Famoso productor se quedó con deuda millonaria tras haber vencido a la muerte y, ¡aún le falta una cirugía!

En julio pasado, el productor de teatro y conductor de infomerciales Gabriel Varela estuvo a punto de morir tras sufrir 2 infartos que provocaron que le tuvieran que realizar 6 cirugías. Aún le falta una intervención, y recuperarse en la cuestión del dinero.

“Debo trabajar mucho para pagar todo lo del hospital, que estuvo perro. El gasto económico estuvo tremendo. Gracias a Dios, tengo mi seguro, pero no cubre todo y hay muchas cosas extras”.

Gabriel Varela hospitalizado por un infarto, revela Vicky López. / Redes sociales

¿Por qué Gabriel Varela quedó con una deuda millonaria tras su hospitalización de emergencia?

Al hospital no le quedó a deber, pero Gabriel Varela nos precisó dónde está el problema: “Es deuda millonaria con las tarjetas. Sí fue un golpe fuerte. Gracias a Dios, salí adelante. Fue muchísimo dinero, una cantidad considerable”.

Con voz aún lenta y cansada, nos compartió de su estado de salud: “Me encuentro recuperándome, pero ahí voy. Salí del hospital hace 2 meses. En total estuve internado 32 días, que fueron terribles. De ellos, 15 fueron en terapia intensiva, y lo demás con muchos cuidados, muy delicado”.

Su hermana, la actriz Gina Varela, fue decisiva para que los doctores no se dieran por vencidos con él. No tiene cómo agradecérselo.

“Gracias a ella estoy aquí platicando. Sentí que no la iba a librar. Fue muy difícil, porque te das cuenta y oyes la gravedad de lo que tienes. Debes dar consentimiento para que te realicen lo que te tienen que hacer”.

Gabriel Varela productor de teatro estuvo al borde la muerte y ahora se recupera, pero revela deuda millonaria. / Redes sociales

¿Por qué Gabriel Varela estuvo en riesgo de morir y qué cirugía le falta?

Sin embargo para Gabriel Varela aún no termina todo, ya que falta una intervención de la cual, por razones muy personales, no quiere dar detalles. “Falta una para dar el último jalón. No te lo puedo decir, es privado. Esperemos que no (sea peligrosa), que sea la última”.

Finalmente, reflexionó: “Alguna cosa tendría que haber hecho en el mundo, porque sí estuve a punto de irme. Veo la vida más tranquila. No me estreso tanto ya. Le doy chance a las cosas, que pasen como tengan que pasar.

Me motivaba que tenía que salir adelante. A mi hermana no la podía dejar sola. Tengo 58 años y todavía muchas cosas por hacer”.

Para ayudarse en lo económico, Gabriel Varela espera que su nueva obra “El seductor”, protagonizada por Humberto Zurita, sea un éxito en taquilla

Gabriel Varela y Humberto Zurita / Instagram

¿Cuál es la trayectoria de Gabriel Varela como productor teatral?

Gabriel Varela ha producido obras de teatro como “Hijas de su madre”, “Las recogidas"y “Cena de matrimonios”. Actualmente es productor de las puestas en escena “Madres” y “El seductor”.

También ha aparecido en telenovelas como “Siempre te amaré”, y en programas como “Ventaneando” y “Hoy”, donde realizaba menciones comerciales.

