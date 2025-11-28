Kike Mayagoitia explota vs. Rey Grupero ¡lo llama “perr... de la fama”! ¿Hubo pleito?

El pasado domingo 23 de noviembre, Kike Mayagoitia quedó eliminado de “La granja VIP”. Tras su salida, arremetió contra la producción al asegurar que “no se muestra todo lo que realmente sucede” dentro del reality.Pero sus señalamientos no quedaron ahí. Ahora, también se lanzó directamente contra Rey Grupero, quien había cuestionado su desempeño en el programa y lo calificó como “tibio”.

Kike Mayagoitia en La granja VIP 2025

¿Qué pasó entre Rey Grupero y Kike Mayagoitia?

Rey Grupero reveló en “La granja VIP” que la esposa de Kike Mayagoitia lo había confrontado directamente por sus comentarios sobre su esposo, luego de que este comentó que le parecía muy “tibio” elegir a los que irían al duelo de nominación con papelitos para evitar tomar una decisión y quedar bien con los demás granjeros.

“Se enojó Cynthia, yo los quiero mucho los respeto como padres como personas, pero realmente Kike no está jugando bien, está jugando tibio discúlpame, sabes que te tengo mucho aprecio, admiro a mucho Kike, pero está jugando mal y en eso no me voy a retractar”, comentó Rey Grupero en una de las galas de La granja VIP.

De hecho, el conductor de “La granja VIP” invitó a Cynthia de la Vega a ejercer su derecho de réplica, pero hasta ahora la exreina de belleza no se ha presentado.

Días después, Cynthia de la Vega, esposa de Kike Mayagoitia reveló en entrevista a “Vaya Vaya” que estaba decepcionada de los comentarios del Rey Grupero en “La granja VIP”.

Rey Grupero / Redes sociales

¿Qué dijo Kike Mayagoitia sobre Rey Grupero?

Tras salir de “La granja VIP”, Kike Mayagoitia confesó en una entrevista para las redes de “La granja”, que no le parecía nada bien las criticas de Rey Grupero y aseguro que no parece un crítico profesional sino un fan.

“Si a mí me dijeran 4 palabras para definir a Rey Grupero yo diría perra de la fama. Me llevo bien, pero me dijeron que estaba tirando a acá, luego a tal, luego a Omahi. Sí tú me dices algo a mis espaldas pero cuando me ves lo sostienes, no hay problema, pero si dices algo y cuando me ves cambias la versión o la forma en la que lo dices, que es el caso reiterativo de Rey Grupero, que no tiene pantalones”, expresó.

Además, Mayagoitia puso en duda la imparcialidad del creador de contenido dentro del panel del reality. “¿Eres crítico profesional o eres fan? Rey Grupero es fan. Quítate de crítico porque no la haces, como tiene que ser imparcial, y él no ha sido imparcial”.

