Exparticipante de ‘Acapulco Shore’ estaría confirmado para ‘La casa de los famosos’, ¿Jawy Méndez?

Dentro de poco se estrenará la nueva temporada de ‘La casa de los famosos versión Telemundo’. Si bien muchos han dicho que su predecesora no estuvo “tan buena”, el público tiene altas expectativas sobre quiénes podrían estar en la próxima edición, la cual está programada para estrenarse en 2026.

Aunque hasta el momento no ha habido revelaciones oficiales, se han hecho filtraciones sobre quiénes formarían parte del proyecto, incluyendo a un exparticipante de ‘Acapulco Shore’, ¿se trata de Jawy Méndez?

Acapulco Shore / Redes sociales

¿Qué se sabe sobre la nueva temporada de ‘La casa de los famosos versión Telemundo’?

Hubo mucha especulación sobre la pasada temporada de ‘La casa de los famosos versión Telemundo’, la cual fue bautizada como All-stars, pues metieron a algunos famosos que ya habían estado en ediciones anteriores.

Se dijo que no había tenido el rating esperado, por lo que se ponía en duda si hacer o no la sexta temporada. No obstante, durante la gran final, los conductores no solo afirmaron ser el programa con mayor audiencia de la cadena, sino que también confirmaron que sí habría una nueva temporada para 2026.

Aún se desconoce exactamente la fecha de estreno, pero, en su momento, el periodista Javier Ceriani reveló los primeros nombres. Estos serían algunos de los posibles participantes, según Ceriani:

Laura Flores

Imelda Tuñón

María Raquenel

Romina Marcos

También recordó que, en su momento, Yina Calderón, quien estuvo en la edición de Colombia, confesó que tenía “una casa de los famosos” programada para enero. Si bien no mencionó más, todo apuntaría a que sería la versión de Telemundo.

La casa de los famosos Telemundo 6 / Redes sociales

¿Qué exintegrante de ‘Acapulco Shore’ entraría a ‘La casa de los famosos Telemundo’?

Otro nombre ha empezado a sonar como posible habitante de ‘La casa de los famosos versión Telemundo’. Se trata de un exhabitante de ‘Acapulco Shore’ y no se trataría de Jawy Méndez, quien recientemente fue eliminado de ‘La granja VIP’.

La influencer en espectáculos ‘La Comadrita’, a través de su cuenta de X, informó que Tadeo Hernández sería uno de los confirmados del reality.

“#LCDLF6 Tadeo Fernández” La Comadrita

Hasta el momento, ni la producción del programa ni el propio Tadeo han confirmado ni desmentido esta información. Sin embargo, en redes sociales hay opiniones mixtas; si bien algunos creen que será un gran elemento para el concurso, otros no están de acuerdo con su posible participación.

¿Quién es Tadeo Fernández?

Tadeo Fernández es un influencer que nació el 1 de julio de 1992, en Guadalajara.

Se dio a conocer por su participación en ‘Acapulco Shore’.

Tras su participación en el programa, inició su carrera como DJ y abrió su propia línea de ropa.

Se le vio en algunos realities como Exatlón: México y Survivor México.

Actualmente está casado con Andrea Infante, una influencer.

Tiene más de 3 millones de seguidores en Instagram.

