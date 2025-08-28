Raúl Roma, vocalista de Río Roma, habla de su estado actual de salud tras sufrir un infarto en pleno vuelo

El dúo mexicano Río Roma, integrado por los hermanos José Luis y Raúl Roma, se ha posicionado como uno de los más reconocidos en el país gracias a sus baladas románticas. A pesar del éxito que han alcanzado en la industria musical, ambos han atravesado situaciones personales difíciles. Recientemente, los vocalistas compartieron uno de los momentos más duros que han enfrentado durante su trayectoria, incluyendo problemas de salud. Fans y seguidores generaron preocupación al saber que Raúl Roma sufrió un infarto. ¿Cuál es su estado de salud actual?

José Luis Roma revela que Raúl Roma, su hermano y vocalista de ‘Río Roma’, sufrió un infarto

Durante su participación en el programa matutino Sale el sol, como parte de la promoción de su gira Bendito desamor Tour, José Luis y Raúl Roma, del dúo Río Roma, compartieron algunas experiencias personales en una de las dinámicas del show. En la sección llamada Enfrentados, José Luis se sinceró ante el público y habló sobre uno de los momentos más difíciles que ha vivido: el infarto que sufrió su hermano Raúl durante un viaje.

José Luis relató que todo ocurrió cuando se dirigían a Viña del Mar, en Chile, tras haber sido invitados al festival. Durante el vuelo, Raúl comenzó a sentirse mal, aunque inicialmente pensaron que se trataba de un simple malestar estomacal. José Luis recordó con preocupación la expresión de su hermano y cómo, tras llegar al hotel, le dieron una pastilla para aliviar el dolor.

José Luis señaló que aunque acostumbra dormir profundamente, esa noche escuchó cuando Raúl tocó su puerta. Al abrirla, notó en su rostro que algo grave estaba ocurriendo. A pesar de que seguían creyendo que era un problema estomacal, decidieron ir al hospital. Fue allí donde la situación se volvió crítica: Raúl empezaba a tener dificultades para respirar y, finalmente, los médicos confirmaron que estaba sufriendo un infarto . José Luis confesó que nunca imaginó que algo así pudiera estar ocurriendo.

Mira: Montserrat Oliver perdió parcialmente la vista: “Me dio un infarto en el nervio óptico”

José Luis Roma recordó cuando Raúl Roma sufrió un infarto / IG: @rioromamx

¿Cuál es el actual estado de Raúl Roma, vocalista de Río Roma?

Tras semanas de incertidumbre, Raúl Roma apareció en los medios con buenas noticias. En una reciente entrevista para la televisora de San Ángel, el cantante aseguró que, aunque el proceso fue complicado, su recuperación ha sido exitosa.

“Estuve mal en esos tiempos, pero ahora estoy muy bien. Les puedo decir que no hay ninguna secuela, me estoy cuidando.” Raúl Roma

Además, señaló que fue dado de alta por sus médicos, y aunque ya no enfrenta consecuencias físicas del infarto, ha adoptado una nueva rutina de cuidados y chequeos constantes para preservar su salud.

“ Estoy dado de alta, van a tener Raúl para mucho tiempo ”, dijo con una sonrisa.

Lee: Alejandra Guzmán brindó espectacular concierto en la Arena Ciudad de México en compañía de Doña Silvia Pinal

¿El dúo Río Roma continuará con su gira y conciertos?

Lejos de quedarse solo con la experiencia personal, Raúl Roma aprovechó su reaparición para enviar un mensaje claro a sus fans y al público en general: no hay que esperar a sentirse mal para acudir al médico.

“Lo que me pasó fue un aviso de la vida. Quiero decirles que se revisen, que no esperen a que sea tarde. A veces creemos que por estar jóvenes o activos, nada nos va a pasar, pero no es así”, expresó.

Pese al susto, Río Roma continúa con sus planes musicales. El dúo ha confirmado que seguirán con su agenda de conciertos y proyectos, ahora con una renovada visión de la vida y la salud.

“Esto me hizo valorar aún más lo que tenemos: la música, la familia, la gente que nos quiere. Estoy feliz de seguir aquí y más motivado que nunca” Raúl Roma

Lee: Actor sufre paro cardíaco en plena obra de teatro: “Su corazón se detuvo” afirman compañeros