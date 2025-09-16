¿Anel Noreña fingió infarto cerebral? Esto es lo que se sabe sobre su estado de salud

En los últimos días, el nombre de Anel Noreña, exesposa del príncipe de la canción, José José, ha acaparado titulares debido a su estado de salud. Se informó que la también actriz y conductora había sufrido un infarto cerebral leve que la llevó de emergencia al hospital, generando gran preocupación entre sus seguidores y la prensa de espectáculos. Sin embargo, en un programa de espectáculos surgió una versión completamente distinta que dejó sorprendidos a muchos.

Te puede interesar: José Joel reaviva rumores de envenenamiento a José Jose: ¿por Sara Sosa? “Oí de veneno para ratas”

Anel Noreña / Redes sociales

¿Qué pasó con la supuesta hospitalización de Anel Noreña?

De con lo que trascendió en días recientes, el 5 de septiembre fue el día en que supuestamente Anel Noreña presentó síntomas compatibles con un conato de infarto cerebral. La versión señala que la artista iba rumbo a Cuernavaca para desayunar con un grupo de amigas cuando, de repente, comenzó a sentirse mal: su cuerpo se entumeció y perdió parcialmente el habla hasta quedar inconsciente.

Según la información presentada, la familia relató que Anel despertó en el hospital sin recordar lo que había sucedido.

Sin embargo, en el programa Chisme TV declararon que surgieron contradicciones. El mismo día de la supuesta emergencia, el periodista digital Ángel Álvarez , del medio El Junket, se comunicó con Noreña. En la llamada, la exmodelo negó haber sufrido un infarto cerebral y aseguró que volvería a trabajar en los siguientes días.

“No, mi amor, yo regreso a trabajar el miércoles, estoy a tus órdenes el jueves” Anel Noreña

Te puede interesar: José José murió intestado en EUA: Buscan a José Joel y Marysol para rescatar la casa de Florida del embargo

Anel Noreña salud / Redes sociales

¿Por qué la actriz Anel Noreña habría inventado su enfermedad?

La polémica comenzó porque el mismo día en que se reportó el infarto cerebral, Anel Noreña tenía programada una entrevista con Ventaneando. De acuerdo con la versión difundida por Chisme TV, el artista habría utilizado la excusa del problema de salud para justificar su ausencia en dicha entrevista.

El relato asegura que mientras se dirigía a Cuernavaca, Anel recibió una llamada del equipo de Ventaneando. Al no querer asistir al compromiso, habría inventado que estaba enferma y camino al hospital. La situación escaló rápidamente porque el programa televisivo difundió la noticia de la supuesta emergencia médica, generando impacto en redes sociales y medios de comunicación.

Horas más tarde, al ser cuestionada por otros periodistas, Anel desmintió que se tratara de un infarto cerebral. Esta contradicción fue la que detonó que Chisme TV asegurara que todo se trató de una mentira para evitar su compromiso con el programa de espectáculos.

Te puede interesar: Marysol Sosa sigue distanciada de su mamá, Anel Noreña, por José Joel: “Se siente traicionada por su hermano”

¿Cuál es el verdadero estado de salud de Anel Noreña?

Pese a las versiones encontradas, lo cierto es que Anel Noreña reapareció días después asegurando que está trabajando para recuperar su estado físico y que se encuentra enfocada en su bienestar. Además, reconoció que padece una enfermedad incurable, aunque no especificó mayores detalles durante su intervención.

Por su parte, su hijo José Joel también habló públicamente para confirmar que su madre sí había tenido un episodio de salud delicado, pero que estaba estable y bajo supervisión médica. Estas declaraciones buscan tranquilizar a los seguidores que han mostrado preocupación por la actriz.

Hasta el momento, la actriz no ha aclarado de manera definitiva realmente sufrió un infarto cerebral o si todo fue un malentendido.

Te puede interesar: Anel Noreña se reencuentra con Shanik Berman tras polémicas declaraciones sobre José José en LCDLFM