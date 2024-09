Karime reacciona a foto de Manelyk en LCDLFMX: “Prefiero no verla”

En una reciente dinámica de ‘La casa de los famosos México’, Karime Pindter, compartió momentos emotivos de su vida, pero su reacción al ver una foto de su examiga, Manelyk González, con quien compartió el reality ‘Acapulco shore’, dio de qué hablar en redes sociales.

Durante la sección ‘La vida en fotos’, Karime se sorprendió al ver una imagen de Manelyk y, con sinceridad, declaró: “Ahorita prefiero ni verla, pero desde el amor”, lo que causó dolor entre los fans del reality de MTV que las conocieron siendo muy unidas y las mejores amigas.

Karime también dijo que sus recuerdos con ella son mejores que peores, pero también dijo que ninguna amiga la ha tratado tan mal como lo hizo Mane: “Me hizo cosas que ninguna amiga me ha hecho, fuertes… es como Paulina y Thalía porque la gente nos ha empujado a eso”.

Checa: LCDLFMX: Reportan que Briggitte Bozzo habría hecho trampa para que Agustín no llegara a la final

“Ella es Mane, fue mi dupla, es una mujer guapa, inteligente, tenemos una historia muy similar, me hizo cosas que ninguna amiga me ha hecho, qué cosas tan padres viví con ella, ahorita prefiero ni verla pero desde el amor” 😭 #LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX2 pic.twitter.com/kV8SlqtaKY — nacho con K (@Michelsonfancl) September 21, 2024

“Fue mi dupla. Todas querían ser igual de p3rras que nosotras, aquí estamos en Mazatlán. Es una mujer super guapa, inteligente. Tenemos una historia muy similar, venimos desde bien abajo. Tengo mejores cosas buenas que malas (vividas con ella)”, agregó.

Las personas que han marcado la vida de Karime

Karime también aprovechó la dinámica para compartir otros recuerdos que han sido significativos en su vida. Habló de su infancia, recordando la difícil pérdida de su tío, quien tuvo un impacto profundo en su vida. “Mi tío gay, mi primer contacto con la comunidad, me decía ‘Eres p3rrísima, tienes actitud, eres muy líder’. Me enseñó la ‘Put1vuelta’, es el creador. Lo perdí a temprana edad, fue difícil de superar”, expresó.

Además, al ver fotos de sus padres, Karime destacó su amor por ellos: “Vivo para hacer felices a mis papás ¡Son otra onda!”, pero no todo siempre fue así: “Mis papás son las personas que más amo en este mundo. Desde los 19 años me empecé a llevar bien con ellos, porque antes de eso era una rebelde, no teníamos muchos recursos y yo los culpaba. Son mis amigos. Todos mis éxitos los comparto con ellos”.

Puedes ver: El team mar ya tiene trabajo saliendo de LCDLFMX; esto se sabe

Karime Pindter y su mamá Isabel Heredia. / Instagram: @karimepindter

La influencer cerró con un tierno momento al hablar de su gato Norris, a quien describió como “la luz de mi vida” y su compañero incondicional. “Es un consentido, pero también es muy consciente”, añadió.

“Es la luz de mi vida, mi compañero, mi hijo, mi chiquito lindo, duerme conmigo, es amigable, fuera de serie, tiene una personalidad brutal. Es un consentido, pero también es muy consciente: si me quiero despertar a las 2 de la tarde, se espera conmigo, nos encanta ver series”, dijo sobre la ya famosa mascota.

No te pierdas: Mamá de Gala revela a quién prefiere para su hija: ¿Karime o Agustín?