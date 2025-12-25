Los 4 reality shows más polémicos de 2025: peleas, romances y escándalos que incendiaron la TV y las redes
Los famosos protagonizaron peleas, romances, traiciones y renuncias: así se vivieron los realities más polémicos del año. ¿Cuál fue tu momento favorito?
Los reality shows dominaron la conversación en 2025. Entre peleas que casi llegan a los golpes, romances inesperados, polémicas por salud, conflictos explosivos y revelaciones detrás de cámaras, estos son los cuatro programas más controversiales del año y todo lo que ocurrió dentro de ellos.
1. La casa de los famosos -All stars: peleas, triángulos amorosos y romances que dieron la vuelta en redes sociales
Lupillo Rivera y Alfredo Adame: pelea que casi termina en golpes
Aunque todo arrancó como una broma planificada entre ellos, Lupillo y Adame lograron engañar a todos con una “pelea” tan realista que varios compañeros intervinieron para separarlos. Fue el inicio de una temporada marcada por discusiones, gritos y fuertes enfrentamientos.
- Julia Gama, Rafa Nieves y Alejandra Tijerina: el triángulo amoroso del año
La llegada de la modelo Alejandra Tijerinna encendió los celos de Julia Gama, quien criticó que la joven presumiera un noviazgo de seis meses con un influencer árabe… cuando tres meses antes había estado con Rafa Nieves, su expareja.
“El punto primero es que dice que tiene 6 meses con este novio (Alejandra con el habibi) y hace 3 estaba con Rafa” Julia ya soltó la costura😭 es personal, los chismes eran cierto omg #LCDLFAllStars pic.twitter.com/ORi2WqgKkI— nacho con O (@NachoConO) February 14, 2025
- Diego Soldano explota contra Rey Grupero… y contra Adame
Las discusiones subieron de nivel cuando Diego Soldano llamó “misógino” y “muerto de hambre” a Adame, provocando un duelo de gritos que terminó con compañeros separándolos. También vivió un encontronazo con Rey Grupero, que casi terminó igual.
- Lupillo se vuelve a enamorar… ahora de Erubey
Tras el polémico romance en la temporada anterior con Ariadna Gutiérrez, Lupillo confesó abiertamente sus sentimientos por Erubey. Niurka fue la primera en advertirle a la joven que “tuviera cuidado” con la cercanía que tenía con el cantante.
Qué pto asco me da el marran0 Lupillo, podría ser su nieta 🤢 #LCDLFAllStars #LCDLF5 pic.twitter.com/v9UtCX644q— Q U E E N (@dimeperra) February 23, 2025
- ¿Caramelo y Manelyk? Un amor imposible
El ganador del reality, Caramelo, inició un romance con Manelyk, pero tras salir, las cosas se rompieron. Él la llamó “interesada y materialista”, mientras que Mane aclaró que simplemente le gusta vivir bien… y que ella misma puede darse sus lujos, pero que si él no podía dárselos, no veía futuro en la relación.
- La detención y liberación de Aleska en La casa de los famosos: el episodio que paralizó al reality
La tensión en La casa de los famosos llegó a un nivel inesperado cuando Aleska Génesis fue detenida al salir del reality, en un operativo que tomó por sorpresa tanto a ella como a la audiencia. La modelo fue interceptada por las autoridades, generando confusión inmediata. Minutos después, se confirmó que se trataba de un procedimiento derivado de una denuncia previa, por el presunto robo de relojes de lujo en México, lo que desató todo tipo de especulaciones en redes. Sin embargo, el drama se disipó: Aleska fue liberada al aclararse que no existía motivo para mantenerla retenida. Este suceso fue uno de los momentos más comentados de la temporada, junto a su romance con Luca Onestini a quien conoció en la casa, aunque tiempo después terminaron su relación porque el italiano veía comportamientos extraños en ella que le hicieron sospechar de una infidelidad o que era una persona interesada.
2. TopChef VIP: renuncias por salud, romances inesperados y la chef Betty en el ojo del huracán
- El regreso polémico de la chef Betty en TopChef VIP
La reconocida chef Betty volvió a la TV y protagonizó un fuerte choque con Sergio Sendel por pedirle que cocinara “con el corazón”. Él respondió que no entró a hablar de sentimientos, sino a cocinar.
- Renuncias por problemas de salud en TopChef VIP
Los abandonos del reality generaron enorme preocupación:
- Héctor Sandarti salió tras sufrir un espasmo muscular severo en la parte baja de la espalda en una dinámica en la playa, por lo que recibió atención médica. El diagnóstico fue que dos de sus vértebras estaban comprimiendo un disco que afectó posiblemente un nervio y le provocó gran dolor que lo incapacitó. Por fortuna no fue algo de gravedad, pero sí le impidió seguir en la competencia requiriendo reposo absoluto y seguir un tratamiento.
