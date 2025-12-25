Los 4 reality shows más polémicos de 2025: peleas, romances y escándalos que incendiaron la TV y las redes

Los reality shows dominaron la conversación en 2025. Entre peleas que casi llegan a los golpes, romances inesperados, polémicas por salud, conflictos explosivos y revelaciones detrás de cámaras, estos son los cuatro programas más controversiales del año y todo lo que ocurrió dentro de ellos.

La casa de los famosos All-stars / Redes sociales

1. La casa de los famosos -All stars: peleas, triángulos amorosos y romances que dieron la vuelta en redes sociales

Lupillo Rivera y Alfredo Adame: pelea que casi termina en golpes

Aunque todo arrancó como una broma planificada entre ellos, Lupillo y Adame lograron engañar a todos con una “pelea” tan realista que varios compañeros intervinieron para separarlos. Fue el inicio de una temporada marcada por discusiones, gritos y fuertes enfrentamientos.

Julia Gama, Rafa Nieves y Alejandra Tijerina: el triángulo amoroso del año

La llegada de la modelo Alejandra Tijerinna encendió los celos de Julia Gama, quien criticó que la joven presumiera un noviazgo de seis meses con un influencer árabe… cuando tres meses antes había estado con Rafa Nieves, su expareja.

“El punto primero es que dice que tiene 6 meses con este novio (Alejandra con el habibi) y hace 3 estaba con Rafa” Julia ya soltó la costura😭 es personal, los chismes eran cierto omg #LCDLFAllStars pic.twitter.com/ORi2WqgKkI — nacho con O (@NachoConO) February 14, 2025

Diego Soldano explota contra Rey Grupero… y contra Adame

Las discusiones subieron de nivel cuando Diego Soldano llamó “misógino” y “muerto de hambre” a Adame, provocando un duelo de gritos que terminó con compañeros separándolos. También vivió un encontronazo con Rey Grupero, que casi terminó igual.

Alfredo Adame y Diego Soldano discutieron / X

Lupillo se vuelve a enamorar… ahora de Erubey

Tras el polémico romance en la temporada anterior con Ariadna Gutiérrez, Lupillo confesó abiertamente sus sentimientos por Erubey. Niurka fue la primera en advertirle a la joven que “tuviera cuidado” con la cercanía que tenía con el cantante.

Qué pto asco me da el marran0 Lupillo, podría ser su nieta 🤢 #LCDLFAllStars #LCDLF5 pic.twitter.com/v9UtCX644q — Q U E E N (@dimeperra) February 23, 2025

¿Caramelo y Manelyk? Un amor imposible

El ganador del reality, Caramelo, inició un romance con Manelyk, pero tras salir, las cosas se rompieron. Él la llamó “interesada y materialista”, mientras que Mane aclaró que simplemente le gusta vivir bien… y que ella misma puede darse sus lujos, pero que si él no podía dárselos, no veía futuro en la relación.

Caramelo y Manelyk ponen fin a su romance. / Instagram: @caramelykpr

La detención y liberación de Aleska en La casa de los famosos: el episodio que paralizó al reality

La tensión en La casa de los famosos llegó a un nivel inesperado cuando Aleska Génesis fue detenida al salir del reality, en un operativo que tomó por sorpresa tanto a ella como a la audiencia. La modelo fue interceptada por las autoridades, generando confusión inmediata. Minutos después, se confirmó que se trataba de un procedimiento derivado de una denuncia previa, por el presunto robo de relojes de lujo en México, lo que desató todo tipo de especulaciones en redes. Sin embargo, el drama se disipó: Aleska fue liberada al aclararse que no existía motivo para mantenerla retenida. Este suceso fue uno de los momentos más comentados de la temporada, junto a su romance con Luca Onestini a quien conoció en la casa, aunque tiempo después terminaron su relación porque el italiano veía comportamientos extraños en ella que le hicieron sospechar de una infidelidad o que era una persona interesada.

Aleska fue detenida al salir del reality / IG

2. TopChef VIP: renuncias por salud, romances inesperados y la chef Betty en el ojo del huracán

El regreso polémico de la chef Betty en TopChef VIP

La reconocida chef Betty volvió a la TV y protagonizó un fuerte choque con Sergio Sendel por pedirle que cocinara “con el corazón”. Él respondió que no entró a hablar de sentimientos, sino a cocinar.

