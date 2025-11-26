Gabriela Michel: Así habría sido hallada sin vida la mamá de Aislinn; Vadhir Derbez revela cómo se enteraron

La industria del espectáculo sigue conmocionada por la inesperada muerte de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez. Desafortunadamente, se confirmó el deceso de la actriz a sus 65 años de edad. En medio del luto que vive la familia de la ex de Mauricio Ochmann, Vadhir dio más detalles sobre cómo se enteraron de esta terrible situación. Además, trascendió cómo la actriz presuntamente habría sido encontrada sin vida.

Cabe señalar que Vadhir Derbez respondió a las críticas de internautas por presuntamente “no mostrarle” su apoyo a Aislinn, su hermana, en estos momentos. Ahora, él reiteró su postura y reprobó los malos comentarios en redes. Esto dijo.

Gabriela Michel murió el pasado 24 de noviembre de un infarto. / Captura de pantalla de redes sociales / Canva

¿Cómo murió Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez?

Luego de que Chamonic reportó el deceso de la también locutora, la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), así como Aislinn Derbez confirmaron la muerte de Gabriela Michel, su mamá. Incluso, informó que falleció a causa de un infarto.

“Agradezco de corazón todas las muestras de cariño que he recibido. Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto”. Aislinn Derbez

Aunque la protagonista de ‘A la Mala’ no dio más detalles de cómo murió su madre. Incluso, pidió respeto para ella y su familia para vivir este duelo. Ana María Alvarado y Chamonic dieron a conocer más detalles de cómo presuntamente habrían hallado sin vida a Michel.

De principio, la conductora de ‘Sale el sol’ mencionó que la mamá de Aislinn presuntamente tuvo una caída y esta le habría provocado el infarto:

Ana María Alvarado “Tuvo un infarto, lo que le provocó una caída, un golpe en la cabeza y ya no pudieron hacer nada por ella… Aislinn se llevó a su mamá a una casa de asistencia, no era asilo... Son edificios que tienen servicios médicos y alimentos, todos los días pasan, los revisan y si quieren les suben la comida... Me platican que ella podía entrar y salir, se salía todos los días a caminar. La veían muy sana, estaba muy feliz porque acababa de adquirir una computadora y decía que quería aprender cosas de computación”.

Reportan la muerte de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez. / Facebook: Gabriela Michel

Por su parte, Chamonic dio más detalles a través de sus redes sociales. Luego de que reveló que presuntamente Aislinn Derbez y sus hermanas ya habrían recibido las cenizas de su madre, Gabriela Michel, también compartió:

“Lamentablemente, esa mañana la señora Gabriela se levantó, tomó algo que le provocó mareos, se tropezó, se golpeó en la cabeza y perdió la conciencia. Cuando la persona encargada de la casa de asistencia fue a preguntarle si bajaría a desayunar, se dio cuenta de que estaba en el suelo. Al llamar a los servicios médicos, al parecer ya había fallecido. Según se dice, le dio un infarto después de la caída.” Chamonic

Aunque ningún familiar cercano a Gabriela Michel ha confirmado lo anterior y todo queda en puntual calidad de RUMOR, ahora Vadhir Derbez detalló cómo se enteraron de la triste noticia.

Así lo dijo Chamonic:

¿Cómo se enteró Aislinn y la familia Derbez de la muerte de Gabriela Michel?

En un encuentro con la prensa en la presentación de su nuevo restaurante, Vadhir Derbez no solo compartió cómo está Aislinn Derbez tras la muerte de su mamá, Gabriela Michel, sino también reveló cómo se enteraron de esta desgarradora noticia.

El actor y cantante mencionó a la prensa que a todos los tomó por sorpresa esta lastimosa pérdida. Incluso, cada uno estaba en sus propios proyectos cuando les avisaron. Él grababa música para su nuevo álbum y Eugenio Derbez se encontraba en los Premios Emmy en Nueva York, donde estaba postulado como productor ejecutivo por la serie ‘Y llegaron de noche’.

“Todos estábamos haciendo cosas; yo estaba en un estudio de grabación; a él (Eugenio Derbez) le tocó en los International Emmy. Sí (fue inesperado)” Vadhir Derbez

Vadhir Derbez habla sobre la muerte de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez, / IG: @vadhird

“Uno nunca escoge el tiempo en el que le suceden estas cosas. Nos agarran en momentos en donde ya la vida está pasando y no podemos frenar absolutamente todo. Tenemos que ver cómo resolvemos y cómo llevamos las cosas para poder estar apoyándonos como familia. Tenemos la suerte de tener una familia que estamos al pendiente de los unos de los otros y nos apoyamos al 100”, agregó.

Sin embargo, no dijo cómo se enteró Aislinn, aunque sí mencionó que ha estado en constante contacto con ella, así como también lo ha hecho toda su familia.

Al momento, Aislinn Derbez, así como sus hermanas, Gabriela y Chiara Aguilera, no han dado más detalles sobre la muerte de su madre.

Así lo dijo Vadhir Derbez: