Lis Vega rompe en llanto en La granja VIP y revela que no puede comunicarse con su madre

El reality La granja VIP apenas lleva unos días al aire y ya se ha convertido en uno de los temas más comentados en redes sociales. En su segunda gala, transmitida por TV Azteca, Lis Vega protagonizó uno de los momentos más emotivos del programa al compartir un dolor personal frente a sus compañeros.

Durante la charla, la actriz expresó que su madre es lo más importante en su vida, pero actualmente no la ve. Con lágrimas en los ojos, Lis explicó la situación familiar. ¡Te contamos todo lo que dijo!

¿Por qué Lis Vega rompió en llanto dentro de La granja VIP?

La también cantante, Lis Vega, se sinceró durante una conversación íntima con los participantes del reality, donde habló del lazo tan fuerte que tiene con su madre.

“Mi madre es una guerrera a otro nivel... Toda la garra que yo tengo ha sido por mi madre... Se dedicó a trabajar día y noche por sus hijas. Ella nunca se rindió y gracias a ella yo estoy aquí sentada enfrente de ustedes” Lis Vega

A pesar del vínculo tan fuerte con su madre, Lis Vega reveló que no puede tener contacto con su madre:

Lis Vega “Mi mamá está en Cuba y no me puede ver, no tiene internet ni luz. Desgraciadamente mi mamá no quiere estar aqui... Todos los días me dice que soy su guerrera... La tengo en mi corazón... A veces yo no tengo tiempo de hablar con mi mami, no porque no quiera, sino porque no puedo comunicarme con ella, por la situación que mucha gente sabe de mi tierra”

Al recordar la situación, Lis no pudo evitar derrumbarse en llanto, gesto que rápidamente generó empatía entre sus compañeros de convivencia. El momento fue tan genuino que varios de sus compañeros también terminaron llorando.

¿Cómo reaccionaron los compañeros de Lis Vega, ante la confesión sobre su madre, en La granja VIP?

El ambiente dentro del reality de TV Azteca, La granja VIP, se tornó de inmediato lleno de emoción y solidaridad. Los demás famosos se mostraron sensibles ante el testimonio de Lis Vega, quien se ha caracterizado por su carisma y fortaleza desde el inicio del programa.

Sergio Mayer Mori, visiblemente afectado, se acercó para consolarla, mientras que Fabiola Campomanes y Alberto “El Patrón” derramaron lágrimas al escuchar la historia. La sinceridad de Lis generó un momento de unión entre los participantes, alejando por unos instantes la competencia para dar paso a la empatía y el compañerismo.

¿Cuándo, cómo y dónde ver La granja VIP?

La granja VIP es el nuevo reality show de TV Azteca que se transmite en vivo desde el domingo 12 de octubre de 2025. El programa se emite por Azteca UNO en la televisión abierta y está disponible en Disney+ para quienes deseen seguir las 24 horas del día el contenido exclusivo del reality.

Horarios de transmisión:

La programación de La granja VIP se distribuye de la siguiente manera:



Domingo : Gala principal y eliminación, a las 8:00 pm (hora del centro de México).

Lunes a viernes : Programa en vivo de 9:00 pm a 10:30 pm.

Antes de cada emisión en vivo, se transmite un Pre show:



Lunes a viernes: de 8:30 pm a 9:00 pm

Domingo: de 7:30 pm a 8:00 pm

Este contenido adicional está disponible en el sitio web oficial de Azteca UNO y en la aplicación TV Azteca En Vivo. Si no cuentas con una suscripción a Disney+, puedes acceder a las cámaras en vivo 24/7 de La granja VIP de forma gratuita durante las primeras dos semanas, a partir del estreno. Para ello, puedes seguir la transmisión en el canal oficial de YouTube de La granja VIP México.

