Valentina Valderrama causó revuelo al salir con Nicola Porcella; aclara si son novios

La modelo y actriz colombiana Valentina Valderrama (29 años) tiene apenas 7 meses en México. Recién fue inquilina de La casa de los famosos All-stars, de Telemundo, donde resultó ser la segunda eliminada.

Hace unas semanas, llegó del brazo del actor Nicola Porcella a la alfombra roja de la película película ‘Mamá reinventada’. Ahí comenzaron las especulaciones de que la pareja había iniciado una relación.

Valentina Valderrama / Francisco Mancera y Eduardo Ramos

Te podría interesar: Segundo eliminado de La casa de los famosos All-stars: Valentina Valderrama

¿Nicola Porcella y Valentina Valderrama son novios?

Platicamos con la modelo y aclaró: “Nico es maravilloso. Un ser espectacular. Es mi amigo y así lo será por el resto de la vida”.

“Nico y yo somos amigos por más de 4 años. Nos conocimos cuando participamos en Reto 4 elementos (2022). La razón por la cual entré a Televisa fue porque él me motivó a realizar el casting al CEA. Todo lo he conseguido por méritos propios. Para mí, es un ejemplo en muchos aspectos”, dijo.

Sobre si en un futuro se podría dar algo entre ellos, aseguró: “Yo estoy enfocada en mi carrera, pero el tiempo ya lo dirá. Que sea lo que Dios quiera. Igual yo también soy nueva en México. Tengo 7 meses aquí. Quiero dedicarme tiempo a mí. Quiero tener mi propio imperio en cuanto a mi trabajo. Más adelante ya veremos”.

Nicola Porcella / IG: @nicolaporcella12

Checa: ¿Nació el amor en La Casa de los Famosos All Stars?: Valentina Valderrama reveló lo que siente por Nacho Casa

¿Valentina Valderrama fue novia de Nacho Cassano?

También se le vinculó sentimentalmente con Nacho Casano, mientras estuvieron en ‘La casa de los famosos All-stars 2025’: “Nacho fue de los más grandes regalos que me dio La casa. Es una persona muy analítica. Tuvimos una relación muy bonita. Fue como de hermanos. Al salir, el público vio algo que yo no había visto. Cuando lo vi, dije: ‘Órale’, pero entre Nacho y yo no hay nada. Solo será uno de mis mejores amigos, nada más”.

La actriz nos contó cómo fue haber participado en ‘La casa de los famosos All-stars’: “Fue una experiencia maravillosa. Me llevé gratas sorpresas y grandes amistades, como las personas que estuvieron en mi equipo ‘Fuego’. También de los otros grupos. Me sentí cómoda. Las galas las disfruté al 100%”.

Valentina nos confesó que, además de actriz y modelo, es empresaria, ya que tiene una productora: “Mi pasión es ser actriz, pero me encanta hacer series. Por eso tengo mi casa productora, donde ya tenemos algunos proyectos realizados. Además, tengo una línea de ropa en internet. Algunos diseños son míos y se confeccionan en Francia”.

“Comencé a amar el teatro aquí en la CDMX. No había tenido la posibilidad de trabajar de cerca y me enamoré. Esa parte de darle vida a un personaje me hace muy feliz. Hacer realities o cualquier otra oportunidad la voy a recibir como una gran bendición en mi vida”, concluyó.

Valentina Valderrama / Francisco Mancera y Eduardo Ramos

¿Quién es Valentina Valderrama, presunta novia de Nicola Porcella?

Es una comunicadora social, actriz y modelo colombiana. Se graduó en Comunicación social en la Universidad EAFIT. Ha construido una carrera en el mundo del entretenimiento.

Su talento y carisma la han llevado a trabajar en Cosmovisión como conductora y a participar en reconocidos realities, como Reto 4 elementos (2022).

En 2023, representó al departamento de Risaralda en Miss Universe Colombia, y logró colocarse dentro del top 8.

Ha sido modelo de diferentes marcas internacionales.

En 2024, amplió su formación actoral y en conducción en el CEA de Televisa.

Participó en La casa de los famosos All-stars, de Telemundo (2025), donde fue la segunda eliminada. Además, fue panelista.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida .

Mira: ¿Nicola Porcella se casa? Recibe propuesta de matrimonio, tras ser captado con exparticipante de ‘LCDLF’