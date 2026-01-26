Gabriel Varela: Su vida pendió de un hilo, hospitalizado de emergencia porque ¡bacteria carnívora volvió a atacar!

En junio pasado, el productor Gabriel Varela contrajo una bacteria carnívora que afectó su organismo y le provocó gangrena de Fournier. Tras varias semanas hospitalizado, bajo múltiples tratamientos, reveló que estaba estable y listo para retomar su vida.

Mira: Productor de telenovelas mexicanas sufrió 2 infartos, su hermana habla de su salud

Gabriel Varela productor de teatro estuvo al borde la muerte y ahora se recupera, pero revela deuda millonaria. / Redes sociales

¿Cómo contrajo Gabriel Varela la bacteria carnívora que casi le cuesta la vida?

En diciembre volvió al hospital y el 12 de diciembre se realizó una cirugía para reconectar su intestino grueso. Sin embargo, sufrió una nueva infección causada por la bacteria carnívora. Gracias a la atención médica oportuna logró recuperarse y ya fue dado de alta.

Tuvo una colostomía por 4 meses. “Fue muy incómodo, porque debes tener mucho cuidado con la bolsita. Aprendí a realizarme la limpieza todos los días. Esta operación de reconexión de intestino fue el 12 de diciembre, pero el pasado fin de semana tuve una recaída por una bacteria que se va comiendo los tejidos. Gracias a que actuaron a tiempo estamos de pie”.

Mira: El productor Gabriel Varela aún está en el hospital, luego de un infarto; su hermana habla de su estado de salud

Fue internado en diciembre para que le reconectaran el intestino. Siempre estuvo acompañado de su familia.

¿Qué cuidados sigue hoy Gabriel Varela? Dieta estricta y tratamiento médico

Ahora debe extremar los cuidados en su alimentación y seguir una dieta estricta, para mantener su recuperación y evitar nuevas complicaciones. “Tengo que hacer dieta blanda. No puedo comer irritantes ni tomar alcohol, una serie de restricciones, para que el intestino funcione regularmente. No tengo que desvelarme. Tomaré 19 pastillas diarias y una inyección al día. Es algo difícil, pero te adaptas, porque no es nada grato estar enfermo y permanecer primero 37 días internado, después otros 10 y ahora 1 semana”.

La disciplina que Gabriel ha cultivado a lo largo de su vida ha sido clave para enfrentar su enfermedad. La constancia le ha permitido mantenerse firme, no bajar la guardia y enfocarse en su recuperación, incluso después de haber sufrido 2 infartos. “Soy muy disciplinado. Me tomo mis medicamentos. Tuve que cambiar mis hábitos de vida, pero aquí sigo. Dos infartos, una gangrena de Fournier, pero seguimos adelante”.

Mira: Gabriel Varela, productor de teatro, sufre infarto y es hospitalizado de emergencia

¿Cómo influyeron la fe y las polémicas económicas en la recuperación de Gabriel Varela durante su crisis de salud?

Consciente de que su vida estaba en riesgo, el productor teatral jamás perdió la fe. Asegura que en todo momento se encomendó a la Virgen de Guadalupe, incluso cuando los médicos le ofrecían un panorama poco alentador. “La Virgen de Guadalupe no me suelta de su mano. Además, en el cielo tengo 2 angelotes (sus papás)”.

“Cuando el médico te dice que tienes 20% de probabilidades de sobrevivir, cambia tu perspectiva de la vida”. El también actor expresó que nunca sintió temor ante la posibilidad de partir de este mundo. Por el contrario, asegura que lo ve como un proceso natural. “No soy ejemplo de nadie. Simplemente aprendí, gracias a mi papá, Salvador Varela, que el show tiene que seguir”.

“Yo creo que la muerte es algo natural. Estoy joven para que me hubiera llegado. Le agradezco a la vida, a Dios y a la Virgen, que me dejaron seguir un ratito más”.

Para rematar, Varela aprovechó para aclarar la polémica que surgió en torno a una supuesta deuda millonaria con el hospital que lo atendió. Señaló que la información fue malinterpretada y sacada de contexto. “Yo tengo una deuda con una tarjeta de crédito internacional, nada más. No con el hospital. Es una deuda que se puede pagar a meses sin intereses de un evento tan caro y fuerte como es una hospitalización, pero ahí voy, ya me falta poquito. Lo estamos solventando, gracias a Dios”.

Mira: Famoso productor se quedó con deuda millonaria tras haber vencido a la muerte y, ¡aún le falta una cirugía!

¿Cómo ha sido la crisis de salud de Gabriel Varela en los últimos meses? Infecciones, cirugías e infartos

JUNIO 2025:



Le detectaron una bacteria que se comía los órganos, y que le causó muchos daños, por lo que tuvo que ser intervenido 7 veces y en el inter sufrió 2 infartos.

Los doctores le dieron el 30% de posibilidades de sobrevivir.

La bacteria la contrajo en Estados Unidos. El contagio sucede al comer mariscos. Gracias a un fuerte tratamiento con antibióticos, el actor y productor ya está fuera de peligro.

Estuvo hospitalizado más de 40 días.

DICIEMBRE 2025:



Desafortunadamente, tras una cirugía para reconectarle los intestinos, el pasado 12 de diciembre volvió a contraer otra bacteria que lo llevó a estar hospitalizado de nuevo 1 semana.

Hospital / Canva

¿Qué es la gangrena de Fournier, la peligrosa bacteria carnívora, y qué es una colostomía, el procedimiento médico para salvar la vida?

DE FOURNIER: Es una infección grave y poco frecuente que afecta los tejidos blandos de la zona genital, perineal y, en algunos casos, anal o abdominal. Se caracteriza por una rápida destrucción de la piel y los tejidos, por lo que es considerada una emergencia médica.



COLOSTOMÍA: Es un proceso quirúrgico en el que los médicos sacan un pedacito del intestino por una abertura (llamada estoma) en la pared abdominal. El excremento sale por el intestino directamente a una bolsita adherida a la piel del abdomen. Se realiza tras una resección o una lesión intestinal. Puede ser temporal o permanente.

Operación en quirófano, cirugía / Canva

¿Quién es Gabriel Varela, productor teatral mexicano y actor?

Reconocido productor, director y también actor mexicano, con una trayectoria de varias décadas. Es especialmente conocido por su trabajo en teatro.

Ha producido obras como Hijas de su madre , Las recogidas , Cena de matrimonios , A oscuras me da risa y Madres . Actualmente se encarga de El seductor , puesta protagonizada por Humberto Zurita y Stephany Salas.

Es hijo de 2 figuras emblemáticas del espectáculo mexicano: La actriz cubano-mexicana Gina Romand y el productor teatral Salvador Varela, uno de los impulsores del teatro en México.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.