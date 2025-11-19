Esposa de Kike Mayagoitia critica a Rey Grupero y su novia estalla con un “¡Hartas mujer!”

Rey Grupero ha sido uno de los panelistas más polémicos de “La granja VIP”, su confrontamiento con Sandra Itzel, con Omahi pero también sus muestras de apoyo a Manola Díez le han valido críticas por no ser imparcial con los jugadores, así como sus muestras de apoyo a Manola Díez, le han valido críticas por falta de imparcialidad, aunque sus comentarios también han sido aplaudidos por sus fans.

Sin embargo también se ha ganado la enemistad de los familiares de los granjeros de “La granja VIP”, tal es el caso de Cynthia de la Vega, quién se molestó con Rey Grupero por calificar como “tibio” a Kike Mayagoitia durante su participación en “La granja VIP”.

Mira: Rey Grupero rompe en llanto por el “acoso” del Patrón a Eleazar Gomez en “La granja VIP

Esposa de Kike Mayagoitia habla de Rey Grupero y lo critica por su trabajo como panelista en La granja VIP. / Liliana Carpio, IG @adrianmarcelo10 y Archivo TVNotas

¿Qué dijo Rey Grupero sobre Kike Mayagoitia que enojó a Cynthia de la Vega?

Después, Rey Grupero reveló en “La granja VIP” que la esposa de Kike Mayagoitia lo había confrontado directamente por sus comentarios sobre su esposo, luego de que este comentó que le parecía muy “tibio” elegir a los que irían al duelo de nominación con papelitos para evitar tomar una decisión y quedar bien con los demás granjeros.

“Se enojó Cynthia, yo los quiero mucho los respeto como padres como personas, pero realmente Kike no está jugando bien, está jugando tibio discúlpame, sabes que te tengo mucho aprecio, admiro a mucho Kike, pero está jugando mal y en eso no me voy a retractar”, comentó Rey Grupero en una de las galas de La granja VIP.

De hecho, el conductor de “La granja VIP” invitó a Cynthia de la Vega a ejercer su derecho de réplica, pero hasta ahora la exreina de belleza no se ha presentado.

Rey Grupero / Redes sociales

Cynthia de la Vega responde a Rey Grupero tras sus críticas a Kike Mayagoitia en La granja VIP

En una entrevista con Gerardo Escareño para “Vaya vaya”, Cynthia de la Vega expresó su decepción con Rey Grupero y criticó su desempeño como panelista en La granja VIP, asegurando que no le ha gustado la forma en que se ha referido a Kike ni cómo se ha enfrentado a otros granjeros.

Además también señalo que le parece que los panelistas de” La granja VIP” no son imparciales: “Se lo he dicho desde la semana uno: primero empezó atacando a Eleazar y a Sandra, luego empezó a atacar a Omahi. Yo tenía otro concepto de él; lo conocía como alguien que defendía las injusticias, y le dije que se estaba pasando, que estaba demasiado rudo. Luego vi lo que dijo de Kike. La verdad, yo llevo las redes de Kike y nadie le había dicho ‘tibio’ ni ‘pocos huev...’, y lo que digan los panelistas tiene mucho peso”

“Me causó ruido; mi queja es en general, pero que no me diga que es tibio. Mejor dime que lo hizo fatal o o te gustó. La verdad, se me hace fuera de lugar que pongan a todos los panelistas atacando; que pongan a todos en la misma línea y no haya un equilibrio”, comentó Cynthia de la Vega sobre Rey Grupero.

Mira: Rey Grupero humilla a Omahi en ‘La granja VIP’ y él lo reta en vivo: “El día que quieras”, VIDEO

Novia de Rey Grupero responde con todo a Cynthia de la Vega, esposa de Kike Mayagoitia

Sin embargo en los comentarios, Nanda Rocha, novia del Rey Grupero expresó en los comentarios de la entrevista compartida en instagram: “Aaaay Cynthia… ¡ya mujer, hartas!”

Con este mensaje, la conductora y coach fitness dejó clara su postura de defender a Rey Grupero. Esta no sería la primera vez, pues Nanda ya lo había apoyado en “La casa de los famosos México” y respaldado sus opiniones en “La granja VIP”, compartiendo incluso algunos videos de él.

Hasta el momento, Cynthia de la Vega no ha respondido al comentario de Nanda Rocha.

Mira: Rey Grupero perdona a quien humilló y lastimó a su hijo; confía en que la ley haga justicia