Victoria Ruffo habla sobre la muerte de la madre de Aislinn Derbez, Gabriela Michel, y hace fuerte confesión

La reciente muerte de Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez, ha sacudido a la familia Derbez y generado un sinnúmero de reacciones en el público. A pocos días de la lamentable pérdida, Victoria Ruffo, actriz y expareja de Eugenio Derbez, sorprendió con declaraciones sobre la hija mayor de su ex y la relación de su hijo, José Eduardo Derbez, con Aislinn en estos momentos difíciles. ¿Qué dijo exactamente?

Reportan muerte de la mamá de Aislinn Derbez. / Redes sociales

¿De qué murió Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez y expareja de Eugenio Derbez?

La muerte de Gabriela Michel, actriz de doblaje y madre de Aislinn Derbez, ha generado diversas especulaciones desde que se conoció la noticia. Aunque Aislinn compartió en sus historias de Instagram que su mamá falleció a causa de un infarto, la influencer Chamonic, especializada en noticias del espectáculo, aseguró tener otra versión de los hechos.

En un inicio, Chamonic había indicado que no daría detalles sobre la causa del fallecimiento de Gabriela Michel. Sin embargo, tiempo después publicó información revelando las circunstancias del lamentable suceso que terminó con la vida de la matriarca.

Lamentablemente la señora Gabriela, esa mañana se levantó, tomó algo que le provocó mareos, ella se tropezó y se golpeó en la cabeza y perdió la conciencia. Cuando fue la persona encargada de la casa de asistencia a preguntarle si bajaría a desayunar, se dio cuenta de que estaba en el suelo, cuando hablaron a los servicios médicos al parecer ya había fallecido. Chamonic

Hasta el momento, Aislinn no se ha pronunciado respecto a esta nueva información, pero se espera que pronto aclare algunos aspectos sobre lo sucedido.

Reportan la muerte de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez. / Facebook: Gabriela Michel

¿Cómo reaccionó Victoria Ruffo a la muerte de Gabriela Michel, expareja de Eugenio Derbez?

Victoria Ruffo, actriz conocida por sus emblemáticos papeles en telenovelas, no dudó en abordar la controversia generada en redes sociales luego de que Eugenio Derbez apareciera en Nueva York sonriente mientras Aislinn enfrentaba la muerte de su madre en México.

Con un semblante serio, Ruffo expresó que los comentarios negativos y el “hate” digital deben cesar, pues la situación es lo suficientemente dolorosa para los involucrados.

Esas cosas no deben de existir, no deben de pasar, son momentos muy difíciles para la familia y sobre todo para Aislinn. Perder a una mamá es algo que no te recuperas nunca, y aventar cosas feas o decir cosas feas no vienen al caso. Victoria Ruffo

Según Ruffo, lo más saludable es ignorar los comentarios dañinos y concentrarse en apoyar a los afectados.

¿José Eduardo Derbez estuvo con su hermana, Aislinn Derbez, tras muerte de Gabriela Michel?

Victoria Ruffo también se refirió al papel de su hijo, José Eduardo Derbez, quien ha buscado acompañar a su media hermana Aislinn pese a la distancia que hay entre ambos hijos de Eugenio Derbez.

Ruffo destacó que, aunque José Eduardo no se encuentra en México debido a compromisos laborales, mantiene contacto constante con Aislinn para brindarle apoyo emocional.

José Eduardo ha estado en comunicación con ella porque no está en México, está trabajando fuera, creo que están en comunicación, como debe ser. Victoria Ruffo

Más allá de las polémicas mediáticas, Victoria Ruffo hizo hincapié en la gravedad de perder a un ser querido, particularmente a una madre, y cómo esto impacta profundamente en los familiares.

