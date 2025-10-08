¿Dalilah Polanco y Mar Contreras? Exhabitantes de ‘La casa de los famosos’ protagonizan acalorada discusión

Tal parece que el drama de ‘La casa de los famosos’ no termina. Después de la gran final de ‘La casa de los famosos México 2025’, en la que Aldo de Nigris resultó ganador, dos exhabitantes se dan con todo en redes sociales, ¿de quiénes se trata?

Logo de La casa de los famosos

¿Qué exhabitantes de ‘La casa de los famosos’ se pelearon?

A través de Instagram, Valentina Valderrama y Erubey de Anda, dos exparticipantes de ‘La casa de los famosos All-stars versión Telemundo’, se dieron con todo a raíz de un comentario que hizo esta última sobre Cristina Porta, exparticipante de la cuarta temporada de ‘La casa’.

Y es que, mediante Instagram, Erubey tachó a Porta de ser una “falsa feminista”. Dicha publicación fue compartida por una página llamada ‘Elleoncito01’. Valentina comentó el post con un emoji de pato junto a la palabra ‘Cuac’.

Esto fue suficiente para encender la furia de Erubey, quien, no tardó en responderle y tacharla de ser una “prepago”. En respuesta a esto, Valderrama sostuvo que de Anda solo se tiene “envidia” porque sus papás sí le pueden dar todo lo que quiere y no tiene que “estafar” a la gente. También sostuvo que la influencer se había tenido que “cambiar el nombre” por sus supuestos delitos.

“Estás dolida porque a mí mis papás me lo dan todo y no me tocó estafar a medio México, ni cambiar mi identidad y menos mi edad por ladrona”, indicó Valderrama.

¿Cómo terminó la pelea entre Erubey de Anda y Valentina Valderrama, exhabitantes de ‘La casa de los famosos All-stars’?

Tras ser acusada de ladrona, Erubey de Anda afirmó tener pruebas de que, presuntamente, Valentina Valderrama se “vende” a “empresarios” para conseguir sus “lujos”.

“Yo tengo pruebas de los hombres con los que te has vendido y catálogos donde apareces que vendes tu cuerpo con empresarios de la Ciudad de México. Mami, tu Rolex y tus bolsas, ni tus papás vendiendo su apartamento en Medellín pueden comprarte esos lujos”, manifestó.

Hasta el momento, Valentina no ha respondido a las acusaciones de Erubey. De igual manera, Cristina Porta, ganadora de ‘Top Chef’ y causante indirecta de la disputa, tampoco ha comentado nada.

Erubey de Anda

¿Quiénes son Valentina Valderrama y Erubey de Anda, exparticipantes de ‘La casa de los famosos All-stars’?

Valentina Valderrama Patiño, mejor conocida simplemente como Valentina Valderrama, es una modelo, actriz e influencer colombiana. Nació el 24 de mayo de 1996, por lo que actualmente tiene 29 años.

Estudió comunicación social y ha trabajado en diversas campañas publicitarias. También fue candidata en Miss Universo Colombia, representando a Risaralda en 2023. Formó parte de la ‘nueva generación’ de ‘La casa de los famosos All-stars versión Telemundo’. Fue la segunda en salir del concurso.

Por su parte, Erubey de Anda es una influencer y cantante mexicana. Nació el 22 de diciembre de 1992. Tiene 32 años. Es muy popular en redes sociales, tan solo en Instagram tiene más de 934 mil seguidores.

Durante su participación en el reality, se mostró muy cercana a Lupillo Rivera y hasta se llegó a especular que podría haber un romance entre ellos. No obstante, todo se quedó en una simple amistad. Fue la sexta eliminada.

Estuvo en controversia por ventilar el embarazo de Lele Pons dentro del show, por lo que la cantante la dejó de seguir en redes.

