio Palacios revela problemas de salud y denuncia robo y violento desalojo

“Tengo una hernia inguinal desde hace año y medio. Se me está reventado. Hay sospecha de una hiperplasia, que puede volverse cáncer. Me harán análisis y todo. No me he podido operar, porque ha sido una tras otra”.

“En la CDMX renté un departamento donde viví 1 año. En ese tiempo mi hermano tuvo una falla cardíaca y estuvo 20 días en el hospital. Bendito Dios, lo sacaron adelante, pero quedé en ceros. Los dueños me pidieron la casa y me dieron 3 días. Les dije que no podía. Antes tenía que buscar casa y esperar a que mi hermano se recuperara”.

“Hace 2 meses, estaba descansando en la mañana con mi puerta abierta y oigo que entran. Me incorporé y vi a 8 vándalos tatuados. Me agarraron entre todos y me arrojaron a la calle con todas mis cosas. Me robaron 10 mil pesos, cadenas. Es un delito de robo y violencia. Ya presenté 2 denuncias de hechos ante el Ministerio Público”.

Giorgio Palacios pide ayuda y trabajo tras perderlo todo

“Así es la vida. Da vueltas. Estás arriba y de pronto abajo, pero nunca me había tocado estar en el sótano (ríe). Por eso decidí hacerlo público, con honestidad y humildad. Dios me habló al corazón y me dijo:"Quítate el orgullo y pide ayuda’. Subí el video. Estoy con 10 kilos abajo, pero tenía que mostrarme al público y contar lo que estoy pasando”

“Estoy con mucha angustia, preocupado, porque nunca había estado en un punto tan tremendo. Vivo en la sala de una amiga,con mi hermano y mi perro. Le agradezco mucho su generosidad, pero tampoco puedo estar aquí mucho tiempo”.

“Siempre he tenido buena actitud. No me vino depresión, pero sí una tristeza profunda. Probablemente, quizás algo de depresión, no sé... No soy gente que se deprime, pero ante tantas adversidades me sentí solo en la vida. Nunca me casé y no tengo hijos”.

Sobre si le ha pedido ayuda a Eugenio Derbez, con quien trabajó, dijo: “No. Está en Estados Unidos, pero me voy a poner en contacto con él, porque tengo una buena amistad. Hicimos personajes padrísimos y nos queremos mucho. También tengo una bonita amistad con Ale Guzmán”.

“Estoy muy agradecido con Dios y la vida, porque siempre viví muy bien desde niño, pero los últimos años han sido fuertísimos. Tengo proyectos nuevos: un programa de comedia, melodrama y suspenso, con una historia maravillosa. Voy como productor y quizás haga

un personaje”.

“Estoy abierto a que me den trabajo. Puedo hacer cualquier papel, pero necesito operarme y tener un lugar en donde vivir, para seguir dando al público lo mejor de mí, con la ayuda de Dios y los que me apoyan”, concluyó.

El actor solicita ayuda (BBVA, número de cuenta: 0482225859 Jorge Alberto Palacios Álvarez) y trabajo.

¿Quién es Giorgio Palacios, de ¡Cachún, cachún ra ra!?

Es originario de Guadalajara, Jalisco.

En 1981 inició su carrera en el programa ¡Cachún cachún ra ra! ,

En televisión lo hemos visto en más de 10 telenovelas y series, entre las que destacan: Baila conmigo (1992), Papá soltero (1993), Agujetas de color de rosa (1994), Vivo por Elena (1998) y Derbez en cuando (1998), entre otras.

(1998), entre otras. Además, ha aparecido en programas unitarios como: La telaraña y La hora marcada. Como conductor ha participado en Al ritmo de la noche y en varios programas especiales. También estuvo como locutor en 2 programas de FM.

¿Qué actores de ¡Cachún, cachún ra ra! han sido perseguidos por la mandición?

Viridiana Alatriste



José De Mara (†) (“Tito”): Murió por problemas pulmonares en 1992.



(†) (“Tito”): Murió por problemas pulmonares en 1992. Rodolfo Rodríguez (†) (“Calixto”): Falleció de cáncer linfático en 1994. José Flores (†) (“Jagger”): Murió por cirrosis hepática, producto del alcoholismo, en 1997.



(†) (“Calixto”): Falleció de cáncer linfático en 1994. José Flores (†) (“Jagger”): Murió por cirrosis hepática, producto del alcoholismo, en 1997. Rosita Pelayo (



Alfredo Alegría (†) (“Lenguardo”): Se alejó del medio artístico. Falleció en junio de 2024 a los 79 años y su familia estuvo muy hermética.



(†) (“Lenguardo”): Se alejó del medio artístico. Falleció en junio de 2024 a los 79 años y su familia estuvo muy hermética. Pepe Magaña

