A Marysol Sosa, hija de José José, le diagnosticaron cáncer, se lo ocultaron y luego se enteró ¡violentamente!

Marysol Sosa, hija de José José, el ‘Príncipe de la canción’, confesó recientemente que cuando hace algunos años fue diagnosticada con un cáncer agresivo, pero sus padres decidieron ocultarle la gravedad de la enfermedad durante bastante tiempo. ¿Qué tipo de cáncer padecía?

Marysol Sosa, hija de José José y Anel Noreña / Grupo SIPSE

¿Qué síntomas tenía Marysol Sosa, hija de José José, que le indicaban cáncer?

Durante su adolescencia, según relató la propia Marysol Sosa, hija de José José, en entrevista con Melo Montoya, que ella notó una protuberancia detrás de su oreja izquierda. En un inicio, tanto ella como su familia pensaron que se trataba de una infección sin mayor relevancia. Una dermatóloga retiró el bulto, pero mes y medio después volvió a aparecer.

Ante la recurrencia, acudieron con una especialista en otorrinolaringología, quien realizó diversos estudios. Sin embargo, los resultados nunca le fueron comunicados con claridad a la joven. Mientras ella continuaba con revisiones médicas y procedimientos, desconocía que enfrentaba un cáncer descrito posteriormente como “muy agresivo”.

Aún cuando ella no sabía con exactitud lo que sucedía, creía que algo no estaba bien con su salud, pero no entendía la magnitud de su condición. Tiempo después decidió afrontar el momento y la situación, y ahí fue cuando se enteró por fin de lo que le pasaba.

Marysol Sosa y José José / Redes sociales

¿Cómo se enteró Marysol Sosa, hija de José José, que padecía cáncer?

Aún al delicado estado de salud que enfrentaba Marysol Sosa, recordó que fue el propio José José, quien en un momento de tensión, le reveló la gravedad de su padecimiento con palabras directas y estremecedoras para ella:

Mi papá llegó a la casa, yo no traía suéter y no sé qué me vio… me zangoloteó y me dijo ‘es que estás enferma de cáncer y te vas a morir’, se acercaba mi madre y ya venía mi hermano de este lado. Marysol Sosa

La noticia, más allá del impacto físico, implicó para ella un momento de derrumbe emocional, pues en aquel tiempo (tenía 16 años) quería viajar al extranjero para estudiar teatro musical, pero de manera abrupta, sus planes se detuvieron.

Por otro lado, según cuenta, jamás reclamó a sus padres este hecho, pues entendió que actuaron así por temor y el deseo de protegerla: “Nunca les reclamé, pero el día en que me lo dijeron fue mi llegada con Jesús, mi llegada a decirle ‘Señor, ¿quién eres tú?, por favor, no me quiero morir’. Y lloraba no con miedo sino con horror, con terror porque me lo confesaron así, como de telenovela”, dijo Sosa.

Tiempo después, gracias a los tratamientos y una cirugía, la enfermedad quedó superada y pudo continuar su vida de manera normal.

¿Quién es Marysol Sosa y a qué se dedica?

Marysol Sosa Noreña, además de ser hija de José José, es una famosa cantante y figura pública que ha construido su propio camino en el espectáculo, más allá del peso histórico de su apellido.

Sosa ha participado en proyectos musicales, homenajes y presentaciones especiales dedicadas al repertorio de José José, manteniendo viva la obra del llamado ‘Príncipe de la canción’.

Además de su faceta como intérprete, ha sido invitada frecuente en programas de televisión y espacios de entretenimiento donde comparte anécdotas familiares, reflexiones personales y detalles sobre la vida de su padre.

