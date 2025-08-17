Productor de telenovelas mexicanas sufrió 2 infartos, su hermana de su salud

El productor Gabriel Varela ¡ya lleva 2 infartos y 3 cirugías! Su hermana, la actriz Gina Varela, confiesa: “Los doctores me preguntaron si quería que lo siguieran reviviendo. Ya perdí a mis padres y un hermano, y ahora que se hubiera muerto él, yo dije: ‘No voy a aguantar una más’”.

Tras verso al borde de la muerte por problemas cardíacos, Gabriel Varela, uno de los productores teatrales más importantes de México, se encuentra en recuperación. Para su hermana, la actriz Gina Varela, lo vivido fue un infierno.

Te puede interesar: Reportan hospitalizada a Gina Romand, madre de Gina y Gabriel Varela

Gina Romand y sus hijos / Especial

¿Qué le pasó al productor Gabriel Varela? Esto dijo su hermana Gina Varela

“Estuvo tremendo. Hace 2 semanas, una noche yo me encontraba en Acapulco. (Gabriel Varela) me llamó primero para decirme que se sentía medio mal. A la mañana siguiente ya se iba a urgencias. Tomé un avión de inmediato, y (cuando llegué) ya lo habían operado. ¡Hasta el momento han sido 3 cirugías y 2 infartos en una semana! Ha sido estrés mucho. Hoy dejó la terapia intensiva para irse a la intermedia”.

La situación fue tan dramática, que vivió una encrucijada: “Temí perderlo. Cuando llegamos al hospital me dijeron que en este tipo de casos tenía solo un 30% de posibilidades de sobrevivir. Gabriel es un milagro. Cuando le dieron los infartos, me preguntaron: '¿Va a querer que sigamos reviviendo a su hermano?’. Les contesté que por supuesto, así lo tuvieron que reanimar 150 veces. Había posibilidad de: ‘Ya, bye’ (dejarlo morir), pero no lo permití. Es que ellos lo veían ya débil y mal. Por eso me dijeron que lo pensara, que tal vez yo ya quería dejar tranquilo a mi familiar”.

“No dudé ni un momento en que se seguirían haciendo esfuerzos. Mi hermano tiene 58 años, ni que tuviera 90. Ya cuando es una persona mayor, dice: ‘Igual ya hay que dejarlo descansar’, pero Gabriel tiene mucha vida por delante”.

Te puede interesar: Gabriel Varela celebra el cumpleaños su mamá, Gina Romand, con emotivo mensaje

La actriz Gina Varela y su hermano el productor Gabriel Varela son muy unidos / Luis Pérez, IG @varelateatro y @Gina.varela

¿Qué perdidas han tenido el productor Gabriel Varela y su hermana Gina Varela?

La actriz viene de una racha muy complicada: “He tenido pérdidas muy fuertes recientes. Mi papá (el productor Salvador Varela, †) falleció hace 5 años. Mi mamá (la actriz Gina Romand, †) hace 2. Yo dije: ‘No voy a aguantar una pérdida más’”.

“Esto sin contar a mi hermano Paco (†), que se nos fue hace más de 20 años. Ahora que se me hubiera muerto el otro, ¡no manches!”. A Gina le angustiaba ya quedar como la única de la familia:

“Hay veces que vienen huracanes terribles que nos dan unas sacudidas espantosas, pero soy una mujer de fe y sé que Dios tendrá un plan perfecto para mí. Han sido pérdidas muy fuertes y no sé qué hubiera sido de mí sin él”.

Gina no tiene hijos: “Desde que era niña nunca tuve instinto maternal. Yo jugaba a que mis muñecas eran mi público y tengo una gran libertad. Luego veo a mis amigas que batallan por la lana, y yo lo pienso y digo: ‘Uno como quiera, pero las criaturas’. Mi hermano siempre ha sido mi gran apoyo”, finalizó.

Te puede interesar: Gabriel Varela asegura que recibió amenazas de Fernando Colunga

Los papás de Gina y Gabriel: Salvador Varela, Gina Romand y su hermano Paco (círculo) / Luis Pérez, IG @varelateatro y @Gina.varela

¿Cuál es la trayectoria del productor Gabriel Varela?

Ha producido obras de teatro como: Hijas de su madre, Las recogidas y Cena de matrimonios.

Actualmente es productor de la puesta en escena Madres.

También ha aparecido en telenovelas como Siempre te amaré, así como en programas como Ventaneando y Hoy, donde realizaba menciones comerciales.

Te puede interesar: Gina Romand sale de terapia intensiva tras alarmante estado de salud