- Juan Soler dejó la competencia. En TVNotas te contamos que esto sucedió después de un preinfarto y un cuadro extremo de estrés. Aunque en TV se dijo que fue por deshidratación, gente cercana a él confirmaron a TVNotas que su salud estaba en riesgo: “Tuvo que hablar con los productores y los jefes del canal y decirles que por salud abandonaba el programa. Me enteré de que se grabaron 2 ‘finales’ de su participación: Una donde pasa todo lo del hospital y cómo se siente mal en el foro, y otra ya establecida y con un video donde dice que, por cuestiones personales, tenía que abandonar la competencia y que le deseaba lo mejor a los que quedaban. No sabemos cuál pasarán en pantalla, pero en verdad esta decisión le costó mucho a Juan, porque además de que era uno de los favoritos, le puso todo el ímpetu para llegar hasta donde llegó”, contó la fuente.
Romances en la cocina de TopChef VIP
- Salvador Zerboni y Angélica Celaya confirmaron una relación tan seria que ya planean vivir juntos, según compartió una persona cercana a ellos a TVNotas.
- Paco Pizaña y Cristina Porta fueron relacionados sentimentalmente, pese a que él tenía pareja, desatando críticas dentro y fuera del programa. Ambos han negado tener algo más que una amistad, aunque las críticas por parte de sus compañeros no faltaron, al ser los personajes considerados como los “más tóxicos” en el reality.
- Cristina Porta, la reina de la controversia en TopChef VIP
La ex habitante de LCDLF protagonizó peleas con Curvy Zelma y Lorena Herrera. Se dijeron “cobarde” y “gentuza”, convirtiéndose en uno de los puntos más candentes de la temporada.
Igualmente, protagonizó pleitos con muchos más participantes que salieron despotricando de ella. Finalmente, a pesar de todas las polémicas en la temporada, la española fue la ganadora del reality por su habilidad en la cocina.
3. La granja VIP: poca ropa, peleas, besos y declaraciones que revolucionan al público
- Sergio Mayer Mori fue viral por dejar ver de más en La granja VIP
Dio de qué hablar desde el día uno. Una escena donde “enseñó de más” se volvió viral, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del inicio del reality.
- Manola Díez: momentos explosivos y emociones a flor de piel en La granja VIP
Entre berrinches por la comida, discusiones con La Bea y hasta quitarse la ropa como protesta, su temperamento divide opiniones en redes.
- El Patrón vs Adame: tensión que casi estalla en golpes en La granja VIP
Un pleito por un recipiente tirado desató una discusión que escaló hasta que los dos estuvieron a punto de golpearse.
- Eleazar Gómez: del villano al favorito en La granja VIP
Aunque llegó con mala imagen por su pasado, el público terminó defendiéndolo al sentirse que solo él era exhibido por “estrategias sucias”, mientras otros hacían lo mismo. Ahora que los granjeros están en su contra, el público lo defiende por “montoneros”.
- Kim Shantal y Fabiola Campomanes se besan en La granja VIP
Una dinámica de fiesta terminó en beso, generando furor dentro y fuera del programa.
- Lolita Cortés abandona por salud mental la granja VIP
La ‘Jueza de Hierro’ decidió salir tras sufrir ataques de ansiedad, enviando así un mensaje contundente sobre la importancia de la salud mental. En tono de burla, los internautas celebraban que Jolette haya aguantado más en La academia que la famosa jueza en La granja, pero la exacadémica la defendió pese a que Lolita fue una de las más duras con ella.
4. MasterChef celebrity Generaciones: malos tratos, favoritismos y rivalidades que arden, ¡fuego en la cocina!
- Participantes de MasterChef Celebrity Generaciones vs chef Zahie Téllez
Plutarco Haza denunció malos tratos detrás de cámaras, asegurando que la chef llamó “pen…” a Andrea Noli. Otros concursantes hablaron de favoritismos y mal carácter por parte de la chef; aunque algunos, como Gaby Rivero, la defendieron.
- Peleas entre generaciones en MasterChef Celebrity: ¿juego sucio?
- Leslie Gallardo acusó a Plutarco de “mala vibra” y confesó que terminó con depresión por la experiencia.
- Rosa Gloria Chagoyán aseguró que algunos tuvieron clases previas de cocina para avanzar, sintiéndose en desventaja.
- Luis Fernando Peña criticó estrategias “sucias” de varios rivales.
Las peleas, escándalos, enfermedades, triángulos amorosos, renuncias y estrategias marcaron la televisión este año. Y con el éxito de estas temporadas, todo apunta a que 2026 vendrá con aún más drama y mucho más por comentar en redes sociales. ¿Quiénes serán las nuevas estrellas de reality?