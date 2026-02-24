Influencer teme por su cirugía tras diagnóstico de virus del papiloma humano: “Tengo la cepa más agresiva”

Luego de que el actor Mau García Muela compartiera que ha sido diagnósticado con cáncer testicular, una influencer y exconcursante de realities confirmó que deberá someterse a una cirugía a inicios de marzo tras detectarle el Virus del Papiloma Humano tipo 16 (VPH-16), considerado de alto riesgo.

¿Qué influencer teme por su cirugía de Virus del Papiloma Humano?

La influencer española Fani Carbajo compartió con sus seguidores el duro momento que vive tras recibir los resultados de sus últimas pruebas médicas. Según explicó en su instagram,padece VPH-16, una de las cepas más agresivas del virus.

“El virus del papiloma tiene varios números, la mía es la cepa 16 y el cuerpo no la elimina y encima deriva en células cancerígenas y puede derivar en cáncer de útero o garganta”, declaró.

La influencer detalló que los médicos le indicaron que debe operarse de inmediato debido a que en el último año las células anormales han evolucionado de forma preocupante.

La intervención consistirá en retirar el tejido afectado para frenar el avance de células precancerígenas. “Me quitan un cacho de útero para quitarme las células cancerígenas”, explicó con sus propias palabras. A través de un legrado, los especialistas analizarán si la lesión ha avanzado a otras zonas.

Aunque reconoció estar “bastante nerviosa”, aseguró que enfrenta la operación con esperanza. Sin embargo, también reveló que los médicos le han sugerido la posibilidad de una histerectomía total si la situación empeora, algo para lo que dice no estar preparada, pues desea tener más hijos.

“Si la doctora lo ve muy mal puede llegar y decirme que hay que quitar el útero entero; yo espero que no. Me lo han llegado a aconsejar que me quite el útero entero. Pero no saber si voy a ser madre o no. Me encantaría dar un hermano a mi hija y por eso estoy bastante de bajón y triste”. Fani Carbajo

Fani Carbajo enfrenta delicada cirugía tras detectar la variante más peligrosa del VPH / Redes sociales

¿Qué es el Virus del papiloma humano 16 que padece Fani Carbajo?

El Virus del Papiloma Humano cuenta con más de 200 variantes, pero el VPH-16 es considerado de alto riesgo. Es el principal responsable de la mayoría de los casos de cáncer de cuello uterino y también está vinculado con neoplasias en la orofaringe, así como otras partes del cuerpo.

Lo que distingue al VPH-16 es su persistencia. Puede permanecer en el organismo durante años sin presentar síntomas visibles, como verrugas o dolor. Junto con el VPH-18, forma el llamado “dúo dinámico” que provoca la mayoría de los cánceres asociados al virus a nivel mundial.

Tener VPH-16 no significa padecer cáncer, pero sí implica vigilancia médica constante. Su detección se realiza mediante pruebas moleculares de ADN y estudios de genotipificación específicos.

Fani Carbajo pidió a sus seguidoras no dejar pasar la revisión con su ginecóloga: “Y quiero decir algo importante: el papiloma no es ninguna tontería. Las revisiones ginecológicas son clave y la vacuna, tanto en mujeres como en hombres, es fundamental. No lo dejéis pasar”.

¿Quién es Fani Carbajo, influencer que padece virus del papiloma humano 16?

Estefanía Carbajo, conocida como Fani, es una figura mediática española que saltó a la fama en 2020 durante la primera edición de “La isla de las tentaciones”. El grito de “¡Estefaníaaa!” de su entonces pareja se convirtió en uno de los momentos más virales de la televisión en España.

Posteriormente participó en “Supervivientes”, así como en otros formatos como “La casa fuerte” y “La última tentación”.

Actualmente, es madre de dos hijos y mantiene una activa presencia en redes sociales.

