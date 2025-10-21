José José: Su exposición ¡triste! Con pocas piezas y objetos que no eran de él, uno de sus trajes acabó en una taquería

“Triste”, como uno de los éxitos inmortales del ‘Príncipe de la canción’ (†), resultó ser la exhibición ‘José José: Colección privada’ en la Casa de Cultura de Azcapotzalco.

TVNotas se dio a la tarea de investigar la muestra en honor del intérprete por su sexto aniversario luctuoso, la cual promovieron a finales de septiembre con bombo y platillo en el corte de listón su exesposa Anel y su hijo José Joel. Es de señalar que la exposición se armó con muy pocas fotos e incluso con objetos que no le pertenecieron, además, se perciben descuidos en la curaduría.

El ‘Príncipe de la canción’ falleció el 28 de septiembre de 2019. Esta muestra en su honor se exhibe en la Casa de Cultura de Azcapotzalco. / Foto: FB/Alcaldía Azcapotzalco

¿Cómo es la exposición de José José en la Casa de Cultura de Azcapotzalco?

Nuestro informante nos comenta que hace años surgió la idea de armar una exposición, pero ni Anel Noroña ni sus hijos tenían el material suficiente para montarla: “Cuando José José decidió separarse de Anel y abandonó la casa que ocupaba con su familia en el Pedregal, ella, en un acto de ira, tiró todas sus cosas a la basura: Ropa, fotos, premios, discos, pañuelos”.

También nos contaron que para armar esta exposición: “Anel recuperó algunas fotos que guardaba su fallecida hermana Marcela, en la casa de Las Vegas, con amigos del cantante y hasta con los vecinos”.

De acuerdo con nuestra fuente, José Joel no se dio a la tarea de atesorar recuerdos de su padre José José y entre las pocas pertenencias con que cuenta, solo aportó una prenda: “El traje blanco con luces led que utilizó en la fracasada obra Amar y querer. La escasez de recuerdos que tiene de su padre habla de su desinterés. Hace unos años donó un traje del ídolo a una taquería en la colonia Azcapotzalco (‘Los chintololos’), a cambio de tacos gratis para él y su madre, en cada visita al establecimiento”.

Además de la representación del cuarto del cantante cuando era bebé, se pueden ver trajes y las fotos de sus discos. / Foto: Liliana Carpio/TVNotas

¿Qué dice Anel Noroña de la exposición de José José?

Por su parte, Anel Noroña da una versión contraria de por qué no hay muchos objetos de José José en la exhibición, y difícilmente sus hijos negarán su dicho: “Cuando te enojas, te vas con todo. (José) se fue con todo. Ya no me acuerdo qué le hice a sus cosas. Él, en una chimenea, me quemó muchas fotos. Decía que íbamos a meter a Anel al cajón”.

Anel y José Joel no lo aceptarán pero saben que la exhibición que organizaron no se encuentra a la altura de lo que representa ‘el Príncipe’ en la cultura latinoamericana.

¿Por qué la exposición de José José está ‘vacía’?

José Joel se justifica diciendo que todas las pertenencias de José José estaban en Miami: “Cuando se vende el departamento, (Sara) tenía que haber dado su reconocimiento a mi mamá, lo que no pasó… Desgraciadamente en ese departamento estaba prácticamente el 90% de las cosas de mi papá: Sus trajes, sus preseas, sus joyas, sus corbatas. Entonces, allá está todo”.

Y una vez más, Marysol fue la gran ausente, y la respuesta de Anel Noroña pareció más que ensayada: “No pudo venir, pero ayer estuve con ella, con los niños, comimos chiles en nogada…”. Aunque ella asegura que todo está bien con su hija, una persona cercana a la familia nos asegura que no es así.

Lo que sería un homenaje emotivo al ‘Príncipe de la Canción’ terminó dividiendo opiniones entre los asistentes por su falta de contenido. / Foto: Liliana Carpio/TVNotas

