¡Karely lo vuelve a hacer! Rifará una liposucción entre sus seguidoras; ¿cuáles son los requisitos?

La influencer Karely anunció que rifará una liposucción para una de sus seguidoras como parte de una dinámica con la que cerró el 2025. La publicación se volvió popular entre los internautas, luego de que la creadora de contenido compartió la información directamente con su comunidad.

No te pierdas: ¿Dani Flow pagó la atención médica de la hija de Lupita TikTok? La influencer no tendría dinero suficiente

Karely sorprendió a anunciar que rifará una liposucción. / Foto: Redes sociales

¿Cuándo es la rifa de liposucción ofrecida por la influencer Karely?

Karely dio a conocer en redes sociales la rifa de una liposucción que anunció a finales de 2025 y explicó qué la motivó a realizar esta dinámica. A través de una publicación, la influencer compartió que la idea surgió al pensar en el impacto que una cirugía puede tener en la vida de una mujer. “Me da mucha felicidad saber que una de mis seguidoras va poder ganarse una lipo”, escribió, dejando claro que se trata de una iniciativa personal. Además, señaló que para ella es importante el bienestar emocional de sus seguidoras y que esta rifa le genera satisfacción personal.

“Saben que siempre todo lo que hago es de corazón y el saber que puedo hacer que una mujer sea feliz con una lipo me da mucha alegría”, mencionó la creadora de contenido. También adelantó que la dinámica se realizará en febrero y pidió a sus seguidoras estar pendientes: “Así que esperen a que llegue febrero para poder participar, ¿quién le gustaría ser ganadora? Las estaré leyendo”.

No te pierdas: Hallan muerta a la tiktoker y exnovia de Alex Marín, en un departamento de Tijuana

Karely rifa una liposucción y sacude las redes sociales. / Foto: Redes sociales

¿Cuáles son los requisitos de la rifa de Karely?

Aunque Karely confirmó la rifa, hasta el momento no ha detallado cuáles serán los requisitos para participar ni la mecánica completa. Sin embargo, la influencer sí compartió parte de las razones que la llevaron a tomar esta decisión, luego de leer los comentarios de sus seguidoras. “La mayoría de las mujeres que comentaron sobre por qué querían su lipo son mamás”, escribió.

La creadora de contenido habló sobre los cambios físicos y emocionales que viven muchas mujeres tras la maternidad y respondió a algunos comentarios que recibió tras dar a luz a su hija.

“Para que vean que no es fácil la maternidad, chicas, y nos juzgan mucho”, señaló. También aclaró que no todo se resuelve con dinero: “No me salgan con que tú tienes dinero, ¿de qué te preocupas?, no todo es dinero, hay cosas que ni con el dinero podemos solucionar”.

Finalmente expresó que le daría gusto que la ganadora fuera una madre: “Me daría mucha alegría que ganara una mujer que sea mamá y quiera cambiar su físico”.

No te pierdas: Karely explota ante las críticas de otras mujeres a su cuerpo a un mes de dar a luz: “Di vida a mi bebé”

La influencer Karely. / Foto: Redes sociales

¿Quién es la influencer Karely?

Karely es una influencer originaria de Monterrey, Nuevo León, nacida el 28 de octubre de 2000. Creció junto a sus cuatro hermanos y cursó la carrera técnica en enfermería antes de dedicarse de lleno a la creación de contenido en redes sociales, etapa que marcaría un giro importante en su vida profesional.

Su proyección pública comenzó cuando empezó a compartir contenido en Instagram, plataforma desde la que ganó seguidores de manera constante. Posteriormente amplió su presencia a una plataforma digital para adultos, lo que incrementó su visibilidad en el ámbito del entretenimiento digital. Además, Karely tuvo participación en distintos programas de Multimedios.

No te pierdas: Karely presenta a su hija y revela su dolorosa experiencia en el parto: “No creo volver a tener hijos”