Marie Claire casi va al hospital por culpa de Wendy Guevara ¿peligran las galas de La casa de los famosos México?

¿Wendy Guevara puso en riesgo la salud de Marie Claire Harp? La amistad entre las conductoras vivió un momento incómodo y preocupante en los camerinos de La casa de los famosos México 2025. Aunque ambas conductoras suelen bromear y compartir momentos divertidos, esta vez la situación se salió de control: Wendy le ofreció chocolates caducados a Marie Claire… ¡y ella se comió tres sin darse cuenta!

Marie Claire Harp y Wendy Guevara se ausentan de las galas de La casa de los famosos México 2025. / FB: Marie Claire Harp y Wendy Guevara

¿Cómo fue que Marie Claire Harp casi termina intoxicada en La casa de los famosos México 2025?

La escena se volvió viral en cuestión de horas. Wendy Guevara llegó al set de La casa de los famosos México 2025 con una caja de chocolates que, en teoría, eran para compartir con el equipo. Todo parecía normal, hasta que la productora Rosa María Noguerón fue la primera en notar algo extraño: los chocolates tenían moho y estaban claramente en mal estado. Su reacción encendió las alarmas y generó preocupación inmediata por una posible intoxicación.

En seguida Wendy recordó que Marie Claire se había comido tres chocolates y desde el otro lado del foro le grito para contarle lo que había sucedido.

“Tengo que confesarte algo”. Wendy Guevara

Rosamaría Noguerón fue la primera en darse cuenta

Marie Claire, extrañada, le pregunta qué había pasado, y es entonces cuando descubre la verdad: los chocolates estaban echados a perder. La reacción de la venezolana fue inmediata, pues admitió entre risas nerviosas: “Wey, están malos, yo me comí tres”.

Wendy Guevara se mostró preocupada tras darse cuenta del estado de los chocolates que compartió.

¿Wendy Guevara también comió los chocolates podridos sin darse cuenta?

El susto no fue solo para Marie Claire Harp. La propia Wendy Guevara confesó que también había probado al menos tres de los chocolates caducados. Aunque intentó minimizar el incidente con su característico humor, se le notaba nerviosa por la posibilidad de que los dulces les provocaran algún malestar.

“Yo también me comí como dos”, Soltó Wendy entre risas incómodas, mientras el resto del equipo la miraba con cara de “¿y ahora qué?”

Wendy Guevara compartió chocolates en el set sin imaginar las consecuencias que vendrían después.

¿Marie Claire Harp se intoxicó por culpa de Wendy Guevara? Esto fue lo que pasó

Afortunadamente, Marie Claire Harp no presentó síntomas graves tras comerse los chocolates caducados, pero el susto fue tan real que poco le faltó para salir corriendo al hospital.

En medio del caos, el Borrego Nava soltó en tono de broma: “Wendy los quería matar”, mientras Rosa María, sin pelos en la lengua, lanzó una advertencia que dejó a todos helados: “¡Se van a morir todos!”. Claro que lo dijo en tono sarcástico, pero el ambiente se tensó por unos segundos por comer chocolates en mal estado.

Wendy Guevara, entre risas nerviosas, terminó felicitando a Rosamaría por haber detectado el moho antes de comérselo: “¡Qué bueno que lo viste!”, le dijo, aún con cara de preocupación.