Manelyk revela que no tener a su bebé fue el mayor error de su vida: “Me iba a arruinar la carrera”

La influencer Manelyk González, mejor conocida como Mane, captó la atención de las redes sociales en días recientes, debido a una peculiar entrevista donde se sinceró como pocas veces sobre las decisiones que tomó en su vida. A pesar de que ‘la chica reality’ suele ser muy extrovertida, esta es una de las primeras veces que se muestra vulnerable.

En su entrevista con Yordi Rosado el año pasado, Mane reveló que cuando era muy joven quedó embarazada y prefirió no tenerlo, pues no se sentía preparada para enfrentarse al reto de la maternidad.

La influencer compartió que su vida juvenil estuvo llena de excesos y a muy temprana edad quedó embarazada. / Instagram.

¿Cuándo abortó Manelyk?

En la entrevista que Manelyk en febrero de 2024, con Yordi Rosado, la influencer compartió que su vida juvenil estuvo llena de excesos y a muy temprana edad quedó embarazada. De acuerdo con esa primera revelación, habrían sido sus papás los que respaldaron su decisión para no tener al bebé.

“Yo le daba duro, y de repente a mí no me bajaba y me hago una prueba y embarazada, a los 15 años. Fue como: '¿Qué hago?’. Tenía 15 años. Nunca pasó por nuestra cabeza si lo queríamos tener. No hay manera. No era lo que yo quería en mi vida. Ahorita creo que ya hay más información al respecto. En ese momento era reilegal. No sabía qué hacer. Te satanizan y te queman como bruja”, dijo Manelyk González.

Sin embargo, esa decisión la ha perseguido, pues aunque intentó ser mamá, no lo logró, por lo que llegó a pensar que se trataba de una especie de karma por su decisión.

Manelyk González dijo que ahora está en una nueva etapa de su vida, en donde está aprendiendo a valorarse a sí misma. / Instagram.

¿Manelyk reconoce que abortar fue el peor error de su vida?

Ahora, la exestrella de ‘Acapulco Shore’ compartió que cuando inició su carrera ocurrió el embarazo, lo que ha generado debate entre sus seguidores, pues aunque en el pasado dijo que había sido a sus 15 años, ahora, reveló que pudo haber sido cuando comenzaba su fama.

“Cuando empecé a ser famosa, exitosa, quedé embarazada y tomé la decisión de no tener a este bebé porque me iba a arruinar la vida. Me iba a arruinar la carrera. Estaba empezando”, contó.

Manelyk dijo que aunque no sabía si había sido la mejor decisión, está consciente que pudo haberlo pensado mejor: “No sé si fue la mejor decisión. No sé si pude haber tomado la decisión contraria, pero sí es algo que me hubiera gustado pensarlo un poquito más”, compartió. Aunque Mane dijo que no está cerrada a la maternidad, está en un nuevo capítulo de su vida en donde se estaba aprendiendo a amar a sí misma.

Otro de los aspectos que llamaron la atención de la autoentrevista que se hizo Manelyk, fue que habló por primera vez sobre un intento de abuso sexual durante su infancia. / Instagram.

Mane revela que sufrió un intento de abuso cuando era una niña

Otro de los aspectos que llamaron la atención de la autoentrevista que se hizo Manelyk, fue que habló por primera vez sobre un intento de abuso sexual durante su infancia.

“Hay una etapa muy difícil en mi vida que yo intenté olvidar. Cuando era niña hubo un intento de abuso sexual. En ese momento yo no entendía qué era lo que estaba pasando. Entonces fue algo que yo me callé y con el paso del tiempo lo fui olvidando, cosa después mucho peor. Alguien viene y me dice: ‘Oye Mane, tú cuando estabas chiquita, ¿no te pasó esto? Intentaron esto, en casa de tal, tal persona…’. Cuando recordé este suceso fue como que se me cayó toda mi máscara. Se me cayó toda mi barrera. Se me cayó toda esa Manelyk que no le pasaba nada. Se me cayó mi mundo. Y era algo que yo no había hablado con nadie”, recordó.

Mane dijo que ha hablado en terapia el tema y que tuvo momentos llenos de angustia al hacer consciencia de lo que había vivido. “Me costó muchísimo hablarlo. Me sentía sucia. Tardé tres años en poder decirlo”, contó. La joven también habló sobre la mala relación que llegó a tener con sus papás y reconoció que le gustaría mejorar la relación con su hermano, quien ha sido su mayor incondicional. Los fans de Mane llenaron la entrevista con comentarios de apoyo y cariño para la influencer por mostrarse vulnerable con temas tan delicados.