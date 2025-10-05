¿Hay fantasmas en La casa de los famosos México 2025? Marie Claire revela su aterradora experiencia

La tensión en La casa de los famosos México 2025 no solo se vive entre los participantes, sino también en los rincones más inesperados del foro de Vix. Esta vez, la protagonista de un escalofriante episodio fue Marie Claire Harp, quien asegura haber escuchado tres saludos fantasmales, uno de ellos con una risa macabra, mientras esperaba su turno para entrar al set.

¿Qué experiencias paranormales vivió Marie Claire Harp en La casa de los famosos México 2025?

La propia conductora Marie Claire Harp, relató que todo ocurrió mientras esperaba su turno para salir al aire. “Yo estaba en el foro de ViX porque tengo que esperar a que a mí me llamen para poder ir a la parte de atrás del foro y poder entrar a mi sección. Entonces a mí me sientan en una esquina en una sillita y ahí estaba la vestuarista de Ricardo Margaleff, uno de los de la producción y yo”, explicó.

De acuerdo con Harp, en ese momento comenzó a escuchar un saludo en su auricular. “Entonces me dicen ‘Hola’ (ella traía su auricular puesto, donde recibe indicaciones) y yo pensé que era alguien de la producción o alguna de las chicas que manejan la consola de audio. Entonces me quité el chícharo, porque sí me dio como miedito y yo saqué mi teléfono (para revisarlo) cuando escucho el segundo ‘hola’”, narró.

Intentando mantener la calma, la también modelo trató de buscar una explicación lógica. Pensó que tenía aplicaciones abiertas en su celular cuando de pronto escuchó algo más inquietante. “Y de pronto escucho un tercer ‘hola’ -pero esta vez con una sonrisa macabra- y lo digo y hasta se me eriza la piel. Cuando lo oí me dije ‘madres, me estoy volviendo loca, esa soy yo, estoy escuchando voces’”, relató.

¿Fue un fantasma el que se manifesto a Marie Claire Harp en el foro de ViX?

El tercer “hola” que escucho Marie Claire Harp fue el que realmente la asustó. “Ese tercer ‘hola a a a’ sí me causó miedo y yo hice así -volteó a ver a sus compañeros- y cuando volteo estaba la vestuarista de Margaleff viéndome así (petrificada, ojos grandes y respiración agitada) y a mi lado estaba uno de los productores viéndonos a las dos así (quedó inmóvil) y yo les dije, ‘díganme nada más que escucharon lo mismo que yo’”, contó Marie Claire Harp.

Para la conductora, fue aterrador comprobar que ellos también habían percibido algo extraño, sobre todo porque ninguno estaba conectado a la cabina de audio ni tenía auriculares para recibir indicaciones externas. Esto eliminaba la posibilidad de que fuera una confusión técnica y reforzaba la idea de que algo inexplicable ocurrió en ese momento.

El relato ha sido compartido en diferentes páginas y foros donde los usuarios han comentado que el set de La casa de los famosos México 2025 podría estar cargado de energías pesadas por la cantidad de emociones intensas que allí se viven. “Ahí se mueve mucha gente y hay muchas energías que se quedan atrapadas y manifiestan”, opinó un usuario.

¿Por qué se habla de energías oscuras y presencias paranormales en La casa de los famosos México 2025?

En La casa de los famosos México 2025 han surgido rumores de presencias paranormales debido a videos que muestran puertas y cajones moviéndose solos, además de ruidos extraños captados por las cámaras. Algunos creen que la distribución de espejos en la casa genera “portales infinitos” que amplifican energías y podrían abrir paso a manifestaciones sobrenaturales, mientras que videntes como Ramsés Vidente aseguran que incluso hay brujería dentro del reality.

Concursantes como Olivia Collins también han declarado sentir malas vibras, al grado de hacerse limpias energéticas que, según ella, confirmaron la presencia de energía negativa. A esto se suman predicciones de figuras como Mhoni Vidente, quien ha advertido que en el lugar se mueven objetos y hay fantasmas, lo que ha reforzado la percepción del público de que en la casa existen energías oscuras más allá de la simple convivencia entre famosos.