La chef Betty regresó a las pantallas en Top Chef VIP / Captura de pantalla

Renuncias por problemas de salud en TopChef VIP

Los abandonos del reality generaron enorme preocupación:

Héctor Sandarti salió tras sufrir un espasmo muscular severo en la parte baja de la espalda en una dinámica en la playa, por lo que recibió atención médica. El diagnóstico fue que dos de sus vértebras estaban comprimiendo un disco que afectó posiblemente un nervio y le provocó gran dolor que lo incapacitó. Por fortuna no fue algo de gravedad, pero sí le impidió seguir en la competencia requiriendo reposo absoluto y seguir un tratamiento.

salió tras sufrir un espasmo muscular severo en la parte baja de la espalda en una dinámica en la playa, por lo que recibió atención médica. El diagnóstico fue que dos de sus vértebras estaban comprimiendo un disco que afectó posiblemente un nervio y le provocó gran dolor que lo incapacitó. Por fortuna no fue algo de gravedad, pero sí le impidió seguir en la competencia requiriendo reposo absoluto y seguir un tratamiento. Juan Soler dejó la competencia. En TVNotas te contamos

¿Juan Soler fue sancionado por dejar Top Chef VIP? / Redes sociales

Romances en la cocina de TopChef VIP

Salvador Zerboni y Angélica Celaya confirmaron una relación tan seria que ya planean vivir juntos, según compartió una persona cercana a ellos a TVNotas.

Salvador Zerboni y Angélica Celaya se enamoraron en el reality

Paco Pizaña y Cristina Porta ¿de romance? Dicen que la española es la tercera en discordia / IG: @cristiporta

Cristina Porta, la reina de la controversia en TopChef VIP

La ex habitante de LCDLF protagonizó peleas con Curvy Zelma y Lorena Herrera. Se dijeron “cobarde” y “gentuza”, convirtiéndose en uno de los puntos más candentes de la temporada.

Igualmente, protagonizó pleitos con muchos más participantes que salieron despotricando de ella. Finalmente, a pesar de todas las polémicas en la temporada, la española fue la ganadora del reality por su habilidad en la cocina.

¿Lorena Herrera y Cristina Porta protagonizaron la pelea más intensa de Top Chef VIP?

3. La granja VIP: poca ropa, peleas, besos y declaraciones que revolucionan al público

Sergio Mayer Mori fue viral por dejar ver de más en La granja VIP

Dio de qué hablar desde el día uno. Una escena donde “enseñó de más” se volvió viral, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del inicio del reality.

Descuido de Sergio Mayer Mori en La granja VIP / Redes sociales

Manola Díez: momentos explosivos y emociones a flor de piel en La granja VIP

Entre berrinches por la comida, discusiones con La Bea y hasta quitarse la ropa como protesta, su temperamento divide opiniones en redes.

Manola Diez enfurece en La granja vip con Omani y Sergio Mayer Mori intenta calmarla. / Captura de pantalla

El Patrón vs Adame: tensión que casi estalla en golpes en La granja VIP

Un pleito por un recipiente tirado desató una discusión que escaló hasta que los dos estuvieron a punto de golpearse.

Eleazar Gómez: del villano al favorito en La granja VIP

Aunque llegó con mala imagen por su pasado, el público terminó defendiéndolo al sentirse que solo él era exhibido por “estrategias sucias”, mientras otros hacían lo mismo. Ahora que los granjeros están en su contra, el público lo defiende por “montoneros”.

Eleazar Gómez se volvió el favorito / Redes sociales

Kim Shantal y Fabiola Campomanes se besan en La granja VIP

Una dinámica de fiesta terminó en beso, generando furor dentro y fuera del programa.

Lolita Cortés abandona por salud mental la granja VIP

La ‘Jueza de Hierro’ decidió salir tras sufrir ataques de ansiedad, enviando así un mensaje contundente sobre la importancia de la salud mental. En tono de burla, los internautas celebraban que Jolette haya aguantado más en La academia que la famosa jueza en La granja, pero la exacadémica la defendió pese a que Lolita fue una de las más duras con ella.

4. MasterChef celebrity Generaciones: malos tratos, favoritismos y rivalidades que arden, ¡fuego en la cocina!

Participantes de MasterChef Celebrity Generaciones vs chef Zahie Téllez

Plutarco Haza denunció malos tratos detrás de cámaras, asegurando que la chef llamó “pen…” a Andrea Noli. Otros concursantes hablaron de favoritismos y mal carácter por parte de la chef; aunque algunos, como Gaby Rivero, la defendieron.

Zahie Téllez publicó un video en respuesta a declaraciones de Plutarco Haza / IG: @plutarcohaza / @zahietellez

Peleas entre generaciones en MasterChef Celebrity: ¿juego sucio?

Rosa Gloria Chagoyán aseguró que algunos tuvieron clases previas de cocina para avanzar, sintiéndose en desventaja.

Luis Fernando Peña criticó estrategias “sucias” de varios rivales.

Las peleas, escándalos, enfermedades, triángulos amorosos, renuncias y estrategias marcaron la televisión este año. Y con el éxito de estas temporadas, todo apunta a que 2026 vendrá con aún más drama y mucho más por comentar en redes sociales. ¿Quiénes serán las nuevas estrellas de reality?