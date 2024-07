Rey Grupero perdona a quien humilló y lastimó a su hijo; confía en que la ley haga justicia

A su regreso del reality La isla, Luis Alberto Ordaz, ‘Rey grupero’, y su novia Fernanda Rocha se enfrentan a una serie de atropellos por los que tuvo que pasar el hijo de ella con su familia paterna. Platicamos con ambos.

“Viví una gran aventura en La isla, pero regresar a la realidad ¡es fuerte! Más cuando veo que hay mucho daño para una persona tan importante que es mi hijo, y para mi pareja”.

Fernanda platica: “Es complicado lidiar con esa situación. Enzo (su hijo) sigue con sus terapias psicológicas. Nosotros también requerimos apoyo profesional para saber cómo apoyarlo”.

¿Rey, quisieras exterminar a esa gente que le causó daño a tu hijo? “Con Dios he aprendido que la justicia se debe llevar por la vía legal, aunque uno esté muy enojado. Debe apegarse a la ley antes de tomar acción con sus propias manos. Por eso nos acercamos al Fiscal General. Recibimos una buena respuesta. Me siento abrigado por la justicia”.

“He cambiado mucho en cómo resolver las cosas. En muchos casos he actuado de manera visceral. Ahora me doy cuenta de que la violencia no se para con violencia, sino con justicia. Que las personas que cometen un delito sean arrestadas y paguen una sentencia”.

Así llegaron a la coordinación general de delitos de género y atención a víctimas, donde permanecieron más de dos horas / Laura Luz Palmer

“Estamos impotentes por esa gente que causó daño. No podemos decir su nombre. Parece que nosotros somos los delincuentes. Somos víctimas de esas personas que, en realidad, nos atormentan, amedrentan. Que nos han mandado judiciales y amenazas”.

“No nos han golpeado, pero nos intimidan en todo momento. Esas personas tienen poder económico y amistades poderosas. Nosotros exhibimos a un Ministerio Público que no estaba cumpliendo. Las autoridades han tomado cartas en el asunto”.

“Me siento enfermo, cansado y frustrado. Sin embargo, con el mensaje que recibimos del Fiscal me empiezo a sentir más tranquilo”.

“Después del encierro en ese reality llegué, los abracé, lloré, hicimos una oración. Mi hijo nos sorprendió porque dijo: “Yo bendigo a quien me hizo daño. A quien me humilló, me escupió. Yo los perdono”. Si mi hijo dijo esto, yo quiero aprender de él a ser un gran padre. Que él tenga un buen ejemplo. Y seguir la vía legal y que haya justicia”.

Fernanda interviene: “No tenemos sed de venganza, pero sí buscamos justicia. Mi hijo merece sentirse tranquilo y seguro. El perdón se me dificulta. Me duele mucho saber lo que pasó a Enzo”.

Rey aclara que Enzo no es su hijo biológico: “Papá es quien cuida. Quien aboga. Quien educa y está presente. Y eso hago desde que estoy con Nanda. Enzo es un niño maravilloso. Me encargo de su colegiatura, ropa y sustento. Es con todo mi cariño. Sin tener nada a cambio. Quiero más adelante adoptarlo y que sea legalmente mi hijo”.

“No pensamos en tener un hijo propio. Se me abrieron las puertas en TV Azteca para un programa y tenemos que trabajar duro. La herencia de mi hijo ya está ganada. Estamos enfocados en que esas personas paguen”, concluyó.

Rey Grupero salió del reality La isla para apoyar y cuidar a su familia / Laura Luz Palmer

Sobre el conflicto por el que atraviesan Rey Grupero, su novia Fernanda Rocha y su hijo

El 18 de abril de 2018 Fernanda Rocha se casó con Simón Charaf Medina, con quien procreó a Enzo. Se divorciaron en enero de 2022.

Charaf falleció el 2 de marzo de 2023.

Fernanda inició una demanda contra la familia de Charaf por presuntos abusos debido a la herencia de su hijo Enzo.

