Manelyk González revela que padece una enfermedad sin cura tras dietas extremas: ¿Cuál es su estado de salud?

Durante una íntima reciente entrevista la influencer y empresaria, Manelyk González, reveló que fue diagnosticada con una dura enfermedad tras años de someterse a dietas extremas. La confesión ya genera reacciones en redes sociales. ¿Qué padece la exintegrante de Acapulco Shore?

Manelyk en Acapulco shore / Captura de pantalla/ Instagram: @manelyk_oficial

¿Qué enfermedad sin cura padece Manelyk González?

Manelyk, conocida por su participación en Acapulco Shore, confesó en entrevista con Dani Valle que durante años su prioridad fue mantener una figura delgada, sin medir las consecuencias para su salud:

Ahorita yo tengo hipotiroidismo, o sea, es en la tiroides, y a mí eso me dio porque yo tomaba mucha pendej*d* para bajar de peso. Tú me decías: ‘Tómate esto y vas a bajar de peso’, y yo lo hacía. Tomé quemadores, muchísimas cosas que en la etiqueta decían que podían afectar, pero no me importaba. Manelyk

En el caso de González, el diagnóstico llegó tras años de cambios drásticos en su alimentación y constantes fluctuaciones de peso.

Tras recibir el diagnóstico, Manelyk asegura que su relación con su cuerpo y su salud ha cambiado radicalmente. Hoy apuesta por un estilo de vida equilibrado, lejos de los extremos.

“ He tenido muchos problemas por eso, pero ahora intento estar saludable y sentirme bien. Para estar bien físicamente, primero tienes que estar bien de acá (mente) ”, reflexionó.

Manelyk González, mejor conocida como Mane, captó la atención de las redes sociales en días recientes, debido a una peculiar entrevista. / Instagram.

¿Qué síntomas tuvo Manelyk González tras padecimiento por hipertiroidismo?

La influencer, Manelyk González, admitió que consumía quemadores, suplementos y pastillas que prometían resultados rápidos, pese a las advertencias de los envases. “ Me valía madres. Mi frase era: que se preocupe la Mane del futuro ”, recordó entre risas.

La también empresaria explicó que los primeros signos de alarma se manifestaron en su piel, su energía y su estado hormonal:

Empecé a tener muchos problemas en la piel y hormonales. Todo era consecuencia de que subía y bajaba constantemente de peso. Hacía dietas estúpidas, como comer solo cierta cantidad de pollo todos los días. Hubo semanas en las que únicamente comía pollo hervido. Manelyk

Este patrón de dietas restrictivas y rebotes alimenticios no solo afectó su salud física, sino también su bienestar emocional, dijo.

Especialistas en endocrinología señalan que el uso prolongado de suplementos para adelgazar puede alterar gravemente el sistema endocrino. El hipotiroidismo inducido por productos con estimulantes o quemadores es cada vez más común entre jóvenes y celebridades que buscan resultados inmediatos.



¿Quién es Manelyk González?

La creadora de contenido e influencer, Manelyk González, hoy suma millones de seguidores. Nacida en la Ciudad de México, desde temprana edad mostró una inclinación natural por el mundo del modelaje y el espectáculo.

Su salto a la fama ocurrió en 2014, cuando fue elegida para integrarse al reality show Acapulco Shore, producido por MTV Latinoamérica. Gracias a su carácter espontáneo, su carisma y una actitud siempre polémica, se convirtió en una de las participantes más populares y comentadas del programa.

Tras el éxito obtenido en televisión, Manelyk amplió su presencia en los medios al participar en distintos proyectos de entretenimiento. En 2021, se unió a la segunda temporada de La casa de los famosos (Telemundo), donde reforzó su reconocimiento a nivel internacional.

Además de su faceta televisiva, ha sido rostro de diversas marcas nacionales e internacionales y ha probado suerte en la música con temas como “Rico” y “Hasta que salga el sol”, mostrando su versatilidad dentro del mundo del entretenimiento.

Lejos de limitarse a la pantalla, Manelyk también ha forjado una carrera como empresaria, creando su propia línea de productos de belleza y cuidado personal.

