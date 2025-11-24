La granja VIP: ¿Quién fue el eliminado de hoy, domingo 23 de noviembre? Esto pasó en la gala

Este domingo 23 de noviembre, se llevará a cabo la sexta gala de eliminación en ‘La granja VIP’, en la que se dictaminará al expulsado o expulsada de esta semana. Recordemos que, hasta el momento, seis participantes han dejado el reality; uno por decisión propia y los otros cinco por el público.

Estos son los que han salido de ‘La granja VIP’:

Carolina Ross

Sandra Itzel

Omahi

Jawy Méndez

Lolita Cortés (dejó el show para salvaguardar su salud mental)

Manola Díez

¿Quiénes son los nominados de la sexta semana de ‘La granja VIP’?

Los nominados de la sexta semana de ‘La granja VIP’ son:

Alfredo Adame (Por la asamblea)

César Doroteo ‘Teo’ (Traición)

Eleazar Gómez (Traición)

Kike Mayagoitia (Por el huevo dorado)

Kim Shantal (Por el legado de Manola Díez)

Si bien Sergio Mayer Mori y Alberto del Río ‘el Patrón’ también estaban en la placa, Mori logró salvarse y sacó de la placa al luchador, sustituyéndolo por Eleazar, quien a su vez nominó a Teo.

Según encuestas realizadas en redes sociales, el granjero que tiene mayor apoyo es Eleazar Gómez. En tanto que Kike Mayagoitia sería el que cuenta con menos apoyo, seguido de Kim Shantal, por lo que entre estos dos últimos podría estar el expulsado de la noche.

No obstante, solo se sabrá la identidad del sexto eliminado durante la gala de esta noche, que empezará a las 8 pm. Se podrá sintonizar por Azteca UNO, así como por Disney+, app en la que también se puede ver el 24/7.

¿Cómo votar por tu granjero favorito en ‘La granja VIP’?

Para votar por tu granjero favorito en ‘La granja VIP’ solo se deben seguir tres sencillos pasos:

Entrar a la página de https://www.tvazteca.com/aztecauno/la-granja-vip/vota Repartir tus diez votos disponibles entre los nominados Seleccionar la opción de votar y ¡Listo!

Si votas desde la aplicación de TV Azteca, solo es ingresar a la sección de votación de ‘La granja VIP’ y seguir los pasos dos y tres.

¿Quiénes son los participantes que siguen en ‘La granja VIP’?

Actualmente, estos son los 10 participantes en ‘La granja VIP’:

Alberto del Río ‘el Patrón’ Alfredo Adame César Doroteo ‘Teo’ Eleazar Gómez Fabiola Campomanes Kike Mayagoitia Kim Shantal La Bea Lis Vega Sergio Mayer Mori

¿Quién fue el sexto eliminado de ‘La granja VIP’?

