¿‘La Mole’ se burla de Abelito? Lanza ácido ‘chiste’ tras su tercer lugar en ‘La casa de los famosos México’

El pasado domingo 5 de octubre, se llevó a cabo la gran final de ‘La casa de los famosos México 2025’. Abelito, quien era uno de los favoritos para ganar, se llevó al tercer lugar, provocando muchas reacciones en redes sociales. Una de las más sonadas fue la de Iván ‘la Mole’, gran amigo de Adrián Marcelo. El influencer lanzó un ‘chiste” que fue muy criticado por considerarse una especie de burla para el originario de Zacatecas.

Abelito / Redes sociales

Lee: ¿Adrián Marcelo o Jorge Losa? El habitante más odiado de ‘La casa de los famosos México’, según la IA

¿Quién fue el ganador de ‘La casa de los famosos México 2025’?

El ganador de la tercera temporada de ‘La casa de los famosos México’ fue Aldo de Nigris. El influencer obtuvo los ansiados 4 millones de pesos. Tras su triunfo, el sobrino de Poncho de Nigris se dijo muy feliz por su logro y agradeció el apoyo de sus fervientes fanáticos. También manifestó que esperaba que Abelito triunfara.

“Muchísimas gracias. Ando bien contento. Si soy totalmente honesto, no me lo esperaba, no me lo creía. Ando bien contento también porque el Abelito se llevó el tercer lugar. Me hubiera gustado que ganara el primer lugar, pero no se dio. Gracias a todos los que votaron. Ando agradecido”, expresó.

En tanto que así quedaron el resto de los finalistas:

Dalilah Polanco: Segundo lugar

Segundo lugar Abelito: Tercer lugar

Tercer lugar Shiky: Cuarto lugar

Cuarto lugar Mar Contreras: Quinto lugar

Te podría interesar: ¿Quién es Jaime Támez? El padre de Aldo de Nigris habitante de La casa de los famosos Famosos México

¿Qué dijo Iván ‘la Mole’ sobre el tercer lugar de Abelito en ‘La casa de los famosos México 2025’?

A través de X (antes Twitter), Iván Fematt, mejor conocido solo como ‘la Mole’, realizó una serie de comentarios acerca de la gran final de ‘La casa de los famosos México 2025’. No obstante, el que más llamó la atención fue uno que hacía referencia a Abelito.

El regiomontano escribió: “Se quedó corto Abelito”. Dicha publicación fue reposteada por el propio Adrián Marcelo, amigo y compañero en ‘Hermanos de leche’ de ‘la Mole’.

Para muchos, este comentario fue una especie de burla hacia Abel Sáenz, nombre real de Abelito, quien es un influencer de talla pequeña. Los detractores no dudaron en defender al zacateco y asegurar que Iván solo estaba “celoso” de su gran logro.

Si bien Marcelo no fue quien lanzó dicha declaración, es más, ni siquiera la comentó, también recibió muchas críticas por haberla compartido. Muchos usuarios le “recordaron” todas sus polémicas cuando estuvo en la segunda temporada del reality, incluyendo su salida voluntaria.

Comentario de ‘la Mole’ contra Abelito / Redes sociales

¿Qué han dicho Adrián Marcelo e Iván ‘la Mole’ sobre Abelito, el tercer lugar de ‘La casa de los famosos México 2025’?

Desafortunadamente, esta no es la primera vez que ‘la Mole’ o Adrián Marcelo hacen algún comentario sobre Abelito, principalmente Marcelo. En su momento, Adrián, entre otras cosas, se refirió al influencer como un “enano”.

“Los enanos están feos, y él (Abelito) es una persona como yo, pero en versión chiquita”, expresó hace algunos meses, provocando que mucha gente se le fuera con todo.

Incluyendo a Abel Robles, gran amigo de Abelito, quien, en entrevista para TVNotas, le advirtió a Marcelo que, si continuaba insultando al influencer, sería capaz hasta de llegar a lo físico.

“Sabemos qué tipo de personaje es Adrián Marcelo. A ese wey le gusta hacer desmadre y es muy inteligente para mover las redes sociales. Ellos son amigos, pero yo nunca hubiera dicho eso de él. Mientras no se pase más de la raya, está bien. Si no, ya se las verá conmigo. Aquí estaré al tanto de todos los que intenten hacerle daño a mi amigo”, apuntó.

Mira: ¿Hay fantasmas en La casa de los famosos México 2025? Marie Claire revela su aterradora experiencia