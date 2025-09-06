Anel Noreña sufre infarto cerebral y es hospitalizada de emergencia: esto se sabe de su salud

Todo estaba listo para una entrevista más con la exesposa de José José Anel Noreña, como cada semana en el matutino de Hoy. Pero algo no cuadraba: no llegó, no avisó, y el silencio se volvió preocupación. Lo que parecía una simple ausencia se convirtió en una alerta médica. La exesposa de José José enfrentó un episodio que pudo cambiar su destino para siempre: Un infarto cerebral. La intervención médica fue inmediata. ¿Qué tan grave fue lo que vivió Anel y qué le habían advertido los médicos desde hace tiempo?

¿Anel Noreña sufrió un infarto? Esta es la razón por la que fue hospitalizada de emergencia

La tarde del 5 de septiembre se encendieron las alarmas en el medio del espectáculo: Anel Noreña, colaboradora del programa ‘Hoy’ y exesposa de José José, fue hospitalizada de emergencia tras sufrir un conato de infarto cerebral.

La noticia fue confirmada por las conductoras Linet Puente y Rosario Murrieta en el programa ‘Ventaneando’, quienes revelaron que la actriz tenía pactada una entrevista, pero nunca llegó.

“Hace unos días su servidora iba a grabar unas cosas con Anel Noreña… una entrevista que le íbamos a hacer… y de repente nos enteramos que no pudo llegar porque le dio un infarto”, relató Linet Puente.

Rosario Murrieta agregó: “resultó que efectivamente sufrió como un conato de infarto cerebral, por fortuna cuando se empezó a sentir mal iba pasando por un hospital, ingresó rápidamente para que la atendieran en urgencias y no pasó a mayores”.

Afortunadamente, Anel recibió atención médica inmediata y ya se encuentra en casa recuperándose. “Acaba de regresar a su casa. Sí recibió atención médica, por supuesto y en unos días más estará de vuelta ya trabajando”, aseguró Murrieta.

La exesposa de José José encendió alarmas al revelar que sufrió un infarto.

¿Los médicos ya le habían advertido a Anel Noreña que podía sufrir un infarto?

La preocupación por Anel Noreña ya había sido advertida. Desde julio de 2024, TVNotas te dio a conocer que una fuente cercana a la actriz señalaba que su estado de salud representaba un riesgo importante.

“Desde hace años, Anel tiene problemas cardiovasculares. Por su edad y el sobrepeso tiene triglicéridos y colesterol altos que le han obstruido varias arterias”, comentó la fuente.” Fuente a TVNotas

La misma persona añadió que Noreña debía haberse sometido a una operación para destapar las arterias, pero no lo hizo. “Es urgente que le retiren las placas de grasa que tiene y que no permiten que tenga una buena circulación. No lo ha hecho, y eso pone en peligro su vida. Está propensa a que le dé un infarto fulminante, de consecuencias fatales”, advirtió.

Con 81 años, Anel Noreña enfrenta problemas de salud que preocupan a sus seguidores.

¿Cuál es el estado de salud de Anel Noreña tras el infarto cerebral que sufrió?

Afortunadamente, Anel Noreña recibió atención médica inmediata tras el infarto cerebral que sufrió y ya se encuentra en casa recuperándose bajo vigilancia médica, luego de haber sido hospitalizada de emergencia.

El equipo de Anel confirmó que la actriz ya se recupera en casa después del susto.

¿Qué es un conato de infarto cerebral como el que sufrió Anel Noreña y por qué puede ser mortal si no se atiende a tiempo?

Un conato de infarto cerebral, según Mayo Clinic, es una forma leve o inicial de un infarto cerebral, también conocido como accidente cerebrovascular isquémico. En términos médicos, se refiere a un episodio en el que hay una interrupción temporal o parcial del flujo sanguíneo al cerebro, lo que puede provocar síntomas similares a los de un infarto completo, pero sin llegar a causar un daño cerebral irreversible si se atiende a tiempo.

En el caso de Anel Noreña, lo que se reportó como “conato” indica que presentó síntomas de un infarto cerebral, como mareo, confusión o debilidad, pero fue atendida de inmediato, lo que evitó que el episodio evolucionara a un infarto grave con secuelas neurológicas permanentes