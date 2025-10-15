¿Quién es el novio de Kim Shantal y por qué lo vinculan con Wendy Guevara? ¿Fue su pareja?

La granja VIP ha empezado con todo, y Sergio Mayer Mori sigue dando de qué hablar. Mientras comparte la habitación VIP del reality con Kim Shantal, reconocida influencer, han salido varios rumores detrás de ella y su más reciente romance. ¿Quién es su pareja y por qué la vinculan con Wendy Guevara?

¿Por qué Kim Shantal y Sergio Mayer Mori comparten la habitación en La granja VIP?

Ayer lunes 14 de octubre, se definió al primer capataz de La granja VIP, el cual, tendría una serie de beneficios durante los primeros días del programa, uno de ellos, estar la semana entera durmiendo en la habitación VIP.

Después de una serie de dinámicas, los cuatro finalistas fueron Eleazar Gómez, Kike Mayagoitia, Sergio Mayer Mori y Jawy. Aunque para la prueba final se descalificó a Eleazar Gómez por presunta trampa, el juego se tornó competitivo.

El último juego definió todo, y el gran ganador fue Sergio Mayer Mori, quien logró vencer a sus adversarios para tener el título de capataz en la primera semana. Uno de sus privilegios era el de dormir en la habitación VIP y tener la oportunidad de compartirla con alguien.

Su decisión fue Kim Shantal, y aunque Mayer Mori dijo que le gusta “cucharear”, ella dejó claro que no puede, pues actualmente tiene novio, quien ha sido vinculado con Wendy Guevara. ¿De quién se trata?

¿Quién es el novio de Kim Shantal y por qué lo vinculan con Wendy Guevara?

El novio de Kim shantal es Lalo Oconner (nombre real: Eduardo Martínez), quien trabaja como bailarín y coreógrafo. Ambos se conocieron hace 17 años, pero fue recientemente cuando se reencontraron y surgió el amor entre ellos.

Varios comentarios en redes sociales indican que había un vínculo entre Lalo Oconner y Wendy Guevara, algunos se atreven a mencionar que la relación pudo ir más allá de una amistad aunque esto solo son especulaciones.

Además, la cuenta de X “La tía Sandra” puso lo siguiente en un vídeo compartido, en el que Lalo y Kim hablan con la prensa, fomentando los rumores detrás de este vínculo:

Lalo Oconner es el nombre artístico de Eduardo Martínez, un stripper mexicano vinculado con WENDY GUEVARA. La tía Sandra, vía X

Estos son algunos de los comentarios que hicieron usuarios en redes sociales:



“Todos los strippers ya se repasar.. a la Wendy”,

"¿Por qué se conseiguen de pareja a strippers?” y

“A Lalo solo le gusta la de Wendy”.

Pese a los comentarios, se desconoce si Wendy y Lalo tuvieron una relación.

➖KIM SHANTAL solo duerme “de cucharita” con su novio LALO OCONNER ☝🏼



¿Quién es Lalo Oconner, novio de Kim Shantal y a qué se dedica?

Lalo Oconner, cuyo nombre verdadero es Eduardo Martínez, es un bailarín y creador de contenido originario de México, reconocido por su participación en el grupo de animación de los Toros de Tijuana.

Ha ganado popularidad gracias a sus videos de baile y rutinas de entrenamiento, frecuentemente en colaboración con el influencer Abraham Medina. Además de su talento para el baile, también ha llamado la atención por su físico y ha sido parte de programas de telerrealidad.

Lalo también ha participado en realitys exitosos:



La venganza de los ex VIP, y

Tengo talento, mucho talento

