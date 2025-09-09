¡Abelito se lanza como actor! De La casa de los famosos México al Tenorio cómico con Ninel Conde

La tercera temporada de La casa de los famosos México ha traído un nuevo fenómeno viral: Abelito, influencer zacatecano. Si bien antes del reality ya era conocido, definitivamente el programa ha hecho que explote su popularidad, con más de 2 millones de seguidores en Instagram y más de 6 millones en TikTok.

Ahora no solo se perfila para ser uno de los posibles ganadores de esta edición, sino también, ya lo espera afuera un jugoso contrato para formar parte de la obra El Tenorio cómico, podría ser junto a Ninel Conde, con quien hizo una gran mancuerna al inicio del reality.

Ariel Miramontes en El Tenorio cómico / Redes sociales

¿Abelito actuará junto a Ninel Conde en El Tenorio cómico?

Un amigo cercano al influencer Abelito nos platicó: “Obviamente, Televisa lo quiere dentro de sus filas. Ellos lo han impulsado a la gran fama que tiene y ya hay un ofrecimiento para que haga varios programas, pero antes de ello emprendería una nueva aventura como actor. Se trata de uno de los clásicos del teatro en México: El Tenorio cómico”.

El responsable de la puesta en escena sería el productor Alejandro Gou: “Él, como todo un visionario, ha tenido acercamientos con la familia y los representantes de Abelito. Todo parece indicar que se concretará. Aún están en negociaciones, pues hay que esperar a que él salga del programa, vea la propuesta y acepte, pero sus amigos no dudamos de que aceptará. Gou es el productor mexicano más exitoso que hay en la actualidad. Es el que mejor paga en México y además Abelito siempre nos decía que era un sueño para él participar en esa obra”.

Para Abelito actuar en esta obra será un gran reto: “El programa termina el 5 de octubre y saliendo tendría que ensayar rápidamente porque se estrena a finales de ese mes en el Centro Cultural Teatro 2, pero nuestro amigo es talentoso y tiene tanto carisma que lo hará excelente”.

El productor Alejandro Gou busca renovar su elenco / Redes sociales

¿Qué actores están confirmados para El Tenorio cómico?

Sin embargo, las sorpresas no paran ahí: “Algo que también nos ha emocionado para que Abelito se incorpore a este proyecto es que esta temporada del Tenorio tendrá un reparto de lujo, con ‘Los mascabrothers’, Ariel Miramontes ‘Albertano’, y también nos dijeron que Gou estaba en negociaciones, aunque todavía no han firmado, pero es muy probable, con nada más y nada menos que Ninel Conde ‘el Bombón asesino’, que ya ha estado en esta puesta en temporadas anteriores. Imagínatela ahora después de La casa de los famosos y con la mancuerna que vimos al principio del reality con Abelito. Eso será oro puro”.

Quien ya confirmó en redes sociales que sí estará es Wendy Guevara: “Ella ya lo dijo en un live y está increíble. Por su agenda tan llena alternará funciones con Karina Torres, a quien también la gente quiere mucho. No cabe duda de que este Tenorio será un fenómeno y garantía de localidades agotadas. Y si Abelito gana el reality, entonces ya serían 2 ganadores de La casa de los famosos en esta obra. A ver qué pasa en los próximos días. Ojalá se concreten estas negociaciones”, concluyó.

