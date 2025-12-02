Querido rapero muere a los 26 años: ¿Quién fue y de qué murió POORSTACY?

Un nuevo golpe sacude al mundo del espectáculo: un reconocido músico de tan solo 26 años murió de manera inesperada, dejando a fans y colegas en un profundo estado de incredulidad. La noticia corrió como pólvora en redes sociales, donde miles de seguidores lamentaron la partida de una joven promesa cuyo talento apenas comenzaba a brillar con fuerza.

No te pierdas: Muere Fernando Meza, la voz y fundador de HuevoCartoon: ¿Quién fue y de qué murió?

¿Quién es el músico que murió a los 26 años?

El mundo de la música urbana está de luto tras la repentina muerte de POORSTACY, el joven rapero originario de Florida, quien falleció el sábado 29 de noviembre a los 26 años, según la información de USA Today.

Conocido por su estilo único que fusionaba rap, punk y elementos alternativos, POORSTACY había ganado notoriedad por sus repetidas colaboraciones con Travis Barker, baterista de Blink-182, con quien trabajó en varias producciones que consolidaron su nombre en la escena musical internacional.

POORSTACY ganó reconocimiento internacional gracias a su estilo único y colaboraciones con artistas destacados / Foto: Redes sociales

No te pierdas: El regional mexicano de luto: muere el pilar de una de las dinastías más importantes de la música

¿De qué murió el rapero POORSTACY?

La muerte de POORSTACY provocó conmoción a la escena musical internacional, y los detalles sobre su fallecimiento comienzan a esclarecerse.

Según informó un medio internacional, el músico perdió la vida la mañana del 29 de noviembre tras un incidente ocurrido en Boca Ratón, Florida.

La información fue confirmada a USA TODAY mediante un comunicado del Departamento de Policía de Boca Ratón, que si bien confirmó el deceso, no ofreció mayores precisiones sobre las circunstancias que rodearon la muerte del joven rapero.

POORSTACY se destacó por mezclar géneros y experimentar con sonidos innovadores en cada proyecto. / Foto: Redes sociales

No te pierdas: Raquel Escalante, tras confimarse la muerte de la conductora, viralizan video de sus últimos momentos de vida

¿Quién fue POORSTACY, el rapero que murió?

Carlito Junior Milfort, mejor conocido como POORSTACY, fue un músico estadounidense originario de Palm Beach, Florida, cuya carrera se caracterizó por la fusión de géneros y un estilo auténtico que lo distinguió dentro de la escena musical alternativa. Desde niño, su padre le enseñó varios instrumentos y su pasión por la música creció al ritmo de juegos como Guitar Hero, lo que lo llevó a experimentar con el metalcore local y la escena underground de hip hop de Miami. Con el tiempo comenzó a tocar en vivo con su banda en escenarios de heavy metal, punk rock y rock gótico, y luego subió sus primeras canciones a SoundCloud, adoptando finalmente el nombre artístico de POORSTACY, inspirado en el skater Stacy Peralta y en la idea de hacer lo propio y alcanzar el éxito a su manera.

A lo largo de su trayectoria, POORSTACY lanzó dos álbumes de estudio y dos EP, además de colaborar en la banda sonora de Bill & Ted Face the Music, nominada al Grammy. Su primer EP, I Don’t Care, producido por Nick Mira y lanzado a través de Internet Money Records, lo consolidó como una promesa del rap alternativo, mientras que canciones como Make Up, que alcanzó 35,000 reproducciones en un solo día, mostraban su capacidad de conectar rápidamente con el público. Su colaboración constante con Travis Barker y otros artistas evidenció su versatilidad y su habilidad para moverse entre géneros como el emo rap, punk rock y post-hardcore.

El estilo musical de POORSTACY se caracterizó por su enfoque inconformista y experimental, mezclando influencias del rap de SoundCloud con toques de pop-punk, grunge, dance punk y rock gótico. Su sonido, descrito como una transición entre 808 retumbantes y ritmos electro-punk, lo convirtió en una de las voces emergentes más originales de su generación. Entre sus influencias se encuentran My Chemical Romance, Slipknot y Youngblud, así como referencias narrativas de películas y literatura como Trainspotting y V for Vendetta, lo que refleja la diversidad y profundidad de su propuesta artística.

POORSTACY se destacó por mezclar géneros y experimentar con sonidos innovadores en cada proyecto. / Foto: Redes sociales

No te pierdas: Victoria Ruffo habla sobre la muerte de la madre de Aislinn Derbez, Gabriela Michel, y hace fuerte confesión