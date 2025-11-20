El Patrón por fin confiesa qué paso cuando “perdió el control” en Venga la alegría “Tenías a todos cag...”

¿Recuerdas cuando el Patrón “perdió el control” en pleno foro de Venga la alegría? Todos pensaron que el luchador estaba fuera de sí, pero ahora Alberto del Río revela la verdad detrás de ese momento que se volvió viral. ¿Fue un arranque de furia o todo estaba planeado? Aquí te contamos lo que nadie sabía.

Conductores de Venga la alegría hablan de la pelea de Alberto del Río en el programa / Redes sociales

¿Qué pasó realmente en el foro de Venga la alegría durante la pelea del Patrón?

Todo comenzó cuando el Patrón fue invitado al matutino para hablar sobre su título en Triple A y el compromiso que tenía con el hijo del Vikingo. Sin embargo, la producción decidió darle un giro inesperado al segmento y llevó al padre de su rival al foro. Ese fue el detonante para que Alberto del Río iniciara la escena que todos recuerdan.

El luchador se lanzó contra el papá del Vikingo, lo tiró al suelo y desató el caos. Kike Mayagoitia intentó intervenir, pero la tensión aumentó. El staff corrió para separarlos, mientras Alberto gritaba que no lo tocaran. Incluso soltó una patada al hombre que seguía en el piso. La productora, molesta, ordenó cortar la transmisión y pidió que no se repitieran esas conductas en el programa.

Antes de salir, el Patrón reventó una mesa contra el piso y señaló a los responsables de la “falta de respeto” que le habían hecho. El foro quedó hecho un desastre y la escena se volvió viral en redes sociales.

Así fue el polémico safarrancho:

¿Qué reveló el Patrón sobre su supuesta pelea en Venga la alegría y por qué se enojó?

Ahora, mientras hacía guardia dentro del reality, Alberto del Río decidió hablar sin filtros. Entre bromas con la Bea, Kim Shantal y Teo, el potosino recordó aquel día en el matutino y terminó revelando algo que dejó a todos helados: sí estaba planeado, pero a los conductores no les avisaron, por lo que el miedo que se vio en pantalla era completamente real.

Según el luchador, la sorpresa no era su entrada, sino la presencia del padre del Hijo del Vikingo, rival con quien en ese momento tenía un conflicto profesional. El giro fue tan fuerte que incluso su propio padre se escandalizó con la transmisión.

“Mi papá también, el día de lo de Venga la alegría, me dijo: ‘Hombre, me dijo, es que... pues te ves, pero como un destroyer, un destructor, terminator. Tenías a todos cag$%& de miedo’. Yo no sabía, pues si yo no sabía que a ellos no les habían dicho a ellos (los conductores)” El Patrón

¿La producción de Venga la alegría sabía de la pelea planeada con el Patrón o fue real?

Aquí viene lo más fuerte. el Patrón aseguró que, aunque todo estaba dentro de un guion acordado, solo la producción del programa estaba enterada. Él mismo dio instrucciones previas para evitar accidentes, pero el equipo no comunicó el plan al elenco en pantalla.

“Ese segmento se armó y yo les dije: ‘Para que tengan seguridad y todo, yo necesito ir a bajar...’. Me bajaron y estaba el Kike [Mayagoitia] y todos haciendo otro segmento. Y yo: ‘Ok, mire, aquí necesito así y así, y voy a hacer pa’ allá y voy a mover...’. O sea, para que no se lastimara nadie en el momento que si yo giraba o jalaba o algo. Imagínate, el Kike es mi amigo y ni él sabía. Entonces, esa fue la cosa...”, explicó Del Río.

Según el luchador, la tensión que se vio cuando miembros del staff intentaron separarlo no era actuación. Para él, el momento se salió de control porque los presentes creyeron que el ataque era real, y además estaban protegiendo al invitado sorpresa.

Finalmente el luchador aseguró que su intención nunca fue lastimar a nadie, pero la sorpresa de los conductores fue genuina. El miedo que se vio en sus rostros no era actuación, porque ellos pensaban que el luchador había perdido el control.