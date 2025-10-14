Eleazar Gómez con La granja VIP regresa a la televisión tras 5 años de ausencia, ¿con fobias? ¡Él lo revela!

Eleazar Gómez fue una de las grandes sorpresas en La granja VIP, ya que es su regreso a la televisión luego de 5 años. Su última telenovela fue Amores verdaderos (2020) y ahora llega con todo al reality show para conquistar al público: “Siempre me he considerado un hombre de retos y este para mí es uno”.

Miriam García y Eleazar Gómez llevan nueve años de relación. / Foto: Archivo/TVNotas

¿Qué significa para Eleazar Gómez entrar a La granja VIP 2025?

“Estoy muy emocionado y con un poquito de ansias, pero súper listo para todo lo que vamos a vivir ahí adentro. Es muy importante este proyecto para mi vida y carrera. Significa mucho poder volver a estar en el corazón de las personas, que puedan verme otra vez y más a través de la televisión”.

Una de las cuestiones que lo animaron a entrar a un reality show es precisamente volver a tener el contacto con el público, pero ¿cuál es su estrategia? “Todos los que vamos a involucrarnos traemos una estrategia, pero la mía es ser auténtico y mostrarme tal como soy”.

Para formar parte de los granjeros se preparó tanto física como mentalmente: “Estuve entrenando mucho, nadando para agarrar condición, porque sé que va a haber pruebas físicas. Trato de tener la mejor condición posible. Estuve haciendo meditación para estar fuerte de la mente”.

Eleazar Gómez regresa a la televisión y marca un nuevo capítulo en su vida amorosa. / Foto: IG/eleazargomez333

¿Eleazar Gómez está preparado para La granja VIP 2025 o tiene alguna fobia?

Sobre si está preparado para llevar a cabo todas las labores de la granja, Eleazar Gómez nos dijo: “Desde chiquito siempre mi mamá nos enseñó a hacer de todo en la casa. Todo está bajo control. Me encantan los animales. De hecho, siempre he convivido muchísimo con ellos. Tengo mascota y me gusta mucho convivir con la naturaleza”.

No tiene miedos que enfrentar durante su estancia en la granja: “Sé que hay mucha gente que le tiene fobia a las arañas o a los insectos, pero a mí siempre me ha gustado desde chico jugar en el bosque, donde hubiera mucha vegetación. No tengo ninguna fobia”.

Sí hay algo con lo que tendrá que lidiar: “No es de toda la vida, pero desde los 16 años me volví una persona muy ordenada y empecé agarrar mucho el hábito de la limpieza. No me gusta el desorden o que otras personas lo hagan. Me gusta tener la habitación y la casa ordenadas, porque cuando todo está así, incluso hasta para la mente da paz”.

Ser parte de un reality representa polémicas y peleas entre los participantes. ¿Cómo reaccionará? “Al final de cuentas, siempre se nos pondrá en situaciones de tensión. La verdad, estoy muy tranquilo en ese aspecto”.

Sobre las cosas que lleva, nos dijo: “Muchas chamarras, porque hace mucho frío (ríe) y va a estar canijo. Y como a todo el mundo, me pone de malas: No comer”.

“No estoy entrando con ninguna expectativa, pero por supuesto que el objetivo es ganar”. Y si ganara, ¿qué haría con el premio? “No lo sé, la verdad, no lo he pensado todavía”.

Eleazar Gómez demuestra que está listo para una segunda oportunidad y comparte cómo ha cambiado su perspectiva personal y profesional. / Foto: IG/eleazargomez333

¿Quién es la novia de Eleazar Gómez?

El actor está muy contento y agradecido. Cuenta con todo el apoyo de su familia y de su novia, Miriam García, con quien lleva 9 meses: “Eso va a ser lo difícil, porque nos vamos a extrañar mucho, pero ya estamos conscientes de ello”.

Sobre su cuñado, Ian García, que le pidió que cuidara a su hermana y que si no lo mataba (en tono de broma), Eleazar Gómez expresó: “Claro, como todo cuñado quiere que cuides a su hermana y está bien. Eso es lo normal. Quiere lo mejor para ella y sí tuvimos esa plática, por supuesto”, concluyó.