Con el poco dinero de José José, Sarita, su hija menor, compró un auto de lujo ¡Se la aplicó a sus hermanos!

Voy a contarles el secreto mejor guardado del famoso escándalo de la muerte de José José, que nadie descubrió en medio de una guerra campal entre los hermanos y 2 viudas, Anel Noreña vs. Sara Salazar, así como entre los hijos mexicanos y la cubana Sarita Sosa, quien tenía a su padre prácticamente secuestrado y luego realizó movimientos turbios tras el deceso del ‘Príncipe’.

¿Cómo Sarita Sosa se adelantó a la guerra por la herencia de José José?

¡Aquí va la bomba de fin de año! Sarita Sosa, hija de José José tenía un poder legal para tener a su padre a su cargo, y la casa donde vivían en Miami estaba a nombre de José José. Ella sabía que, después de la muerte de su padre, quien estaba en agonía, se desataría una guerra por los bienes del ‘Príncipe’.

Era de esperarse que, después de su partida, sus hijos mexicanos, José Joel y Marysol Sosa, iban a revisar las cuentas bancarias, a investigar dónde estaba el dinero y a checar el tema de la casa de su padre en Miami.

¿Dónde quedó el dinero en efectivo del príncipe de la canción, José José?

Entonces, ¿qué habría hecho Sarita Sosa para lavar y esconder el efectivo antes de que llegaran los otros hijos de José José? Sarita tenía que ocultar el dinero en efectivo que ‘el Príncipe’ tenía en Miami, ya que ni ella ni su marido trabajaban, y su madre, por motivos de salud, tampoco. Según me cuentan vendedores de autos en Florida, Sarita, muy astuta, usó todo ese efectivo y compró en cash un Tesla de última generación.

En Miami es muy raro que alguien compre un auto pagando todo en efectivo, ya que normalmente solo lo hacen narcotraficantes o lavadores de dinero. Esto llamó la atención de los vendedores de Tesla.

¿Qué fue lo que se habría comprado Sarita Sosa con la herencia de José José?

Así, el dinero del ‘Príncipe de la canción’, José José que debía formar parte de la herencia para todos sus hijos, terminó clandestinamente convertido en un auto de lujo, desapareció de las cuentas y nadie pudo reclamarlo. Fue una forma ‘inteligente’ y hampesca de Sarita Sosa para quedarse con parte de la herencia del ‘Príncipe’.

Un Tesla de ese modelo estaba valorado en ese año en casi 50,000 dólares, alrededor de 900 mil pesos. Sin duda, esta compra en efectivo tras la muerte de su padre fue una manera de esconder o lavar ese dinero, para que nunca llegara a sus hermanos mexicanos. Además, con el control sobre los bienes de su padre, logró quedarse con la casa.

Una jugada más de la tramposa Sarita Sosa, quien se quedó conduciendo un auto eléctrico de lujo, gracias al triste final de su padre: José José.

