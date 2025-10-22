Comparan a Wendy Guevara con Marie Claire Harp por la publicidad del ‘Tenorio cómico’ ¡Desató burlas!

La nueva temporada del Tenorio cómico, producida por Alejandro Gou, todavía no se estrena y ya está generando controversia. La puesta en escena reúne a figuras como los Mascabrothers y Albertano, además de sumar a influencers como Abelito y Wendy Guevara, quien debutará en este formato teatral. Sin embargo, la atención se desvió del elenco al diseño de la publicidad, donde muchos usuarios aseguran que Wendy luce irreconocible. ¡Hasta la compararon con Marie Claire Harp!

Te puede interesar: Wendy Guevara y las Perdidas triunfan en la noche más mágica con Wicked; ¡Ariana Grande las menciona!

Elenco de la obra Tenorio cómico / Facebook

¿Por qué comparan a Wendy Guevara con Marie Claire Harp en el cartel del ‘Tenorio cómico’?

Todo comenzó cuando una cuenta de X (antes Twitter) compartió la imagen promocional del Tenorio Cómico donde participará Ninel Conde y Abelito, además de Wendy Guevara y escribió:

“Oigan, ¿en qué momento convirtieron a Wendy en Marie Claire? Se mama... con el Photoshop”. @elchicocriticon

El comentario se viralizó rápidamente, acumulando decenas de reacciones y burlas hacia el diseño gráfico.Entre los comentarios más destacados, algunos usuarios escribieron frases como:



“Con razón tenemos tanta agua sucia, se quedaron todos los filtros en esta foto” y

“No es Photoshop, es IA”.

“No manchen, Wendy no está así, se ve más cabezona”

“Se pasaron con el photoshop”

Otros bromearon con que la imagen parecía una fusión del rostro de Wendy con el cuerpo de otra actriz, lo que generó aún más risas y especulaciones sobre cómo se realizó la edición.

Según algunas observaciones de los internautas, el rostro de Wendy habría sido “pegado” sobre el cuerpo de otra actriz que interpretará a Doña Inés, uno de los personajes femeninos de la obra, lo que habría causado el evidente desajuste en proporciones. Sin embargo, los encargados de las redes sociales de la obra no han revelado qué fue lo que sucedió. Ni siquiera se han pronunciado. ¿Será que cambian el promocional?

Te puede interesar: ¿Quién es el novio de Kim Shantal y por qué lo vinculan con Wendy Guevara? ¿Fue su pareja?

Oigan! En qué momento convirtieron a Wendy en Marie Claire?

Se mamaron con el photoshop! pic.twitter.com/CMBAept5WG — El Chismecito (@elchicocriticon) October 21, 2025

¿Qué ha dicho Wendy Guevara sobre las críticas a su imagen en el Tenorio cómico?

Hasta el momento, Wendy Guevara no ha respondido públicamente a los comentarios sobre el cartel del Tenorio Cómico. En sus redes sociales, la influencer se ha mantenido enfocada en promover sus próximos proyectos y en los ensayos de la obra, sin mencionar la controversia del retoque.

Por su parte, el productor Alejandro Gou tampoco ha hecho declaraciones sobre el tema. Sin embargo, no es la primera vez que una de sus producciones genera ruido en redes antes de su estreno, pues suele apostar por figuras virales y estrategias publicitarias llamativas.

Cabe recordar que Wendy ha sido tendencia en diversas ocasiones por su carisma y presencia en proyectos televisivos y teatrales. Su participación en esta obra marca un nuevo paso en su carrera dentro del entretenimiento, motivo por el cual muchos de sus seguidores esperan verla debutar sobre el escenario más allá de la polémica.

Te puede interesar: Wendy Guevara despotrica contra Adrián Marcelo tras críticas a LCDLFM: “Está traumado”

Wendy Guevara / Redes sociales

¿Cuándo se estrena el Tenorio cómico y quiénes forman parte del elenco 2025?

La temporada 2025 del Tenorio Cómico está programada para estrenarse el 1 de noviembre, coincidiendo con las festividades del Día de muertos. La obra promete una versión renovada, con toques de humor contemporáneo y referencias a la cultura popular mexicana.

El elenco está encabezado por Albertano, Los mascabrothers, Abelito y Wendy Guevara, quienes darán vida a una versión moderna del clásico literario de José Zorrilla. Según la producción, esta edición mezclará comedia, parodia y sátira política, algo característico de la franquicia teatral.

Los fans de Wendy y los seguidores de la obra esperan ver cómo la influencer se desenvuelve en su papel y si la polémica alrededor del cartel termina beneficiando la promoción del espectáculo.

Te puede interesar: Fede Dorcaz: Wendy Guevara, Nicola Porcella y más se despiden del cantante tras su trágico asesinato