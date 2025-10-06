¿El papá de Abelito se enojó por su tercer lugar en La casa de los famosos México? Esto respondió

El domingo 5 de octubre se llevó a cabo la gran final de La casa de los famosos México, donde Aldo de Nigris se coronó como el ganador absoluto del reality. En medio de la emoción y los reencuentros, Abelito logró posicionarse como tercer lugar de la competencia, ganándose el cariño del público y el respeto de sus compañeros.

Aunque el recibimiento fue cálido y lleno de abrazos, hubo un gesto que encendió las redes: el papá de Abelito, conocido como el ‘Viejón’, se mostró serio y distante tras la salida de su hijo como tercer lugar de La casa de los famosos México. Su expresión, aparentemente decepcionada, fue interpretada por muchos como enojo. ¿Realmente estaba molesto por el resultado? Él mismo lo aclara.

Finalistas de ‘La casa de los famosos México 2025' / Redes sociales

¿Qué pasó con el papá de Abelito en la final de La casa de los famosos México 2025?

La escena fue captada justo después de que Abelito, el tercer lugar de La casa de los famosos México, saliera del foro del reality, donde se coronó como gran competidor. Aunque el joven influencer fue recibido con cariño por su madre y su pareja, el ‘Viejón’ se mantuvo en silencio, sin mostrar la misma efusividad.

Su postura, con los brazos cruzados y la cabeza ligeramente negando, fue interpretada por miles de usuarios como una señal de inconformidad. Algunos incluso aseguraron que el papá de Abelito estaba “molesto” porque su hijo no ganó el primer lugar del reality show.

El gesto se viralizó en TikTok, Instagram y X (antes Twitter), generando todo tipo de comentarios. Desde quienes lo defendían diciendo que era una reacción comprensible, hasta quienes lo criticaban por no celebrar el logro de su hijo.

🇲🇽 El papá de ABELITO representa a TODO MÉXICO: su hijo era el SEGUNDO LUGAR y punto.



Si a Abelito le arrebataron el segundo lugar… imagínate lo que sintió AARÓN MERCURY 😔💔#LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX3 #Abelito #LaCasaDeAaron pic.twitter.com/vAlZU0aq3r — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) October 6, 2025

¿El papá de Abelito se enojó por el tercer lugar en La casa de los famosos México 2025? Él responde

Ante la ola de especulaciones, el propio señor Abel, papá de Abelito de La casa de los famosos México, decidió romper el silencio y aclarar lo que realmente sintió en ese momento. En una entrevista, explicó que su gesto no fue de enojo, sino de tristeza.

“Yo le mando saludos a todo el público y no malinterpreten las cosas, yo sentí tristeza como todo mundo puede comprenderme ¿verdad? pero no enojo, enojo jamás, triste poquito” Papá de Abelito.

Con estas palabras, el ‘Viejón’ dejó claro que nunca estuvo molesto por el resultado. Más bien, se trató de una emoción contenida, una mezcla de sentimientos que cualquier padre podría experimentar al ver a su hijo quedarse a un paso del triunfo.

Además, agregó que ya estaba hecho a la idea de que Abelito no ganaría el primer lugar, pero que eso no le quitaba mérito a su participación.

“Ya estamos hechos a la idea, el Abelito salió ganador, no hay que malinterpretar las cosas” Papá de Abelito.

¿Qué piensa la familia de Abelito sobre su participación en La casa de los famosos México 2025?

A pesar de no haber ganado, Abelito se convirtió en uno de los favoritos del público de La casa de los famosos México. Su carisma, autenticidad y conexión con los fans lo llevaron hasta la final, y eso es algo que su familia valora profundamente.

El señor Abel insistió en que está orgulloso de su hijo y que, para él, Abelito ya es un ganador. Destacó el cariño que recibió por parte de los seguidores del programa y la forma en que logró conectar con millones de personas.

Por su parte, Cristina Romero su madre y Aranza Salazar su novia no ocultaron su emoción. Ambas se mostraron felices, abrazaron a Abelito con fuerza y le expresaron su admiración. Para ellas, el joven influencer demostró su valor y dejó huella en el reality.