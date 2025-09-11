Caramelo y Manelyk anuncian su ruptura en redes sociales ¿Hubo infidelidad?

La influencer mexicana Manelyk González y Carlos “Caramelo” Cruz, ganador de “La casa de los famosos All-Stars”, anunciaron oficialmente su separación este miércoles, confirmando los rumores que habían circulado en los últimos días

La noticia marca el cierre de una de las parejas más comentadas del reality conocida cariñosamente como “Caramelyk”. ¿Qué fue lo que pasó entre ellos?

¿Caramelo y Manelyk se casaron?

Caramelo y Manelyk no llegaron al altar en la vida real, pero sí protagonizaron una campaña publicitaria para un hotel en Punta Cana, República Dominicana. Como parte de esta promoción, realizaron una ceremonia simbólica en la que incluso se dedicaron románticos votos.

Sin embargo, no se trató de una boda verdadera, aunque muchos lo creyeron así cuando se filtraron las fotos de la campaña. Aunque ambos se dejaron ver muy enamorados, las cosas, supuestamente, no habrían trascendido como lo esperaban.

Caramelo y Manelyk dan triste noticia a sus fans: su ruptura

En un live, Caramelo y Manelyk expresaron que la separación se dio de manera cordial y sin conflictos.

“Nuestra relación fue algo público, que todo el mundo sabía lo que hacíamos. Pero no todo debe mostrarse. A veces, una relación necesita privacidad”, comentó Caramelo.

Por su parte, Manelyk añadió: “Lo que él quiere decir es que ya no estamos juntos. Nosotros estamos bien, no tenemos problemas ni discutimos. Simplemente ya no estamos juntos”.

“Ya lo de nosotros se terminó. Fue bonito mientras duró, la pasamos bien y nos llevamos un recuerdo bonito”, concluyó Caramelo.

Con lo anterior, la ahora expareja dejaron claro que no hubo terceras personas, ni malos entendidos que hayan derivado su ruptura.

Mira: Manelyk González ¿expulsada? Anuncian su salida de La casa de los famosos All-stars por esta razón

Caramelo y Manelyk ponen fin a su romance. / Instagram: @caramelykpr

¿Cómo fue la historia de amor de Caramelo y Manelyk?

El romance entre Manelyk y Caramelo comenzó a en “La casa de los famosos All-stars”, pero se consolidó tras la salida del dominicano del reality el pasado 2 de junio. Desde entonces, la pareja compartió numerosos momentos románticos que se volvieron virales en redes sociales, alimentando el fenómeno llamado “Caramelyk”.

Uno de los episodios más recordados ocurrió el 8 de julio, cuando Manelyk compartió en su perfil el emotivo momento en que Caramelo le pidió ser su novia de manera oficial, acompañado de un enorme ramo de rosas.

Además, la pareja viajó recientemente a Puerto Rico, participando juntos en “La casa de Maripily All-star”.

Mira: LCDLF All-stars: Manelyk confiesa que Uriel fue “su crush”; así reaccionó Caramelo ¿se le rompió el corazón?

Circulan imágenes de Manelyk y Caramelo compartiendo votos de amor. / Captura de pantalla En casa con Telemundo

¿Por qué terminó la relación de Caramelo y Manelyk?

Según Caramelo y Manelyk, la separación no se debió a conflictos ni discusiones, ni nada dramático sino a que sus caminos profesionales más la distancia afectaron su noviazgo.

“Estamos en un momento muy importante en nuestras carreras, y a veces aunque quieras mucho a una persona, no se puede estar siempre en el mismo lugar y la verdad es que la distancia si afecta”, dijo Manelyk.

Por su parte, Caramelo, dejó claro que la ruptura se da con respeto y sin enemistades y quiso compartir que su relación fue real y que todos los momentos compartidos eran genuinos.

Mira: Alfredo Adame llama “orangután” a Caramelo en ‘La casa de los famosos All-stars’; exigen su expulsión